Lángokban áll a volgográdi Lukoil-gázfeldolgozó üzem + videó

Unconfirmed reports say Russia's oil refinery in Kotovo, Volgograd Oblast (https://t.co/PpVuiLZySG), is on fire after a drone attack.



📹Exilenova+ pic.twitter.com/za5YkYE0Yq — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 8, 2025

Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. A drónok megnövekedett hatótávolsága új kihívást jelent az oroszországi légvédelem számára, és a háború kiterjedését jelezheti előre.

Borítókép: Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után (Fotó: MTI)