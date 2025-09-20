Svédországbiztonságproblémamigráns

Svédország mára elrettentő példa lett

A mai Svédország mára azzal szerzett kétes hírnevet magának, hogy Európában ott a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya és ott a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora. Tizenéves gyerekeket is letartóztatnak gyilkosságért. Svédország egykor a jóléti állam jelképe volt, mára azonban ez a helyzet az elhibázott migrációs politika miatt jelentősen megváltozott. Egy tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy még ebben a században többségben lehetnek a muszlimok a skandináv országban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 13:11
Muszlimok az Eid al-Adha imán a svédországi Stockholmban, a török vallási ügyek elnökségéhez tartozó Fittja Nagy Mecsetben, 2025. június 6-án Fotó: ATILA ALTUNTAS Forrás: ANADOLU
Svédország hírneve a jóléti állam modelljéről a figyelmeztető példára romlott – írta az Origo a Gis Reports elemzésére hivatkozva.

Svédország
Svédország egykor a jóléti állam jelképe volt, mára azonban ez a helyzet az elhibázott migrációs politika miatt jelentősen megváltozott (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Már 2017-ben figyelmeztetés érkezett a svédeknek, amikor Donald Trump amerikai elnök megjegyzést tett a svédországi zavargásokra.

Nézzék meg, mi történt Svédországban. Svédország, ki hinné ezt!

Akkoriban az ilyen megjegyzéseket megvetéssel és gúnyolódással fogadták a svédek, mára azonban már jelentősen megváltozott a helyzet.

Svédország az inspiráció modelljéből elrettentő példává vált.

Ahogy a bandaháborúk terjednek és számuk egyre nő, a svédek skandináv szomszédai egyre inkább attól tartanak, hogy olyan helyzetbe kerülnek, amelyet Dániában „svéd állapotnak” neveznek – írta az Origo által idézett elemzés, amely úgy fogalmaz: 

A mai Svédország mára azzal szerzett kétes hírnevet magának, hogy Európában ott a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya és ott a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora. Tizenéves gyerekeket is letartóztatnak gyilkosságért. 

Svédország városainak külvárosi területei jórészt „különösen veszélyeztetett területeknek” minősül. 

Ezek olyan tiltott zónák, ahol a helyi klánok uralkodnak. Ide még a mentők és az orvosok sem mernek belépni golyóálló mellény és rendőri kíséret nélkül.

A svéd jegybank elnöke, Erik Thedeen a Financial Timesnak adott korábbi nyilatkozatában kijelentette, hogy

 a lövöldözések és bombamerényletek okozta problémák olyan súlyosak, hogy veszélyeztetik az ország hosszú távú gazdasági növekedését. 

A gazdaságra és az oktatásra is hatással van a migráció

Míg a fizikai biztonság romlása miatt a vállalkozói képességekkel rendelkező svéd állampolgárok elhagyják az országot, az ipar számára is egyre nehezebbé válik a tehetségek toborzása külföldről. Ezeket a problémákat tovább súlyosbítja az oktatás minőségének romlása, amely az etnikai zavargások és a nyílt erőszak fokozódásának eredménye az iskolákban. 

Egy tudásalapú ország számára ez valóban komoly probléma, és a központi bank messze nem az egyetlen, amely riasztó jelzéseket ad

– fogalmazott a tanulmány, amely azt is egyértelművé tette:

A válság fő oka az elhibázott migrációs- és integrációs politika, amelynek következtében Svédország városaiban olyan városrészek jöttek létre, ahol szinte minden lakos bevándorló, a munkanélküliségi ráta nagyon magas, és ahol a bevándorlók gyermekei olyan iskolákba járnak, ahol más gyerekek, gyakran még a tanárok sem beszélnek svédül. 

Ez a helyzet pedig a bűnözés melegágyává vált, hiszen a bűnbandák átveszik a hatalmat az ilyen területeken. 

A Svédországba érkező bevándorlók száma 2016-ban volt a legmagasabb, de az előrejelzések szerint a bevándorlók száma várhatóan hosszú távon is meghaladja az évi százezer főt. Az integrálás pedig, a szakértők szerint, szinte lehetetlen, hiszen nagy számú, írástudatlan, sokgyermekes felnőttekkel kellene elérni azt, hogy beilleszkedjenek egy alapvetően tudásalapú társadalomba. 

A probléma Svédországban azért vált kezelhetetlenné, mert a politika naivan állt a kérdéshez, nem mérte fel a migrációval összefüggő bűnözés veszélyei, ami rendkívül laza jogalkotáshoz és jogérvényesítéshez vezetett. Emellett az iszlamizmus veszélyes ágaiból eredő következményekkel sem számoltak 

– hangsúlyozta a tanulmány.

A vallási összetétel változása a politikai folyamatokra is hatással van

A muszlim országokból érkező migránsok beáramlása olyan helyzethez vezethet, hogy Svédország már a 2026-os választásokon radikális iszlamista pártot, a Nyanst is beválaszthatja a parlamentbe.

Míg a 12. századtól a 20. század elejéig gyakorlatilag minden svéd keresztény volt, ma ez az arány 60 százalék alá esett.

Az elemzés szerint az is elképzelhető, hogy Svédországban még ebben a században többségben lesznek a muszlimok, amely vélhetően felélénkíti majd azokat az iszlamista hangokat, amelyek egy megosztott jogrendszert szorgalmaznak, amelyben a muszlim állampolgárokra a saría törvények vonatkoznak. 

A svéd kormány tagadásban van

Mindeközben a svéd kormány tagadja az elhibázott migrációs politikát és az annak következményeként egyre súlyosbodó tinédzserbűnözés jelenlétét a skandináv országban. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a svéd bűnbandák az utóbbi időben egyre fiatalabb lányokat vonnak be gyilkosságokba, erőszakba és más bűncselekményekbe. 

A jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok állnak. 

A téma kapcsán az elmúlt napokban éles szóváltás alakult ki Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között, amiért a magyar kormányfő idézte a Die Welt cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről és a skandináv országban uralkodó biztonsági állapotról. 

Elon Musk is megosztotta Orbán Viktor bejegyzését, amelyben a magyar miniszterelnök azt írta:

A migránsok nem az égből pottyantak. Valaki kinyitotta az ajtót, valakinek válaszolnia kell. A svéd kormány a jogállamiságról oktat minket, miközben saját városaik erőszaktól, robbantásoktól és kiskorú elkövetőktől égnek. Ahelyett, hogy a saját rendetlenségüket javítanák, azzal töltik az idejüket, hogy minket piszkálnak. Itt jobb módszereket találtunk az időnk eltöltésére: 0 illegális bevándorló, 0 robbantás.

A techmilliárdos mindehhez annyi fűzött hozzá: 

Mely szervezetek felelősek ezért, és ki finanszírozza őket?

Borítókép: Muszlimok az Eid al-Adha imán a svédországi Stockholmban, a török vallási ügyek elnökségéhez tartozó Fittja Nagy Mecsetben, 2025. június 6-án (Fotó: AFP)

