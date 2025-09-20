ukránNATOorosz olajfinomítófrontdróntámadáslégtér

Újabb ukrán dróntámadás: ismét kigyulladt az orosz olajfinomító

Szombatra virradóra ismét dróntámadás érte Oroszország szaratovi olajfinomítóját, ahol a becsapódások után hatalmas tüzek keletkeztek. Ez már a második alkalom egy héten belül, hogy az ukrán erők ilyen mélyen, több mint hatszáz kilométerre a frontvonaltól hajtottak végre csapást egy stratégiai jelentőségű orosz létesítményre.

Az ukrán támadás után jól láthatók a robbanások és a lángba borult olajfinomító – írta az Origo. A térség kormányzója, Roman Busargin megerősítette a dróntámadás tényét.

Az ukrán fél ellentámadásról beszél, Moszkva területnyereségről számol be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett a keleti frontszakaszokon. Az ukrán vezérkar közlése szerint a térségben 87 orosz támadást hiúsítottak meg, miközben Kupjanszk térségében továbbra is tartják állásaikat.

Orosz részről ugyanakkor azt közölték, hogy sikerült elfoglalniuk Muravkát Pokrovszk mellett, valamint Novoivanivkát Zaporizzsjában. Zelenszkij ezzel szemben csütörtökön azt állította, hogy az ukrán hadsereg hét települést és mintegy 160 négyzetkilométert visszafoglalt Pokrovszk és Dobropillia térségében, további kilenc falut pedig megtisztítottak az orosz erőktől.

NATO–Oroszország-feszültség a Baltikumban

A feszültség közben a Baltikum térségében is fokozódik. Az észt hadsereg jelentése szerint pénteken három orosz MiG–31-es vadászgép sértette meg Észtország légterét, transzponder és repülési terv nélkül. Az olasz légierő F–35-ös vadászgépei felszálltak az észtországi Amari bázisról, és rövid időre elfogták a behatoló gépeket. Moszkva tagadta a légtérsértést.

Tallinn diplomáciai úton tiltakozott, és bekérette az orosz nagykövetet. António Costa, az Európai Tanács elnöke jelezte: a NATO-szövetségesek október 1-jén Koppenhágában vitatják meg, miként reagáljanak az orosz légtérsértésekre.

Donald Trump amerikai elnök is reagált a történtekre: 

Nem szeretem, amikor ilyesmi történik. Nagy baj is lehet belőle

– fogalmazott.

Borítókép: Katonai drón. Illusztráció (Fotó: Getty Images)

