Megy a Szabad Európa, jön a BBC

Ha akadt a történetben meglepetés, akkor legfeljebb az, hogy az újraindítást sürgetők erőfeszítései Barack Obama idején még nem értek be, csak 2020-ban, történetesen már Trump elnöksége alatt, annak is a végére.

Idén tavaszra, Trump ismételt hatalomra jutásával viszont bajba került az itteni Szabad Európa, munkatársaktól is el kellett köszönnie, volt, aki a 444-hez ment át. Keringenek szakmai hírek arról, hogy esetleg nem szűnik meg, csak átalakul, más veszi át a finanszírozását (feltehetően szintén külföldi pénzből), de akkor már aligha Szabad Európa lesz

– minden bizonnyal a márkanévhez és a New York-i Szabadság-szobor nőalakjának kezében tartott fáklyát idéző logóhoz is tulajdonosi jogok fűződnek. Mindenesetre e sorok írásakor a weboldaluk vezető helyén Lakner Zoltánnal, illetve a Magyar Helsinki Bizottság menekültügyi szakértőjével tekinthető meg egy-egy beszélgetés.

Persze, virágozzék száz virág, de miért kell nekünk fizetnünk ezt? – tették fel a kérdést Washingtonban.

Milyen amerikai érdeket szolgált a magyar ellenzéki médiatájba belesimult Szabad Európa akkor, amikor David Pressman volt budapesti nagykövet épp egy itteni fenntartású ellenzéki lapot, a Magyar Hangot reklámozza a Time hírmagazinban, történetesen a Trump–Orbán-találkozó napjára időzített cikkében?

(Más kérdés, jó-e az bárkinek, ha a magyar–amerikai kapcsolatok talán történelmileg legkártékonyabb alakja dicsérgeti…) Vagy akkor, amikor a magyarul olvasók a Soros Györgyhöz köthető módon is pénzelt Átlátszó, illetve az időnként titkosszolgákat megszégyenítően értesült Direkt36 cikkeit is tanulmányozhatják, ha úgy tartja kedvük?

De a magyar vonalnál sokkal többről is szó van. Komoly kétségek merültek fel az egész globális hírszolgáltatással kapcsolatban. A legnyilvánvalóbb célpont pedig a közpénzből finanszírozott média. Elon Musk, az amerikai kormányzati hatékonyságért felelős ügynökséget vezető milliárdos az év elején a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) egész hálózata – tehát nem kifejezetten a budapesti szerkesztőség –, valamint az Amerika Hangja támogatásának leállítására szólított fel, mondván:

ezekben „csak radikális baloldali őrültek beszélgetnek egymással, miközben évente egymilliárd dollárt égetnek el”. Trump lefaragásokba kezdett, mire az Európai Bizottság 5,5 millió eurós gyorssegéllyel sietett a Szabad Európa segítségére, amelynek megmentését az előző cseh kormány is nagyon szorgalmazta: szerintük az „a kevés hiteles források egyike az olyan diktatúrákban, mint Irán, Belarusz és Afganisztán”.

A Szabad Európának Prágában van a központja, de nem vennénk rá mérget, hogy Andrej Babis új kormánya is így állna hozzá az RFE/RL megtámogatásához. A helyzet ugyanis az, hogy miközben a tényleges diktatúrákban (nem a politikai okokból annak képzeltekben!), ahol alternatív hírforrások nem vagy nagyon kevéssé állnak rendelkezésre, az ilyen hírszolgálat valóban segítheti a helybéliek tájékozódását. Csak éppen nem mentesen a nagyhatalmi, geopolitikai érdekektől. A régi Szabad Európa magyar adásával kapcsolatban emlékezetes marad, ahogy a „hamarosan érkező” (de végül elmaradt) amerikai segítséggel hitegette hallgatóit az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban.