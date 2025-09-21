Svédországban a bűnbandák tudatosan toboroznak gyerekeket, olykor már tízéves kortól, hogy erőszakos cselekményeket hajtsanak végre, drogot szállítsanak vagy fegyverekkel kövessenek el bűncselekményeket. A célpontjaik a legsebezhetőbb gyerekek, akiket a gyermekvédelmi rendszer magára hagyott – számolt be róla a Humanium.
Tizenéves drogfutárok és gyilkosok – ez Svédország valódi arca + videó
Egyre több gyereket vonnak be a svéd szervezett bűnözésbe: már tízéveseket is drogfutárként, fegyveresként vagy bérgyilkosként használnak a bandák. A hatósági adatok szerint jelenleg mintegy 1700 kiskorú aktív tagja bűnszervezeteknek, miközben az erőszakos cselekmények száma drámaian emelkedik Svédországban.
Svédország egykor a jóléti állam jelképe volt, mára azonban ez, az elhibázott migrációs politika miatt jelentősen megváltozott.
Tizenegy éves fiú: alig várom az első gyilkosságomat
2024-ben körülbelül 1700, 18 év alatti gyereket és fiatalt azonosítottak aktív tagként svédországi bűnszervezetekben, ami az ország szervezett bűnözésének 13 százalékát tette ki. A Svéd Bűnmegelőzési Nemzeti Tanács (Brå) adatai szerint az elmúlt öt évben megháromszorozódott a lövöldözésekben érintett gyerekek száma, amelyek sérüléssel vagy halállal végződtek: míg 2019-ben kilenc ilyen esetet regisztráltak, 2024 közepére 29-et.
A 15–20 éves korosztályban az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak száma közel 400 százalékkal emelkedett 2014 és 2023 között.
Egy rendőrségi nyomozás például feltárta, hogy egy 19 éves bandatag 150 000 koronát (kb. 5,5 millió forint) ajánlott fel egy 11 éves fiúnak egy gyilkosság végrehajtásáért. A kisfiú az Instagramon azt írta: „Alig várom az első gyilkosságomat”, amire a toborzó így válaszolt:
Maradj motivált, jönni fog.
Egy másik ügyben egy 16 éves fiatal egy családi házban agyonlőtt egy apát, majd a férfi feleségére és kétéves gyerekére is rálőtt. Másnap két további nőt is megölt, akik egy rivális bandatag rokonai voltak. Az esetek rámutatnak arra, hogyan használják ki a bandák, hogy a 15 év alattiakat nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, a 15–17 évesek pedig enyhébb büntetést kapnak a legsúlyosabb bűncselekményekért is.
Manapság mindenki gyilkos akar lenni. Hihetetlenül szomorú látni, hogy a gyerekek ezt tartják követendő példának, miközben néhány influenszer a TikTokon a bűnözői életstílust dicsőíti.
— mondta Viktor Grewe, egy 25 éves, egykori bandatag.
Közösségi oldalakon vágnak fel a bűncselekményekkel
A bűnözői influenszer tartalmak részei egy szélesebb jelenségnek, amelyet „performance crime”-nak neveznek, vagyis a bűncselekményeket felveszik és megosztják a rajongóikkal, hogy hírnévre tegyenek szert. Ahogy a Kia Challenge néven elhíresült kihívás autólopások hullámát indította el, úgy a bandákhoz kötődő TikTok- és Instagram-fiókok normalizálják a lövöldözéseket, a drogügyleteket és a fegyvermutogatást, így toborozva az utánpótlást soraikba.
Így szervezik be a gyerekeket Svédországban
A bűnszervezetek számára a gyerekek nemcsak a kockázatos feladatok – például drogfutárkodás, fegyverkezelés vagy erőszakos támadások – végrehajtása miatt értékesek, hanem azért is, mert ha baj van, megvédik az idősebb bandatagokat a börtöntől. A gyerekek bevonása nem véletlenszerű, módszeresen toborozzák őket. Idősebb fiatalokat vagy kortársaikat használják fel a gyerekek behálózására, gyakran közösségi médián vagy az iskolában. Egy dolgot használnak ki ördögien:
az olyan gyerekek, akik elveszettnek érzik magukat, tartozni akarnak valahova.
A leginkább veszélyeztetett gyerekek gyakran veszélyes családi környezetből jönnek, korábban kapcsolatban álltak a szociális szolgálattal, elhanyagolták őket, traumát esetleg kirekesztettséget éltek át. A bandák ezeket a sebezhetőségeket kihasználva pénzt, védelmet vagy „karriert” kínálnak, kitöltve az érzelmi biztonság és a hovatartozás hiányát. A kiskorúak „használata” stratégiai előnyökkel jár a bűnbandáknak:
kisebb eséllyel keltik fel a rendőrség figyelmét, és a svéd jogrendszer alapján enyhébb következményekkel kell számolniuk, ha lebuknak.
Svédországban a 15 év alattiakat nem lehet bűncselekményért elítélni, 15–17 éveseknél pedig csak kivételes esetekben szabnak ki szabadságvesztést.
Új törvények és stratégiák a gyerekek toborzásának megfékezésére
Miközben a svéd kormány tagadja, hogy a kiskorú bűnözés jelensége, valamint a tinédzserek veszélyeztetettsége létező probléma az országban, új törvényekkel próbálja konszolidálni a lényegében kezelhetetlenné vált helyzetet. 2022 előtt a 18–20 éves elkövetők automatikusan enyhébb büntetést kaptak a felnőtteknél — gyakran a szokásos börtönidő felét — az úgynevezett „ifjúsági kedvezmény” alapján. 2022 januárjától Svédország megszüntette ezt az automatikus enyhítést azokra a súlyos bűncselekményekre, amelyekért legalább egyéves börtönbüntetés járt.
2023 júliusa óta Svédországban már bűncselekménynek számít a 18 év alatti személy bűnözésbe való bevonása is, amelyért akár négyéves börtönbüntetés is kiszabható.
A törvény arra az esetre is vonatkozik, ha a kiskorú önként jelentkezik, így megszüntette azt a korábbi kiskaput, amely lehetővé tette a bűnözők számára a felelősség elkerülését, ha a gyerek „önként” csatlakozott hozzájuk. 2024 februárjában Svédország bevezette első országos tervét a szervezett bűnözés elleni küzdelemre.
A terv öt fő célra összpontosít:
- megelőzni a bűnözői „karrier” elkezdését,
- csökkenteni az illegális fegyverekhez való hozzáférést,
- megszakítani a bűnözői pénzáramlást,
- erősíteni a közösségeket a bandákkal szemben,
- valamint javítani az intézmények közötti információcserét.
A tervben részt vesz a rendőrség, az önkormányzatok, a vállalkozások és a közösségek, azzal a céllal, hogy kiküszöböljék a bandák által kihasznált gyenge pontokat.
A svéd kormány fontolgatja a 18 év alattiakra kiszabható szigorúbb büntetéseket, és 2026-ra speciális ifjúsági börtönöket tervez nyitni a 15–17 évesek számára.
Amikor a gyermekvédelmi rendszer kudarcot vall
A 2025 júniusában, Stockholmban megrendezett gyermekvédelmi konferencián szakértők és érintettek hangsúlyozták, hogy Svédország továbbra is küzd a gyerekek kizsákmányolásának megelőzésével és kezelésével. Azok, akik kiszabadultak a bűnöző csoportok elnyomásából elmondták, hogy a korai beavatkozás, a bizalom és a következetes támogatás hiánya éveken át sebezhetővé tette őket.
Ezeket a rendszerszintű gyengeségeket használják ki a bűnbandák, amikor olyan gyerekeket céloznak, akik bizonytalannak érzik a jövőjüket vagy láthatatlannak érzik magukat.
A hatóságok szerint már 12 éves gyerekeket is nyíltan toboroznak közösségi médián keresztül, vandalizmusra, kémkedésre vagy akár gyilkosságra, mintha ezek csak „beugrós munkák” lennének. Sok ilyen bűncselekményt külföldön tartózkodó bandavezérek szerveznek, ami tovább nehezíti a megelőzést és az elszámoltathatóságot.
Látjuk, hogy 12, 13 és 14 évesek hajtanak végre szörnyű, erőszakos cselekedeteket úgy, mintha ez csak egy mellékállásuk lenne. A feladatokat teljesen nyíltan kommunikálják digitális piactereken. A megrendeléseket gyakran külföldön lévő bandatagok adják le
– mondta Petra Lundh rendőrfőnök.
Amint arról korábban beszámoltunk, éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson svéd kormányfő között. A magyar kormányfő arról beszélt, hogy Svédország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért. Kristersson „szégyentelen hazugságnak” nevezte az állítást, miközben a probléma létezése egyre nyilvánvalóbb Svédországban.
Borítókép: Svéd rendőrök egy nyomozás során (Fotó: AFP)
