Bezzeg Romániában hatalmas adóemelés jön

Második nekifutásra átment az alkotmányossági szűrőn Romániában a kormánynak a helyi adók emelését és a közpénzek hatékonyabb felhasználását célzó törvénytervezete, így várhatóan januártól jelentős mértékben emelkedik a gépjárművekre és ingatlantulajdonokra kivetett adó Romániában.

2025. 12. 10. 13:51
Ilie Bolojan román miniszterelnök Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
Az alkotmánybíróság szerdai döntése nyomán nincs akadálya annak, hogy az államfő kihirdesse a jogszabályt, amelynek hatályba lépése – a megyei jogú városok szövetségének számításai szerint – január elsejétől mintegy hetven százalékkal növeli az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértékét. 

Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke
Ilie Bolojan, Románia miniszterelnöke Fotó: AFP

Átlagosan hasonló mértékű, de a szennyezés mértékétől függő adóemelésre számíthatnak a gépjármű-tulajdonosok is. Az üzleti szférában a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó, ugyanilyen mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. 

A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes (megközelítőleg 1885 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre. 

A szerdán zöld jelzést kapott jogszabály egyike annak az öt deficitcsökkentő törvénytervezetnek, amelyet még szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalással a kabinet a GDP kilenc százalékát meghaladó költségvetési hiány mielőbbi lefaragása érdekében. 

Október 20-i döntésével azonban az alkotmánybíróság megakadályozta a törvény kihirdetését. Nem valamely gazdasági intézkedés bizonyult alkotmányellenesnek, hanem a jogszabály azon előírása, amely lehetővé tette volna, hogy az adóhivatal, a szerencsejáték-felügyelet és a vámhatóság dolgozóit hivatali visszaélés gyanúja esetén poligráfos hazugságvizsgálatnak vessék alá. 

Mivel az alkotmányellenesnek bizonyult előírás eltávolítása és a tervezet újbóli elfogadása több hetet vett igénybe, az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt újabb alkotmányossági óvása nyomán már fennállt a veszélye annak, hogy az Ilie Bolojan vezette bukaresti kormánynak nélkülöznie kell az adóemelésekből származó többletbevételt a 2026-os állami költségvetés megtervezésénél.

Az alkotmánybíróság eredetileg január 21-ére tűzte ki az AUR újabb alkotmányossági óvásának elbírálását, és csak a kormány felkérésére tűzte napirendre a döntést december 10-én, hogy az adóemeléseket január elsejétől életbe lehessen léptetni.

Borítókép: Ilie Bolojan román miniszterelnök (Fotó: AFP)

