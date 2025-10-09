Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

Már csak egy lépés választja el Ukrajnát a téli összeomlástól

Az orosz támadások az ukrán földgáztermelés több mint felét tönkretették a tél beállta előtt, veszélyeztetve milliók fűtését és az ország energiaellátását – jelentette a Bloomberg megbízható forrásokra hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 10:31
Az orosz támadások az ukrán földgáztermelés több mint felét tönkretették a tél beállta előtt
Az állami tulajdonú Naftogaz szerint október 3-án indították az eddigi legnagyobb támadást, amely során 35 rakétát és 60 drónt vetettek be a Harkivi és Poltavai régió gázlétesítményei ellen. A támadások körülbelül 60 százalékkal csökkentették Ukrajna földgáztermelési kapacitását. A DTEK, az ország legnagyobb energiaipari magánvállalata, kénytelen volt leállítani poltavai létesítményeit. Két nappal később újabb csapás érte a lakossági fűtés szempontjából kritikus infrastruktúrát. 

A támadások körülbelül 60 százalékkal csökkentették Ukrajna földgáztermelési kapacitását
A támadások körülbelül hatvan százalékkal csökkentették Ukrajna földgáztermelési kapacitását Fotó: AFP

Moszkva stratégiája világos: az energiainfrastruktúra megtámadásával gyengíteni próbálják a civil lakosság morálját.

A Kyiv Independent beszámolója szerint Kijev sürgős segítséget kért G7-es partnereitől a megrongálódott létesítmények helyreállításához, valamint további légvédelmi rendszerek telepítésére az energiainfrastruktúra védelme érdekében. Ukrajna pénzügyi támogatást is igényelt a termelési hiány pótlására.

Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a veszteségek kompenzálására 30 százalékkal növelik a földgázimportot. Ha a támadások folytatódnak, Ukrajna március végéig mintegy 4,4 milliárd köbméter gázt – körülbelül kétmilliárd euró (782 milliárd forint) értékben – kíván importálni.

Az ukrán parlament energiaügyi bizottságának volt titkára szerint a gázinfrastruktúra az ország energiarendszerének legsebezhetőbb pontja. 

Az ilyen létesítmények védelme milliárd dolláros beruházást, rengeteg munkaerőt és hosszú időt igényel

– nyilatkozta.

Ukrajna sem tétlenkedik

Az ország az orosz olaj- és gázinfrastruktúra ellen is fokozta támadásait. A Financial Times beszámolója szerint 2025 augusztusa óta ukrán drónok legalább 16 orosz finomítót találatot értek el a 38-ból, ami a dízelexportot 2020 óta a legalacsonyabb szintre szorította.

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy lángok csaptak fel Kotovo városában, a Volgográdi területen található Lukoil gázfeldolgozó üzemében. Az orosz hatóságok közlése szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. A drónok megnövekedett hatótávolsága új kihívást jelent az oroszországi légvédelem számára, és a háború kiterjedését jelezheti előre.

Borítókép: Az orosz támadások az ukrán földgáztermelés több mint felét tönkretették a tél beállta előtt (Fotó: AFP)

