Zelenszkij kapkod, óriási bajban Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „cinikus és szándékos támadásnak” nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását, amely során több mint 450 drón és 30 rakéta csapott le az ország energetikai infrastruktúrájára. Az elnök sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy határozottan lépjen fel a polgári célpontok elleni támadások ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 13:29
Zelenszkij ukrán elnök „cinikus és szándékos támadásnak" nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az éjjel Oroszország átfogó támadást indított Ukrajna ellen, amelynek célpontja elsősorban az energetikai infrastruktúra volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a támadás „cinikus és szándékos”, és célja az ukránok megfosztása a normális élet feltételeitől  – írja az UNIAN beszámolója alapján az Origo.

Zelenszkij ukrán elnök „cinikus és szándékos támadásnak” nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását
Zelenszkij ukrán elnök cinikus és szándékos támadásnak nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását Fotó: AFP

Az éjszakai támadás során több mint 450 drón és több mint 30 rakéta csapott le az ország különböző pontjaira.

Az incidens következtében több mint 20 ember megsérült, és sajnálatos módon egy gyermek is életét vesztette Zaporizzsjában.

Zelenszkij: Az érintett energetikai létesítmények helyreállítása folyamatban van

Kijevben, Donyeckben, Csernyihivben, Cserkasziban, Harkivban, Szumiban, Poltavai és Odesszai területeken, valamint Dnyipro megyében áramszünetek vannak. Zaporizzsja, Kirovohrad és Herszon megyékben is dolgoznak az áramszolgáltatás visszaállításán.

Éppen a polgári, energetikai infrastruktúra az orosz csapások fő célpontja a fűtésszezon előtt. Együtt megvédhetjük az embereket ettől a terrortól. Nem üres szavakra, hanem határozott cselekvésre van szükségünk – az USA, Európa, a G7 részéről – a légvédelmi rendszerek szállításának megvalósításában, a szankciókban

– hangsúlyozta az elnök.

Több régióban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el, a tüzérségi támadások a gázinfrastruktúrát is érintették.

A támadások illeszkednek Oroszország hónapok óta tartó stratégiájába, amely a tél közeledtével Ukrajna energetikai infrastruktúrájának megbénítását célozza. Nemrég arról is beszámoltunk, hogy az orosz csapások már most megsemmisítették az ország földgáztermelő kapacitásának több mint felét.

Borítókép: Zelenszkij ukrán elnök cinikus és szándékos támadásnak nevezte az orosz erők Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai támadását (Fotó: AFP)

