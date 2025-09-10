Gyermekpornográfiával vádolják, bíróság elé áll a Liverpool nagy szidalmazója

David Coote 2024 novemberében került a figyelem középpontjába. Az angol játékvezető már korábban is a Liverpool-szurkolók bögyében lehetett, mert több bajnokin is óriási hibákat követett el a Vörösök kárára, tavaly ősszel pedig az is kiderült, hogy miért. Legalábbis a róla kiszivárgott videók alapján arra lehetett következtetni, hogy nem szereti a Liverpoolt, amelyet sz…rnak nevezett, korábbi vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot pedig német köcsögnek. Coote ezért nagy árat fizetett: elbocsátotta őt az angol játékvezetőket tömörítő szervezet (PGMOL).

David Coote súlyosabb büntetést kap egy piros lapnál Fotó: AFP/Peter Powell

A Liverpool és Klopp gyalázása csak az első volt Coote botrányai közül

A játékvezetőről egy olyan videó is előkerült, amely azt örökítette meg, ahogy kokainnak tűnő fehér port szívott fel, vélhetően a 2024-es Európa-bajnokság idején, miközben az eseményen videóbíróként vett részt. Az európai szövetség vizsgálatot indított az ügyben, és végül 2026. június 30-ig eltiltotta a bírót minden UEFA-rendezvényen való részvételtől.

Coote eddigi legsúlyosabb botránya viszont csak ezután robbant ki. Az angol hatóságok 2025 februárjában lefoglaltak nála egy videót, és a Nottinghamshire-i rendőrség most megerősítette, vádat is emeltek a korábbi Premier League-játékvezető ellen, aki szeptember 11-én bíróság elé áll, feltételesen van szabadlábon. Gyermekpornográfiával vádolják, „A kategóriás” bűncselekménnyel – ez a gyermekekről készült szeméremsértő tartalmak legsúlyosabb szintje.