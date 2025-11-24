Egy váratlan szereplő miatt roppanhat meg Kína tengeri egyeduralma

A változás lényege, hogy 2024 óta Vietnám nemcsak meglévő támaszpontjait erősíti meg, hanem új, korábban érintetlen zátonyokat is felépít a tengeren.

A frissen épülő szigetek látványosan militarizáltak: kikötők, lőszerraktárak, védelmi állások és egy hosszú kifutópálya kapott rajtuk helyet. Ezek nem civil létesítmények, hanem kifejezetten katonai célú infrastruktúrák, amelyek jelentősen szűkítik Kína mozgásterét a térségben

– írja a The Eurasian Times.

A Spratly-szigetek több ország által vitatott terület: Vietnám igényei Kínáéval, Tajvanéval, a Fülöp-szigetekével, Malajziáéval és Bruneiével is ütköznek. A tét óriási: a világkereskedelem több mint egyötöde ezen a tengeri útvonalon halad át, a tengerfenék pedig jelentős olaj- és gázkészleteket rejt. A térség hosszú ideje a geopolitikai versengés egyik központi terepe.

Kína 2013 óta alakítja át a Spratly-szigetek egy részét katonai előőrsökké: erős radarok, repülőterek, rakétarendszerek és mélyvízi kikötők fokozzák jelenlétét.