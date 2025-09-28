Oroszország stratégiai tartalékot képez

Az ukránok helyzete egyre rosszabb a fronton. Habár az orosz offenzíva nem úgy haladt eddig ahogy azt tervezték, a szakértők szerint Oroszország még az év vége előtt beveheti Pokrovszkot.

Oroszország intenzíven támadja az ukránokat

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A szakértők azonban a fronton uralkodó helyzet mellett egy másik érdekességre is felhívták a figyelmet. A friss jelentések szerint ugyanis Oroszország elkezdett stratégiai tartalékokat felhalmozni. Az elmúlt időszakban egyre több mozgósításról érkezett hír, ezen friss egységeknek egy részét pedig egyelőre nem is küldik a frontra.

Amennyiben ez igaz, úgy könnyen lehet, hogy Oroszország a diplomáciai erőfeszítések ellenére hosszú háborúra készül.

Az ukránok helyzetének az sem kedvez, hogy habár az Egyesült Államok nemrég újraindította a fegyverszállításokat, azok a hírek szerint javarészt töltényeket jelentenek a már meglévő HIMARS rendszerekhez. Újabb fegyverekről egyelőre nem érkeztek hírek.