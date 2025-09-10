Bizarr jelenet az osztrákok vb-selejtezőjén, ilyet még nem láttunk futballmeccsen

Rendkívüli

Olyan történt a Bosznia-Hercegovina–Ausztria világbajnoki selejtezőn kedd este, ami teljesen szokatlan futballmérkőzéseken. Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya biciklivel hajtott a pályára. Lőw Zsolt mentora, a Manchester United korábbi edzője a játékosok között cikázva, elektromos kerékpárral szelte át a pályát Zenicában.

2025. 09. 10. 11:36
Az osztrák válogatottat vezető Ralf Rangnick szokatlan dolgot tett a vb-selejtezőn Fotó: SEVERIN AICHBAUER Forrás: APA-PictureDesk
Az osztrák labdarúgó-válogatott legutóbb 1998-ban volt világbajnoki résztvevő, de most Ralf Rangnick vezetésével a lehető legjobb úton jár afelé, hogy jövőre, majdnem harminc év után újra kint legyen a vb-n. Ausztria válogatottja kedd este 2-1-es győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina vendégeként Zenicában, így négy meccs után százszázalékos, négy győzelemmel áll a H csoportban a vb-selejtezőkön.

Ralf Rangnick biciklivel hajtott a pályára az osztrákok vb-selejtezőjén
Ralf Rangnick biciklivel hajtott a pályára az osztrákok vb-selejtezőjén (Fotó: APA-PictureDesk/Severin Aichbauer)

A zenicai meccsen Ralf Rangnick keltett feltűnést azzal, hogy elektromos kerékpárral közlekedett a pályán. Ilyet még sose láttunk: az edző biciklivel gurult oda az osztrák tévéstábhoz interjút adni, biciklivel tekert az öltözőbe a félidőben és ugyancsak kerékpárral hajtott a pályára a lefújás után, a játékosok között cikázva, hogy az osztrák szurkolóknak megköszönje a buzdítást.

Miért biciklizett a pályára az osztrákokat vezető Ralf Rangnick?

A tapasztalt edző elmondta, hogy még mindig lábadozik a nyári bokaműtétje után, így az volt a legkényelmesebb megoldás neki a meccsen, ha biciklire pattan a távolságok leküzdéséhez.

Íme Rangnick biciklizése a pályán:

Rangnick forradalmi szemléletű edző hírében áll, ő alapozta meg a Red Bull futballprojektjét, a Szoboszlai Dominiket is felnevelő Salzburg, majd a Lipcse sikeréért is sokat tett. Ő volt az utóbbi évek legsikeresebb magyar edzőjének, Lőw Zsoltnak a mentora is. Bár a Manchester United kispadján ő sem volt sikeres.

Rangnick 2022 óta az osztrák válogatott szövetségi kapitánya, megjárta a csapattal a tavalyi Európa-bajnokságot, és most a 2026-os vb-t veszi célba. Aligha kerékpárral…

 

