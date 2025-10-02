Az ukrán állam politikai kérdésként tekint a nyelvhasználatra

– A Kárpátaljai Magyar Pedagógus szövetségnek immár évtizedek óta van kidolgozott javaslata arról, hogyan kellene tanítani és számon kérni az ukrán nyelv ismeretét a kisebbségektől, így a magyar közösségtől, de ennek megvalósításához nincs meg a politikai akarat – fogalmazott lapunknak Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Mint jelezte, az 1996-ban elfogadott alkotmány Ukrajnát monolit nemzetállamként definiálja. Ennek következménye, hogy mindenkit ukránként kezelnek és az ukrán nyelv ismeretét mindenkitől anyanyelvi szinten várják el.

Politikai kérdésként tekintenek az ukrán nyelv ismeretére és nem fogadják el, hogy van, akinek az anyanyelve nem az ukrán

– húzta alá Orosz Ildikó.

Orosz Ildikó (Forrás: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Kettős mérce minden szinten

Elmondása szerint az elfogadás hiánya a gyakorlatban azt jelenti hogy az ukrán nyelvórák számát növelik, az anyanyelvi óraszámok rovására. Továbbá megszüntették a lehetőségét is annak, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően anyanyelvből lehessen érettségizni. Még idegen nyelvként sem lehet vizsgát tenni.

Az EU-ba tartó országban csupán négy EU-s nyelvből lehet érettségizni: angol, német, francia, spanyol. Pedig számos ukrajnai kisebbség anyanyelve az EU-ban hivatalos nyelv, így a román, a magyar, a szlovák, a lengyel, a bolgár, és a görög is

– tette hozzá.

Orosz Ildikó kitért rá, hogy a kettős mérce a háború előtt az orosz nyelv kapcsán is tetten érhető volt. Ugyanis volt idő, mikor oroszból lehetett érettségizni, míg magyarból nem. Nemegyszer pedig előfordult, hogy oroszul figyelmeztették, beszéljen az állam nyelvén.

A kárpátaljai magyar főiskola elnöke egy olyan furcsaságra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán, mint államnyelv alkalmazásáról szóló törvény felülírta az alkotmányt és az 1992-es kisebbségi törvényben garantált jogokat. Például a törvény szerint minden tisztségviselőnek, intézményvezetőnek, képviselőnek, megfelelő szinten kell ukránul tudnia. Ezt egy vizsgaközpontban letett nyelvvizsgával kell igazolni, aki pedig ezzel nem rendelkezik, az nem töltheti be a felsorolt pozíciókat.

De a megfelelő szintet nem a törvény rögzíti, hanem a végrehajtásért felelős állami szerv, és annak kinevezett testülete.

Orosz Ildikó jelezte, hogy eleinte elfogadták a B2 szintű nyelvismeretet, de most már az elvárás a magasabb, C1 szintű nyelvvizsga. Ráadásul itt is érzékelhető a kettős mérce, mivel az akcentussal vagy tájszólásban elmondott szöveget lepontozzák.

Míg egy óvodavezetőtől, iskolai igazgatótól, falusi önkormányzati képviselőtől elvárás a C1-es nyelvvizsga ez nem vonatkozik a parlamenti képviselőkre.

– hívta fel a figyelmet egy újabb furcsaságra Orosz Ildikó.