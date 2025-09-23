A korábbi ukrán dróntámadásra válaszul a minisztérium közleménye szerint az éjjeli támadás célpontjai az ukrán különleges műveleti erők és az Idegenek elnevezésű, külföldi zsoldosokat is felvonultató alakulat ideiglenes állomáshelyei voltak. A hadművelet célja a Krím félszigeti Forosz településen korábban végrehajtott terrorakció előkészítői és végrehajtói megsemmisítése volt, írja a RIA Novosztyi.
Orosz visszavágás: csapást mértek az ukrán erőkre Ogyessza térségében
Az orosz hadsereg megtorló csapást mért az ukrán erőkre az Ogyessza megyében található Tatarbunari és Rasszejka térségében, miután korábban a Krím félszigeten terrortámadás történt civilek ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium.
Az ukrán drónok vasárnap este támadták meg Forosz települést a déli parton, amelynek következtében három civil életét vesztette, további 16 személy megsérült, köztük két belarusz állampolgár. A helyi üdülőhely és az iskolaépület is súlyosan megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás célja a polgári infrastruktúra volt, katonai létesítmények nélkül.
Orosz válaszcsapás
Az orosz válaszcsapás érintette az Ogyessza megyei Iszkolnij repülőtéren tárolt drónokat, ahonnan a támadó drónok elindultak, illetve azokat az üzemcsarnokokat, ahol a drónokat összeszerelték, amelyeket Ukrajna Oroszország elleni támadásokhoz használt.
Az ukrán támadás miatt a Krím félszigeten a vizsgálóbizottság büntetőeljárást indított. A szakértők azonosítják azokat az ukrán katonákat, akik a parancsot kiadták és végrehajtották a támadást.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán ügyészség egyik alkalmazottja egy Shahed drón töredéke mellett guggol, amelyet egy orosz támadás helyszínén találtak (Fotó: Nur/Photo/AFP/Viacheslav Madiievskyi)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire
A külügyminiszter a földrajzi realitásokra figyelmeztetett.
Vucsics: orosz rémület zavarta meg a diplomatákat
A nyugati nagykövetségek téves hírek alapján estek kétségbe.
Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében
Nevetséges, amit a jelenlegi cseh kormány csinált a visegrádi kapcsolattal.
Trump szerint le kéne lőni az orosz gépeket
Az amerikai elnök egyértelmű üzenetet küldött.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter reagált Trump béketörekvéseire
A külügyminiszter a földrajzi realitásokra figyelmeztetett.
Vucsics: orosz rémület zavarta meg a diplomatákat
A nyugati nagykövetségek téves hírek alapján estek kétségbe.
Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében
Nevetséges, amit a jelenlegi cseh kormány csinált a visegrádi kapcsolattal.
Trump szerint le kéne lőni az orosz gépeket
Az amerikai elnök egyértelmű üzenetet küldött.