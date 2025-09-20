Újabb ukrán dróntámadás: ismét kigyulladt az orosz olajfinomító

Az ukrán fél ellentámadásról beszél, Moszkva területnyereségről számol be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett a keleti frontszakaszokon. Az ukrán vezérkar közlése szerint a térségben 87 orosz támadást hiúsítottak meg, miközben Kupjanszk térségében továbbra is tartják állásaikat.

Orosz részről ugyanakkor azt közölték, hogy sikerült elfoglalniuk Muravkát Pokrovszk mellett, valamint Novoivanivkát Zaporizzsjában. Zelenszkij ezzel szemben csütörtökön azt állította, hogy az ukrán hadsereg hét települést és mintegy 160 négyzetkilométert visszafoglalt Pokrovszk és Dobropillia térségében, további kilenc falut pedig megtisztítottak az orosz erőktől.