Zelenszkij kapkod, óriási bajban Ukrajna

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az éjjel Oroszország átfogó támadást indított Ukrajna ellen, amelynek célpontja elsősorban az energetikai infrastruktúra volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a támadás „cinikus és szándékos”, és célja az ukránok megfosztása a normális élet feltételeitől – írja az UNIAN beszámolója alapján az Origo.

Zelenszkij ukrán elnök cinikus és szándékos támadásnak nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását Fotó: AFP

Az éjszakai támadás során több mint 450 drón és több mint 30 rakéta csapott le az ország különböző pontjaira.

Az incidens következtében több mint 20 ember megsérült, és sajnálatos módon egy gyermek is életét vesztette Zaporizzsjában.