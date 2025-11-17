Megy a Szabad Európa, jön a BBC

Nem igazán szolgált meglepetéssel a minapi washingtoni bejelentés, miszerint megszüntetik a Szabad Európa magyarországi hírszolgáltatását. Tavaly nyáron írtunk e hasábokon arról, hogy a Project 2025 elnevezésű konzervatív „mesterterv”, azaz a 2025-ös amerikai kormányváltás nem hivatalos, háttérintézményekben készült programja a csaknem ezeroldalas szövegében egyetlen ponton említette hazánkat, ott viszont éppen a magyarországi Szabad Európa bezárását szorgalmazva. A Project 2025 szerzői a magyar kormányt demokratikusan választott, Amerika-barát európai és NATO-szövetségesnek nevezték.
Most, ezzel egybevágva,
a Szabad Európa egész nemzetközi hálózatáért felelős amerikai ügynökség azzal indokolta a megszüntetést: „szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”, ezért nem hajlandók a továbbiakban az adófizetőik pénzén finanszírozni az Orbán-kormánnyal szembeni tartalmakat gyártó médiafelületet.
Kari Lake, az említett ügynökség vezetője történetesen Donald Trump és Orbán Viktor fehér házi találkozója előtt két nappal értesítette a megszüntetésről az illetékes washingtoni képviselőházi albizottságot. Véletlen? Aligha.
Aki kardot ragad, az kard által vész el – idézhetnénk Máté evangéliumát, ami a jelen helyzetre alkalmazva azt jelenti: a politika hozta létre, a politika is számolja fel. Mint ugyanis emlékezhetünk, a legendás Szabad Európa Rádió utódának beindítását – ma már persze nem hagyományos rádióadásról, hanem multimédiás online hírszolgáltatásról van szó – 2012-ben a The Washington Post hasábjain szorgalmazták az Orbán-kormány olyan „jóakarói”, mint Charles Gati washingtoni politológus, Haraszti Miklós volt SZDSZ-es képviselő és Mark Palmer egykori budapesti amerikai nagykövet. Gati azóta a 2022-es országgyűlési választásokba a magyarországi ellenzék oldalán beavatkozó Action for Democracy elnevezésű háttérhatalmi pénz- és befolyásosztó szervezet tanácsadó testületének tagja lett. Palmer időközben meghalt, Haraszti pedig idén kiérdemelte a róla elnevezett díjat, amelyet a volt nagykövet özvegye alapított és a magyar jobboldalon az említettekhez hasonló kedveltségnek örvendő Freedom House szervezet adományoz. („Egy brancs maguk, ne is tagadja!” – ezt már nem Máté evangélista mondta, hanem a filmbéli fegyőr, hogy e héten se maradjunk A tanúból vett idézet nélkül.)