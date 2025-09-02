Az orosz drónok miatt a kijevi diákok az iskoláig se jutottak el + fotó

Orosz drónok miatt volt légiriadó az ukrán fővárosban

Kedden, helyi idő szerint 9.20-kor légiriadót rendeltek el az orosz drónok miatt Kijevben, ami több mint három órán keresztül tartott. Sok gyerek éppen iskolába tartott, többségük a metróaluljárókba menekült le. Az efféle megszakítások az ukrán diákok mindennapjainak állandó részévé váltak.

A Save the Children adatai szerint a 2024–25-ös tanév során a légiriadók átlagosan minden ötödik tanórát lehetetlenné tették, a frontvonalhoz közelebb pedig ennél is súlyosabb a helyzet.

Harkivban, az orosz határ közelsége miatt hét új föld alatti iskola nyílt összesen 17 ezer diák számára. Egyes helyszíneken háromszintes mélységben építettek ki olyan termeket, amelyek képesek ellenállni rakéta- és dróntámadásoknak is. Bár a diákok és a tanárok kitartanak, az ukrán oktatási rendszer a háború miatt rendkívül le van terhelve. A 2024–25-ös tanév kezdetén mindössze 3,74 millió tanulót regisztráltak – ami az elmúlt harminc év legalacsonyabb értéke.