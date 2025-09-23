dróntámadásukránválaszcsapásKrímorosz

Orosz visszavágás: csapást mértek az ukrán erőkre Ogyessza térségében

Az orosz hadsereg megtorló csapást mért az ukrán erőkre az Ogyessza megyében található Tatarbunari és Rasszejka térségében, miután korábban a Krím félszigeten terrortámadás történt civilek ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 23. 22:35
Az ukrán Harkiv Regionális Ügyészség egyik alkalmazottja egy Shahed drón töredéke mellett guggol, amelyet egy orosz támadás helyszínén találtak Fotó: Viacheslav Madiievskyi Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A korábbi ukrán dróntámadásra válaszul a minisztérium közleménye szerint az éjjeli támadás célpontjai az ukrán különleges műveleti erők és az Idegenek elnevezésű, külföldi zsoldosokat is felvonultató alakulat ideiglenes állomáshelyei voltak. A hadművelet célja a Krím félszigeti Forosz településen korábban végrehajtott terrorakció előkészítői és végrehajtói megsemmisítése volt, írja a RIA Novosztyi.

dróntámadás
A foroszi iskola iskola épülete az ukrán dróntámadás után. Fotó: RIA Novosztyi

Az ukrán drónok vasárnap este támadták meg Forosz települést a déli parton, amelynek következtében három civil életét vesztette, további 16 személy megsérült, köztük két belarusz állampolgár. A helyi üdülőhely és az iskolaépület is súlyosan megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás célja a polgári infrastruktúra volt, katonai létesítmények nélkül.

 

Orosz válaszcsapás

Az orosz válaszcsapás érintette az Ogyessza megyei Iszkolnij repülőtéren tárolt drónokat, ahonnan a támadó drónok elindultak, illetve azokat az üzemcsarnokokat, ahol a drónokat összeszerelték, amelyeket Ukrajna Oroszország elleni támadásokhoz használt.

Az ukrán támadás miatt a Krím félszigeten a vizsgálóbizottság büntetőeljárást indított. A szakértők azonosítják azokat az ukrán katonákat, akik a parancsot kiadták és végrehajtották a támadást.

 

Borítókép: Az ukrán ügyészség egyik alkalmazottja egy Shahed drón töredéke mellett guggol, amelyet egy orosz támadás helyszínén találtak (Fotó: Nur/Photo/AFP/Viacheslav Madiievskyi)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu