TiszaHorn GáborTisza-adatbotrányRepublikon Intézet

Váratlan fordulat: Horn Gábor cáfolta Magyar Péter állítását a Tisza újabb adatbotrányáról

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője nem lát bizonyítékot a Magyar Péter által emlegetett orosz szálra az adatszivárgási ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 14:27
Horn Gábor
Fotó: MTI/Mohai Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője a Klubrádióban bevallotta, hogy ő is szerepel a kiszivárgott Tisza-listán. 

Én is bejelentkeztem erre a felületre, mert kíváncsi vagyok arra, hogy hogy működik

– fogalmazott Horn, aki úgy vélekedett, hogy neki kötelessége volt ezt megnézni.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Magyar Péter foghatja a fejét az újabb botrány után (Fotó: Máté Krisztián)

A Mandiner cikke szerint Horn arról is beszélt, hogy bár Magyar Péter szerint az oroszok állhatnak a botrány mögött, erre ő semmilyen bizonyítékot nem látott, de el tudja képzelni. A baloldali elemző szerint a tiszás állításokkal szemben ez lehetett egy súlyos fejlesztői hiba is, ha a Tisza „amatőr módon, rosszul épített fel valamit”.

Tehát én Magyartól sem hallottam bizonyítékot arra, hogy az orosz titkosszolgálatok, de ha itt egy hiba történt, azt is el tudom képzelni, egy kezdő társaság, valaki amatőr módon, rosszul épített fel valamit

– mondta.

A korábbi SZDSZ-es államtitkár cáfolta Magyar Péter azon kijelentését, miszerint a Fidesz lopta el ezeket az adatokat, ugyanakkor félelemkeltésről is beszélt az ügyben. 

Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a Fidesz lopta el az adatokat. Én ezt nem tudom, azt se, ezért lehet tényleg egy súlyos, hogy mondjam, fejlesztői hiba. Nem tudom, lehet

– fogalmazott Horn Gábor.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

 

add-square Tisza-adatbotrány

Kocsis Máté: Ukrajna nem véletlenül gyűjti a magyarok adatait + videó

Tisza-adatbotrány 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu