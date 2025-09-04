A minisztérium közlése szerint szeptember 4-én, éjfél és reggel 6 óra között Oroszország légvédelme összesen 46 drónt lőtt le vagy fogott el – írja az Origo.
Durva dologra ébredt Oroszország: ezt tette Ukrajna
Az orosz védelmi tárca szerint az éjszaka folyamán 46 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében.
A minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán ennyi drónt semmisített meg:
- 24-et a Rosztovi terület felett,
- 16-ot a Fekete-tenger felett,
- 4-et a Krasznodari terület felett,
- 2-t a Volgográdi terület felett.
A közleményben azt is jelezték, hogy helyi idő szerint reggel 6 óra körül a Volgográdi térség felett további négy drónt semmisített meg a légvédelem – számolt be a RIA Novosztyi.
A tájékoztatás szerint az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira válaszul az orosz hadsereg nagy pontosságú légi-, tengeri- és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadiipari komplexum létesítményeit veszi célba.
Korábban a Krímben történt ukrán dróntámadás.
Borítókép: Orosz–ukrán háború: éjszakai dróntámadás (Fotó: AFP)
Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben
A Fidesz politikusa kiállt a Patrióták mellett.
Brüsszel a Tisza győzelmét várja
Ukrajnának nincs helye az unióban.
Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba
A magyar álláspontot immár a lengyelek is megerősítik.
Hatalmas pofont kapott Zelenszkij
Elutasítóak a lengyelek.
