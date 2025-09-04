Durva dologra ébredt Oroszország: ezt tette Ukrajna

A minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán ennyi drónt semmisített meg:

24-et a Rosztovi terület felett,

16-ot a Fekete-tenger felett,

4-et a Krasznodari terület felett,

2-t a Volgográdi terület felett.

A közleményben azt is jelezték, hogy helyi idő szerint reggel 6 óra körül a Volgográdi térség felett további négy drónt semmisített meg a légvédelem – számolt be a RIA Novosztyi.