Az ukrán támadás rövid időre leállította a termelést abban a létesítményben, amely Oroszország egyik legnagyobb nitrogénműtrágya-gyártója, és kulcsfontosságú beszállítója a mezőgazdaságban és a robbanóanyag-gyártásban használt vegyi anyagoknak.
Ukrán dróncsapás ért egy hatalmas távolságra lévő orosz vegyi üzemet
Október 3-án éjjel ukrán drónok támadták meg az oroszországi Permi területen működő Azot vegyi üzemet – közölte Dmitrij Mahonyin kormányzó.
Az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől mintegy 1700 kilométerre fekvő üzem ammóniát, karbamidot és ammónium-nitrátot állít elő, valamint magasabb alifás vegyületeket és kristályos nátrium-nitritet.
„Frissített információk szerint éjjel ellenséges dróntámadás történt… Rövid ideig leállt az Azot technológiai folyamata” – mondta Mahonyin. „A helyszínen továbbra is a mentőszolgálatok dolgoznak.”
Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy húsz ukrán drónt semmisítettek meg orosz ellenőrzés alatt álló területen, de a Permi területről nem tettek említést
– írja a The Kyiv Independent.
A Permi terület, amely Oroszország európai és ázsiai részeinek határán fekszik, távol van a fronttól. Az ilyen távolságban végrehajtott támadások azt mutatják, hogy Ukrajna képes mélyen az orosz hátországban is katonai szempontból fontos infrastruktúrát célba venni.
Mindeközben október 3-án éjjel hatalmas, összehangolt támadás érte Ukrajnát is – számolt be az Origo.
A beszámolók szerint körülbelül 300 nagy hatótávolságú drónt, 17 cirkálórakétát és hét ballisztikus rakétát indítottak katonai célpontok ellen.
Az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani Kijevben, Odesszában, Dnyipropetrovszkban, Poltavában, valamint Harkiv, Szumi és Csernyihiv megyében is.
