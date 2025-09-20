Svédország mára elrettentő példa lett

Svédország hírneve a jóléti állam modelljéről a figyelmeztető példára romlott – írta az Origo a Gis Reports elemzésére hivatkozva.

Svédország egykor a jóléti állam jelképe volt, mára azonban ez a helyzet az elhibázott migrációs politika miatt jelentősen megváltozott (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)

Már 2017-ben figyelmeztetés érkezett a svédeknek, amikor Donald Trump amerikai elnök megjegyzést tett a svédországi zavargásokra.

Nézzék meg, mi történt Svédországban. Svédország, ki hinné ezt!

Akkoriban az ilyen megjegyzéseket megvetéssel és gúnyolódással fogadták a svédek, mára azonban már jelentősen megváltozott a helyzet.

Svédország az inspiráció modelljéből elrettentő példává vált.

Ahogy a bandaháborúk terjednek és számuk egyre nő, a svédek skandináv szomszédai egyre inkább attól tartanak, hogy olyan helyzetbe kerülnek, amelyet Dániában „svéd állapotnak” neveznek – írta az Origo által idézett elemzés, amely úgy fogalmaz:

A mai Svédország mára azzal szerzett kétes hírnevet magának, hogy Európában ott a legmagasabb a bűnszervezetek által elkövetett gyilkosságok aránya és ott a legalacsonyabb a súlyos bűncselekmények elkövetőinek átlagos életkora. Tizenéves gyerekeket is letartóztatnak gyilkosságért.

Svédország városainak külvárosi területei jórészt „különösen veszélyeztetett területeknek” minősül.

Ezek olyan tiltott zónák, ahol a helyi klánok uralkodnak. Ide még a mentők és az orvosok sem mernek belépni golyóálló mellény és rendőri kíséret nélkül.

A svéd jegybank elnöke, Erik Thedeen a Financial Timesnak adott korábbi nyilatkozatában kijelentette, hogy