UkrajnaOroszországháború

Oroszország stratégiai tartalékot képez

Az elmúlt időszakban az ukrán fegyveres erők helyzete egyre rosszabbra fordult, az oroszok pedig még az év vége előtt elfoglalhatják Pokrovszkot. Oroszország eközben pedig stratégiai tartalékokat képez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 3:01
A Hetman Danylo Apostolról elnevezett 44. önálló tüzérségi dandár katonái Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Az ukránok helyzete egyre rosszabb a fronton. Habár az orosz offenzíva nem úgy haladt eddig ahogy azt tervezték, a szakértők szerint Oroszország még az év vége előtt beveheti Pokrovszkot. 

Oroszország tovább szorongatja az ukránokat
Oroszország intenzíven támadja az ukránokat
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A szakértők azonban a fronton uralkodó helyzet mellett egy másik érdekességre is felhívták a figyelmet. A friss jelentések szerint ugyanis Oroszország elkezdett stratégiai tartalékokat felhalmozni. Az elmúlt időszakban egyre több mozgósításról érkezett hír, ezen friss egységeknek egy részét pedig egyelőre nem is küldik a frontra. 

Amennyiben ez igaz, úgy könnyen lehet, hogy Oroszország a diplomáciai erőfeszítések ellenére hosszú háborúra készül. 

Az ukránok helyzetének az sem kedvez, hogy habár az Egyesült Államok nemrég újraindította a fegyverszállításokat, azok a hírek szerint javarészt töltényeket jelentenek a már meglévő HIMARS rendszerekhez. Újabb fegyverekről egyelőre nem érkeztek hírek. 

Amint arról beszámoltunk, rakétazáporra ébredtek egy ukrán régió lakói. Szeptember 27-én hajnalban az orosz hadsereg nagyszabású légicsapást mért egy ukrán régióra, amelyben a kritikus infrastruktúra mellett lakóépületek is megsérültek. Az orosz támadás nyomán tűz keletkezett, amit reggelig sikerült megfékezni, és azóta a vasúti forgalom is újraindult. 

Orosz dróntámadás érte Odessza megye vasúti infrastruktúráját szombatra virradóan, a keletkezett károk miatt legalább 26 vonat késéssel közlekedik

 – közölte az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság nyomán az MTI.

A közlemény szerint a támadás következtében sem a vasutasok, sem az utasok közül nem sérült meg senki. 

Minden személyszállító vonatot biztonságos távolságban állítottak meg a becsapódások helyétől

– tette hozzá a vasúttársaság. 

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy szombat délelőtt orosz dróncsapás érte a megyeszékhely mellett fekvő Antonyivka települést, a támadásban egy 35 éves férfi megsebesült. 

Az éjjel az orosz erők dróntámadást hajtottak végre az Ukrajna nyugati-középső részében lévő Vinnicja megye egyik létfontosságú infrastrukturális létesítménye ellen

 – közölte Natalija Zabolotna, a régió helyettes kormányzója. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 115 drónnal támadta Ukrajnát, ebből 97-et a légvédelem semlegesített, 17 azonban célba talált hat helyszínen, továbbá lelőtt drónok roncsai zuhantak le két helyen.

Borítókép: A Hetman Danylo Apostolról elnevezett 44. önálló tüzérségi dandár katonái (Fotó: AFP)

Ukrajna több orosz régióra mért légicsapást

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

