OroszországUkrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Durva dologra ébredt Oroszország: ezt tette Ukrajna

Az orosz védelmi tárca szerint az éjszaka folyamán 46 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:55
Orosz-ukrán háború: éjszakai dróntámadás Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
A minisztérium közlése szerint szeptember 4-én, éjfél és reggel 6 óra között Oroszország légvédelme összesen 46 drónt lőtt le vagy fogott el – írja az Origo.

Oroszország légvédelme összesen 46, repülőgép típusú drónt semmisített meg (Fotó: AFP)

A minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán ennyi drónt semmisített meg:

  • 24-et a Rosztovi terület felett,
  • 16-ot a Fekete-tenger felett,
  • 4-et a Krasznodari terület felett,
  • 2-t a Volgográdi terület felett.

A közleményben azt is jelezték, hogy helyi idő szerint reggel 6 óra körül a Volgográdi térség felett további négy drónt semmisített meg a légvédelem – számolt be a RIA Novosztyi.

A tájékoztatás szerint az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi-, tengeri- és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadiipari komplexum létesítményeit veszi célba.

Korábban a Krímben történt ukrán dróntámadás.

Borítókép: Orosz–ukrán háború: éjszakai dróntámadás (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu