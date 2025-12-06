Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar Orbánnal ellentétben nem tudja megszólítani a bizonytalanokat

Deák Dániel
2025. 12. 06. 15:19
Deák Dániel Facebook: „Ez azt jelzi, hogy a miniszterelnök országjáró eseményei kifejezetten hatékonyak: ezeken a rendezvényeken a komplex belpolitikai és külpolitikai kérdésekről is részletesen kifejti az álláspontját. Érezhetően tudja, hogy mi a következő lépés; nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog érkezni. Egy higgadt, nyugodt államférfi benyomását kelti. Ezzel szemben Magyar Péter láthatóan kapkod, nincsen kigondolt stratégiája, a napi aktuálpolitikai hírekbe igyekszik belekapaszkodni csupán a közösségi médiában. A komplex politikai folyamatokra még csak meg sem próbál választ adni, Ukrajna kapcsán el sem mondja az álláspontját, hiszen tudja, hogy az népszerűtlen lenne. Egy agresszív ember benyomását kelti, aki a színpadon gyűlölködik. Így ő Orbán Viktorral ellentétben nem tudja megszólítani a bizonytalan szavazókat.”

