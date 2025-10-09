Már csak egy lépés választja el Ukrajnát a téli összeomlástól

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy lángok csaptak fel Kotovo városában, a Volgográdi területen található Lukoil gázfeldolgozó üzemében. Az orosz hatóságok közlése szerint a tüzet ukrán dróntámadás okozta.

Az ukrán drónok rendre ott csapnak le, ahol Oroszország nem számít rá

Egyre több dróntámadásról érkezik bejelentés mélyen Oroszország belsejéből, akár több mint kétezer kilométerre az ukrán határtól. A támadások célpontjai főként ipari központok és olajfinomítók, miközben Kijev hivatalosan ezekért nem vállalja a felelősséget. A drónok megnövekedett hatótávolsága új kihívást jelent az oroszországi légvédelem számára, és a háború kiterjedését jelezheti előre.