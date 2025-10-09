Már csak egy lépés választja el Ukrajnát a téli összeomlástól

Az állami tulajdonú Naftogaz szerint október 3-án indították az eddigi legnagyobb támadást, amely során 35 rakétát és 60 drónt vetettek be a Harkivi és Poltavai régió gázlétesítményei ellen. A támadások körülbelül 60 százalékkal csökkentették Ukrajna földgáztermelési kapacitását. A DTEK, az ország legnagyobb energiaipari magánvállalata, kénytelen volt leállítani poltavai létesítményeit. Két nappal később újabb csapás érte a lakossági fűtés szempontjából kritikus infrastruktúrát.
Moszkva stratégiája világos: az energiainfrastruktúra megtámadásával gyengíteni próbálják a civil lakosság morálját.