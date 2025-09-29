Gyerekkatonaként használják a lányokat a svéd bűnbandák

A lap által feltárt információk szerint a bűnbandák „zöld nőknek” nevezik ezeket a fiatal lányokat, utalva tapasztalatlanságukra és arra, hogy a rendőrség kevésbé gyanakszik rájuk. A bandák – rendszerint külföldön élő – vezetői szerint a tinilányok kevésbé keltik fel Svédország hatóságainak figyelmét, amikor robbanóanyagokat vagy gyújtóbombák készítéséhez szükséges alapanyagokat vásárolnak.

Svédország területén egyre többször követnek el lányok gyújtóbombás támadásokat (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Az egyik szakértő, aki több fiatalkorú bandataggal készített interjút, elmondta, hogy a bandák kifejezetten „fiatal, szőke, tipikus svéd lányokat” keresnek a feladatok végrehajtására. Korábban főként szegény vagy sérülékeny fiúkat, például mentális problémákkal küzdőket próbáltak beszervezni, mert őket könnyebb volt manipulálni.

Egyes lányok azért vállalják el ezeket a veszélyes megbízásokat, hogy magasabb pozíciót szerezzenek a férfiak által dominált bandákban. Mások egyszerűen a pénzért teszik, hogy luxusruhákat és táskákat vásárolhassanak maguknak.

A lap betekintést nyert egy konkrét esetbe, amelyben egy 17 éves lányt, Oliviát bíztak meg egy gyújtóbomba elkészítésével és kézbesítésével. A cél egy rivális bandatag otthonának felgyújtása volt. Olivia esete csak egy a több száz hasonló közül, amelyben 15 év feletti tinilányokat vádoltak meg gyilkossággal, emberöléssel vagy más erőszakos, bandákhoz köthető bűncselekményekkel 2024-ben. A svéd lányokat gyakorlatilag gyerekkatonákként használják – hívja fel a figyelmet a cikk.

A svéd nyomozók szerint azonban a valódi szám ennél jóval magasabb lehet, mivel sok eset el sem jut a bíróságig. Olivia esetében egy külföldi bázisú „összekötő” kereste meg a lányt közösségi médián keresztül. A Telegraph által látott üzenetváltásokban a kezelő egy, a svéd szlengben napalmnak nevezett támadás végrehajtására kéri Oliviát, ami valójában egy Molotov-koktélhoz hasonló gyújtóbombát jelent.

A nyomozás szerint Olivia ezután megvásárolta a szükséges anyagokat, majd összekeverte az alkotóelemeket és átadta a keveréket néhány férfi bűntársának. A Telegraph által megtekintett biztonságikamera-felvételen látható, ahogy Olivia átadja a táskákat, amelyek a nyomozók szerint a gyújtóbomba-keveréket tartalmazták.