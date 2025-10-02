Guardiola inkább befogta a száját, de Haaland bűnösnek kiáltotta ki a társát

A Napoli elleni 2-0-s győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírását a Manchester City, és szerdán jó úton haladtak a második siker felé az angolok, kétszer is vezettek a Monaco otthonában. Azonban Erling Haaland duplájára volt válaszuk a hazaiaknak, akik másodszor a 90. percben egyenlítettek, és innen már hiába hajtott, nem tudott nyerni Pep Guardiola csapata.

Haaland csalódottan vette tudomásul, hogy mi történt a Manchester City meccsén Fotó: ANADOLU/MUSTAFA YALCIN

Kakaskodó játékosok és visszafogott Guardiola

A Monaco második gólját Eric Dier szerezte, aki a büntetőpontról talált be. Jesus Gil Manzano először nem ítélt tizenegyest, de kihívták a monitorhoz, aztán megváltoztatta a döntését Nico Gonzalez magasra emelt lába láttán, mert a spanyol középpályás a labda mellett Dier arcát is eltalál(hat)ta.

A büntetőt csúnya jelenetek előzték meg. Amíg a játékvezető a monitort figyelte, a Manchester City kapusa, Gianluigi Donnarumma a kispadhoz rohant, hogy egyeztessen az edzőivel a tizenegyesről, ám ekkor a labdát is magára vitte, ezért a Monaco játékosai a nyomába eredtek. A kialakult kakaskodásba még a hazaiak edzői stábjából is bekapcsolódtak, a piros lap is villant, míg a másik oldalon Bernardo Silva gazdagodott egy sárgával.

Guardiola inkább nem kommentálta az esetet. – Nincs mondanivalóm a spanyol játékvezetőknek.

A tizenegyes miatt tehát nem panaszkodott a Manchester City menedzsere. Már csak azért sem, mert rengeteg helyzetet hagytak kihasználatlanul a játékosai, akik az első félidőben lezárhatták volna a mérkőzést.

– A futballban az eredmény dönt. Sok minden igazán jól működött a mérkőzésen. Lépésről lépésre jobbak leszünk, de már most is sok helyzetet kialakítottunk. Szinte semmit nem engedtünk az ellenfélnek. Mi ziccereket dolgoztunk ki, ők pedig mélyen és szorosan védekeztek – a játékstílusuk alapján nem erre számítottunk –, de alkalmazkodtunk, és nagyon jól játszottunk. A szoros meccsek végén védekezni kell. Mi most egy pontot viszünk haza.