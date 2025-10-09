A dróntámadásról elsőként orosz regionális hírcsatornák számoltak be, majd a Volgográdi terület kormányzója is megerősítette az esetet. „A tüzelőanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményében keletkezett tűz, miután egy drón maradványai a területre zuhantak” – nyilatkozta a vezető, írja az Origo.
Lángokban áll a volgográdi Lukoil-gázfeldolgozó üzem + videó
Oroszország egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményében ismét hatalmas tűz keletkezett. Az éjszaka lángok csaptak fel Kotovo városában, a Volgográdi területen található Lukoil gázfeldolgozó üzemében. Az orosz hatóságok közlése szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.
A tüzet ukrán dróntámadás okozta
Az üzem körülbelül 500 kilométerre található az ukrajnai harci övezetektől, így a támadás a frontvonalaktól jelentős távolságra történt. A Lukoil–Korobkovszkij üzem a déli szövetségi körzet legnagyobb földgázfeldolgozó vállalata. 1966 óta működik, éves kapacitása körülbelül 450 millió köbméter gáz feldolgozására elegendő, fő tevékenysége a kőolajkísérő gáz és a könnyű szénhidrogének feldolgozása – írja a ZN.
Az orosz hatóságok vizsgálják az incidens pontos körülményeit, miközben egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna mélyebbre hatoló dróntámadásokkal igyekszik gyengíteni Oroszország stratégiai energetikai infrastruktúráját.
Borítókép: Tűzoltó küzd a lángok megfékezésén egy ukrán dróntámadás után (Fotó: MTI)
