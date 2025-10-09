Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek – kövesse nálunk élőben a kormányinfót! + videó

Oroszországenergetikai létesítményLukoilorosz-ukrán háborútűzdróntámadás

Lángokban áll a volgográdi Lukoil-gázfeldolgozó üzem + videó

Oroszország egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményében ismét hatalmas tűz keletkezett. Az éjszaka lángok csaptak fel Kotovo városában, a Volgográdi területen található Lukoil gázfeldolgozó üzemében. Az orosz hatóságok közlése szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 9:48
A támadások körülbelül 60 százalékkal csökkentették Ukrajna földgáztermelési kapacitását Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dróntámadásról elsőként orosz regionális hírcsatornák számoltak be, majd a Volgográdi terület kormányzója is megerősítette az esetet. „A tüzelőanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményében keletkezett tűz, miután egy drón maradványai a területre zuhantak” – nyilatkozta a vezető, írja az Origo

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből
Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből (Fotó: AFP)

A tüzet ukrán dróntámadás okozta

Az üzem körülbelül 500 kilométerre található az ukrajnai harci övezetektől, így a támadás a frontvonalaktól jelentős távolságra történt. A Lukoil–Korobkovszkij üzem a déli szövetségi körzet legnagyobb földgázfeldolgozó vállalata. 1966 óta működik, éves kapacitása körülbelül 450 millió köbméter gáz feldolgozására elegendő, fő tevékenysége a kőolajkísérő gáz és a könnyű szénhidrogének feldolgozása – írja a ZN.

Az orosz hatóságok vizsgálják az incidens pontos körülményeit, miközben egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna mélyebbre hatoló dróntámadásokkal igyekszik gyengíteni Oroszország stratégiai energetikai infrastruktúráját.

Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. A drónok megnövekedett hatótávolsága új kihívást jelent az oroszországi légvédelem számára, és a háború kiterjedését jelezheti előre.

Borítókép: Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után (Fotó: MTI)

add-square Orosz–ukrán háború

Foglyokból álló rohamcsapat érkezett Harkivba, fokozódik a helyzet a fronton

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu