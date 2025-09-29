Svédországszervezett bűnözésillegális migráció

Gyerekkatonaként használják a lányokat a svéd bűnbandák

Megdöbbentő részleteket tárt fel a The Telegraph brit napilap nyomozása a svéd bűnbandák legújabb taktikájáról. A lap szerint a bűnszervezetek egyre gyakrabban alkalmaznak fiatal lányokat robbantásos merényletek és gyújtogatások végrehajtására Svédország területén.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 12:27
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
A lap által feltárt információk szerint a bűnbandák „zöld nőknek” nevezik ezeket a fiatal lányokat, utalva tapasztalatlanságukra és arra, hogy a rendőrség kevésbé gyanakszik rájuk. A bandák – rendszerint külföldön élő – vezetői szerint a tinilányok kevésbé keltik fel Svédország hatóságainak figyelmét, amikor robbanóanyagokat vagy gyújtóbombák készítéséhez szükséges alapanyagokat vásárolnak.

Svédország területén egyre többször követnek el lányok gyújtóbombás támadásokat (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Svédország területén egyre többször követnek el lányok gyújtóbombás támadásokat (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Az egyik szakértő, aki több fiatalkorú bandataggal készített interjút, elmondta, hogy a bandák kifejezetten „fiatal, szőke, tipikus svéd lányokat” keresnek a feladatok végrehajtására. Korábban főként szegény vagy sérülékeny fiúkat, például mentális problémákkal küzdőket próbáltak beszervezni, mert őket könnyebb volt manipulálni.

Egyes lányok azért vállalják el ezeket a veszélyes megbízásokat, hogy magasabb pozíciót szerezzenek a férfiak által dominált bandákban. Mások egyszerűen a pénzért teszik, hogy luxusruhákat és táskákat vásárolhassanak maguknak.

A lap betekintést nyert egy konkrét esetbe, amelyben egy 17 éves lányt, Oliviát bíztak meg egy gyújtóbomba elkészítésével és kézbesítésével. A cél egy rivális bandatag otthonának felgyújtása volt. Olivia esete csak egy a több száz hasonló közül, amelyben 15 év feletti tinilányokat vádoltak meg gyilkossággal, emberöléssel vagy más erőszakos, bandákhoz köthető bűncselekményekkel 2024-ben. A svéd lányokat gyakorlatilag gyerekkatonákként használják – hívja fel a figyelmet a cikk.

A svéd nyomozók szerint azonban a valódi szám ennél jóval magasabb lehet, mivel sok eset el sem jut a bíróságig. Olivia esetében egy külföldi bázisú „összekötő” kereste meg a lányt közösségi médián keresztül. A Telegraph által látott üzenetváltásokban a kezelő egy, a svéd szlengben napalmnak nevezett támadás végrehajtására kéri Oliviát, ami valójában egy Molotov-koktélhoz hasonló gyújtóbombát jelent.

A nyomozás szerint Olivia ezután megvásárolta a szükséges anyagokat, majd összekeverte az alkotóelemeket és átadta a keveréket néhány férfi bűntársának. A Telegraph által megtekintett biztonságikamera-felvételen látható, ahogy Olivia átadja a táskákat, amelyek a nyomozók szerint a gyújtóbomba-keveréket tartalmazták.

Lisa dos Santos svéd ügyész, aki számos fiatalkorú bandataggal kapcsolatos ügyet kezelt, mélységesen aggasztónak tartja a lányok ilyen jellegű szerepvállalását.

A bandák zöld hölgyeknek hívják őket, zöldnek, mint az újoncok, mert a rendőrség kezdetben nem ugyanúgy tekintett rájuk, mint a férfiakra

– mondta dos Santos.

A rendőrség most már tisztában van azzal, hogy lányok is részt vesznek ezekben a bűncselekményekben, de szerintem még mindig könnyebben tudnak a radar alatt maradni

– tette hozzá.

Az ügyész tapasztalatai szerint a lányok főként a magas jutalom reményében vállalják el ezeket a feladatokat. Egyes jelentések szerint egy gyilkosságért akár 150 000 svéd koronát (körülbelül 5,3 millió forintot) is fizethetnek. A kevésbé kockázatos megbízások, mint például a gyújtóbomba összetevőinek beszerzése és keverése alacsonyabb díjazással járnak, de még így is több ezer koronát jelenthetnek.

Úgy gondolom, hogy ezeket a lányokat vonzza a luxus életmód, a drága ékszerek, táskák, ruhák

– magyarázta dos Santos.

Azt látjuk, hogy miután részt vettek ilyen bűncselekményekben, gyakran mennek vásárolni

– hívta fel a figyelmet egy, a szakemberek által felfedezett mintára.

Bár a bandabűnözés nem új jelenség Svédországban, amely Európa egyik legrosszabb lőfegyveres bűnözési rátájával rendelkezik, a gyermekek – és most egyre inkább a lányok – bevonása sokkolja a jómódú északi államot, amelyet egykor az európai nyugalom és stabilitás mintapéldájának tartottak.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a közelmúltban nyilvánosságra hozott adatok szerint tavaly 280 lányt gyanúsítottak súlyos bandabűncselekmények elkövetésével.

Mint arról beszámoltunk, korábban Ulf Kristersson svéd miniszterelnök gyakorlatilag hazugsággal vádolta meg Orbán Viktor miniszterelnököt, amikor a német Die Welt magazin cikkét idézte a megdöbbentő adatokról.

A svéd kormány azonban saját magát buktatta le, amikor épp a fenti jelenség miatt a leszállította a büntethetőség korhatárát súlyos bűncselekmények, például gyilkosság esetén 15-ről 13 évre, ezzel bezárva azt a kiskaput, amelyen keresztül a legfiatalabb bandatagok teljesen elkerülhették a felelősségre vonást – mutatott rá Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A svéd bűnügyi szakértők azonban úgy vélik, hogy az országnak sürgősen kell szembenéznie a gyermekek „gyermekkatonaként” való felhasználásának növekvő tendenciájával. Rámutatnak arra is, hogy Svédországban olyan alapvető társadalmi problémák vannak, mint a bevándorló hátterű, szegény gyermekek gyenge integrációja, ami megnehezíti a probléma kezelését.

Borítókép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (Fotó: NurPhoto via AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

