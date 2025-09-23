Orosz visszavágás: csapást mértek az ukrán erőkre Ogyessza térségében

Az ukrán drónok vasárnap este támadták meg Forosz települést a déli parton, amelynek következtében három civil életét vesztette, további 16 személy megsérült, köztük két belarusz állampolgár. A helyi üdülőhely és az iskolaépület is súlyosan megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás célja a polgári infrastruktúra volt, katonai létesítmények nélkül.

Orosz válaszcsapás

Az orosz válaszcsapás érintette az Ogyessza megyei Iszkolnij repülőtéren tárolt drónokat, ahonnan a támadó drónok elindultak, illetve azokat az üzemcsarnokokat, ahol a drónokat összeszerelték, amelyeket Ukrajna Oroszország elleni támadásokhoz használt.

Az ukrán támadás miatt a Krím félszigeten a vizsgálóbizottság büntetőeljárást indított. A szakértők azonosítják azokat az ukrán katonákat, akik a parancsot kiadták és végrehajtották a támadást.