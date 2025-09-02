Szeptember 1-jén hivatalosan kezdetét vette az új tanév Ukrajnában, azonban a tanórákat gyorsan félbeszakítják a légiriadók. A tanárok és diákok ehhez már hozzászoktak: sok esetben földalatti óvóhelyeken zajlik a tanítás, vagy ha megoldható, online formában folytatják az órákat. Szeptember 2-án, Kijevben, orosz drónok miatt sok gyerek a metróaluljárókban kényszerült menedékbe húzódni – írja az Origo.
Az orosz drónok miatt a kijevi diákok az iskoláig se jutottak el + fotó
Ukrajnában a folyamatos támadásokhoz alkalmazkodva sok helyen föld alatti óvóhelyeken vagy online zajlik az oktatás, miközben az ukrán iskolarendszer történelmi mélypontra jutott a diákok számát tekintve. Az őszi tanév kezdetén a kijevi iskolások az aluljáróba kényszerültek, miután orosz drónok miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák.
Orosz drónok miatt volt légiriadó az ukrán fővárosban
Kedden, helyi idő szerint 9.20-kor légiriadót rendeltek el az orosz drónok miatt Kijevben, ami több mint három órán keresztül tartott. Sok gyerek éppen iskolába tartott, többségük a metróaluljárókba menekült le. Az efféle megszakítások az ukrán diákok mindennapjainak állandó részévé váltak.
A Save the Children adatai szerint a 2024–25-ös tanév során a légiriadók átlagosan minden ötödik tanórát lehetetlenné tették, a frontvonalhoz közelebb pedig ennél is súlyosabb a helyzet.
Harkivban, az orosz határ közelsége miatt hét új föld alatti iskola nyílt összesen 17 ezer diák számára. Egyes helyszíneken háromszintes mélységben építettek ki olyan termeket, amelyek képesek ellenállni rakéta- és dróntámadásoknak is. Bár a diákok és a tanárok kitartanak, az ukrán oktatási rendszer a háború miatt rendkívül le van terhelve. A 2024–25-ös tanév kezdetén mindössze 3,74 millió tanulót regisztráltak – ami az elmúlt harminc év legalacsonyabb értéke.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy dróntámadás söpört végig három ukrán megyén.
Borítókép: Orosz drónok miatt volt légiriadó az ukrán fővárosban (Fotó: AFP)
