Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

  • Magyar Nemzet
  • Sport
Guardiola inkább befogta a száját, de Haaland bűnösnek kiáltotta ki a társát

Kétszer is vezetett a Monaco otthonában a Manchester City, ám végül csak 2-2-es döntetlent ért el a hercegségben a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A végeredményről egy kései, vitatott tizenegyes döntött. A lefújást követően a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola és a duplázó Erling Haaland is érintette a nyilatkozatában a kérdéses büntetőt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 5:55
Pep Guardiola elégedett azzal, amit a Manchester City játékosaitól látott. A tizenegyesről inkább nem mondott véleményt Fotó: ANADOLU/MUSTAFA YALCIN
A Napoli elleni 2-0-s győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája 2025/2026-os kiírását a Manchester City, és szerdán jó úton haladtak a második siker felé az angolok, kétszer is vezettek a Monaco otthonában. Azonban Erling Haaland duplájára volt válaszuk a hazaiaknak, akik másodszor a 90. percben egyenlítettek, és innen már hiába hajtott, nem tudott nyerni Pep Guardiola csapata.

Haaland csalódottan vette tudomásul, hogy mi történt a Manchester City meccsén
Haaland csalódottan vette tudomásul, hogy mi történt a Manchester City meccsén Fotó: ANADOLU/MUSTAFA YALCIN

Kakaskodó játékosok és visszafogott Guardiola

A Monaco második gólját Eric Dier szerezte, aki a büntetőpontról talált be. Jesus Gil Manzano először nem ítélt tizenegyest, de kihívták a monitorhoz, aztán megváltoztatta a döntését Nico Gonzalez magasra emelt lába láttán, mert a spanyol középpályás a labda mellett Dier arcát is eltalál(hat)ta.

A büntetőt csúnya jelenetek előzték meg. Amíg a játékvezető a monitort figyelte, a Manchester City kapusa, Gianluigi Donnarumma a kispadhoz rohant, hogy egyeztessen az edzőivel a tizenegyesről, ám ekkor a labdát is magára vitte, ezért a Monaco játékosai a nyomába eredtek. A kialakult kakaskodásba még a hazaiak edzői stábjából is bekapcsolódtak, a piros lap is villant, míg a másik oldalon Bernardo Silva gazdagodott egy sárgával.

Guardiola inkább nem kommentálta az esetet. – Nincs mondanivalóm a spanyol játékvezetőknek.

A tizenegyes miatt tehát nem panaszkodott a Manchester City menedzsere. Már csak azért sem, mert rengeteg helyzetet hagytak kihasználatlanul a játékosai, akik az első félidőben lezárhatták volna a mérkőzést.

 – A futballban az eredmény dönt. Sok minden igazán jól működött a mérkőzésen. Lépésről lépésre jobbak leszünk, de már most is sok helyzetet kialakítottunk. Szinte semmit nem engedtünk az ellenfélnek. Mi ziccereket dolgoztunk ki, ők pedig mélyen és szorosan védekeztek – a játékstílusuk alapján nem erre számítottunk –, de alkalmazkodtunk, és nagyon jól játszottunk. A szoros meccsek végén védekezni kell. Mi most egy pontot viszünk haza.

Haaland magát is ostorozta

Erling Haaland nem látja ilyen rózsaszínnek a helyzetet.

– Szerintem nem játszottunk elég jól, nem érdemeltünk győzelmet. Energikusabbnak kellett volna lennünk, úgy játszanunk, ahogy az első félidőben. Akkor mi domináltunk, aztán a második félidőben már ők vették át az irányítást. Ez így nem elég – állapította meg a norvég csatár, akinek mindössze hét labdaérintésre volt szüksége az első félidőben, hogy duplázzon. – Ennek ellenére is úgy érzem, hogy részese vagyok a játéknak, bemozgok, megnyitom a területeket a többieknek. Nem csak a labdaérintésekről szól a játék, sokféleképpen részt lehet venni benne. Ez az én feladatom. Az első félidőben elvégeztem a dolgom, a másodikban nem. Nem szereztem gólt, nem zártam le a meccset.

A gólzsák tehát magát is ostorozta, ugyanakkor a társát sem védte, amikor a büntetőre terelődött a szó. 

Nem láttam az esetet. Nem tudom, de ha valakit arcon rúgsz, akkor szerintem jár a tizenegyes.

Haaland kilenc klubot is lepipált

A Monaco ellen duplázó Haaland ötven fellépése alkalmával 52 gólnál jár a Bajnokok Ligájában, ezzel a kilencedik helyre lépett előre a kupasorozat örökranglistáján. Ez már önmagában is lenyűgöző statisztika, ráadásul félszáz mérkőzést tekintve többször talált be, mint a Dinamo Zagreb, az Anderlecht, a Lille, az FC Bruges, a Celtic, a Galatasaray, a CSZKA Moszkva és a Panathinaikosz játékosai összesen szereztek ehhez a mérföldkőhöz érkezve.

 

