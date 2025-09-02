tanév kezdetKijevorosz drónorosz-ukrán háborúiskolarendszer

Az orosz drónok miatt a kijevi diákok az iskoláig se jutottak el + fotó

Ukrajnában a folyamatos támadásokhoz alkalmazkodva sok helyen föld alatti óvóhelyeken vagy online zajlik az oktatás, miközben az ukrán iskolarendszer történelmi mélypontra jutott a diákok számát tekintve. Az őszi tanév kezdetén a kijevi iskolások az aluljáróba kényszerültek, miután orosz drónok miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 20:14
Orosz drónok volt légiriadó az ukrán fővárosban (Fotó: AFP)
Orosz drónok volt légiriadó az ukrán fővárosban (Fotó: AFP) Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 1-jén hivatalosan kezdetét vette az új tanév Ukrajnában, azonban a tanórákat gyorsan félbeszakítják a légiriadók. A tanárok és diákok ehhez már hozzászoktak: sok esetben földalatti óvóhelyeken zajlik a tanítás, vagy ha megoldható, online formában folytatják az órákat. Szeptember 2-án, Kijevben, orosz drónok miatt sok gyerek a metróaluljárókban kényszerült menedékbe húzódni – írja az Origo.

Az orosz drónok miatt sok diák három órára a metróaluljárókban ragadt
Az orosz drónok miatt sok diák három órára a metróaluljárókban ragadt. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Orosz drónok miatt volt légiriadó az ukrán fővárosban

Kedden, helyi idő szerint 9.20-kor légiriadót rendeltek el az orosz drónok miatt Kijevben, ami több mint három órán keresztül tartott. Sok gyerek éppen iskolába tartott, többségük a metróaluljárókba menekült le. Az efféle megszakítások az ukrán diákok mindennapjainak állandó részévé váltak.

A Save the Children adatai szerint a 2024–25-ös tanév során a légiriadók átlagosan minden ötödik tanórát lehetetlenné tették, a frontvonalhoz közelebb pedig ennél is súlyosabb a helyzet.

Harkivban, az orosz határ közelsége miatt hét új föld alatti iskola nyílt összesen 17 ezer diák számára. Egyes helyszíneken háromszintes mélységben építettek ki olyan termeket, amelyek képesek ellenállni rakéta- és dróntámadásoknak is. Bár a diákok és a tanárok kitartanak, az ukrán oktatási rendszer a háború miatt rendkívül le van terhelve. A 2024–25-ös tanév kezdetén mindössze 3,74 millió tanulót regisztráltak – ami az elmúlt harminc év legalacsonyabb értéke.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy dróntámadás söpört végig három ukrán megyén.

Borítókép: Orosz drónok miatt volt légiriadó az ukrán fővárosban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Dróntámadás söpört végig három ukrán megyén

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu