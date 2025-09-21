Tizenéves drogfutárok és gyilkosok – ez Svédország valódi arca + videó

Svédország egykor a jóléti állam jelképe volt, mára azonban ez, az elhibázott migrációs politika miatt jelentősen megváltozott.

Tizenegy éves fiú: alig várom az első gyilkosságomat

2024-ben körülbelül 1700, 18 év alatti gyereket és fiatalt azonosítottak aktív tagként svédországi bűnszervezetekben, ami az ország szervezett bűnözésének 13 százalékát tette ki. A Svéd Bűnmegelőzési Nemzeti Tanács (Brå) adatai szerint az elmúlt öt évben megháromszorozódott a lövöldözésekben érintett gyerekek száma, amelyek sérüléssel vagy halállal végződtek: míg 2019-ben kilenc ilyen esetet regisztráltak, 2024 közepére 29-et.

A 15–20 éves korosztályban az erőszakos bűncselekmények gyanúsítottjainak száma közel 400 százalékkal emelkedett 2014 és 2023 között.

Egy rendőrségi nyomozás például feltárta, hogy egy 19 éves bandatag 150 000 koronát (kb. 5,5 millió forint) ajánlott fel egy 11 éves fiúnak egy gyilkosság végrehajtásáért. A kisfiú az Instagramon azt írta: „Alig várom az első gyilkosságomat”, amire a toborzó így válaszolt:

Maradj motivált, jönni fog.

Egy másik ügyben egy 16 éves fiatal egy családi házban agyonlőtt egy apát, majd a férfi feleségére és kétéves gyerekére is rálőtt. Másnap két további nőt is megölt, akik egy rivális bandatag rokonai voltak. Az esetek rámutatnak arra, hogyan használják ki a bandák, hogy a 15 év alattiakat nem lehet büntetőjogilag felelősségre vonni, a 15–17 évesek pedig enyhébb büntetést kapnak a legsúlyosabb bűncselekményekért is.