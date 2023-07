Cserben hagyta a német kormány a természeti katasztrófa károsultjait

Ez is egyike azoknak a pillanatoknak, amikor az ember egyszerűen nem találja a szavakat: ahelyett, hogy mindent megtenne az ahr-völgyi árvízkárosultak lehető legjobb támogatása érdekében, a szövetségi kormány nem folyósítja az erre a célra előirányzott pénzeszközöket. Egy 612,6 millió eurós uniós szolidaritási alapból származó pénzösszeget ugyanis nem továbbított Rajna-vidék–Pfalz és Észak-Rajna–Vesztfália tartományok részére, hanem a saját szövetségi költségvetése kamatainak fedezésére fordította – reagált felháborodottan az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt arra, hogy bár a katasztrófa már évek óta történt, a tragédia nyoma még most is kézzel fogható az Ahr-völgyben. Erről a V4NA nemzetközi hírügynökség cikkezett a minap.

A több mint 130 halálos áldozatot követelő nyugat-németországi tragédia kapcsán kiderült, hogy a tartományi környezetvédelmi tárca súlyos mulasztásokkal járult hozzá a katasztrófához. A mai napig nem világos, hogy a minisztérium miért nem foglalkozott előre a veszéllyel, és miért nem foglalkozott órákig a katasztrófával azután sem, hogy megtörtént a baj.

Az AfD szerint miközben az árvíz sújtotta területen élő emberek még mindig küzdenek a katasztrófa pusztító következményeivel, a Scholz-kormányt hidegen hagyja a valóság, de Malu Dreyer szociáldemokrata politikus, Rajna-vidék–Pfalz miniszterelnöke, aki az árvíz éjszakáján a kudarc szánalmas képét mutatta, szintén nem látja ezt problémásnak, hiszen megtagadta a pénz továbbítását.

És ne feledjük: a szövetségi és a tartományi kormányok katasztrófavédelmének teljes kudarca nélkül nem következett volna be ekkora katasztrófa, és az elhunyt emberek közül sokan még mindig élhetnének

– hívta fel a figyelmet az Alternatíva Németországért párt, amely szerint a sikertelen klímapolitika helyett a katasztrófavédelem fejlesztésébe kellene ölni a pénzt Németországban.

Mindenekelőtt azonban az Ahr-völgyben élőknek szükségük van a támogatásra. Ezek az emberek nem érdemlik meg a kormányzat szívtelenségét és hozzá nem értését

– olvasható az AfD közleményében. Mindenesetre az Ahr-völgyben egyre többen teszik fel a kérdést, hogy hova lett az erre szánt pénz – írja a V4NA.

Emlékezetes, ebbe a katasztrófába bukott bele Anne Spiegel, aki a szövetségi kormány családügyi minisztere volt, előtte pedig Rajna-vidék–Pfalz tartomány környezetvédelmi minisztere. Miközben az emberek az eltűnteket keresték, a családtagjaikat gyászolták és a romok alól mentették a megmaradt értékeiket, Anne Spiegel négyhetes pihenését töltötte Franciaországban, és később úgy védekezett, hogy szüksége volt a családjának arra a hosszú nyaralásra.

Spiegel bocsánatot kért, és azt is elismerte, hogy hiba volt nem részt venni a tartományi kormányüléseken. A zöldpárti politikus ezzel saját magát hazudtolta meg, korábban ugyanis azt állította, hogy jelen volt a testületi megbeszéléseken. A miniszter botránya akkor robbant ki, amikor nyilvánosságra kerültek az üzenetek, amelyeket Spiegel a tragédia éjszakáján küldött a munkatársainak. Spiegel elsősorban a saját imázsa miatt aggódott, és azon tanakodtak, hogy magukról hogyan hárítsák el a felelősséget.

Anne Spiegel amiatt is aggódott, hogy Roger Lewentz szociáldemokrata belügyminiszter őt teheti felelőssé.

Nem örülnék neki, ha Roger azt mondaná, hogy a katasztrófa megelőzhető lett volna, vagy nem lett volna ilyen súlyos, ha mi, a környezetvédelmi minisztérium korábban figyelmeztetünk, és hogy rajtunk múlt, mert alábecsültük a helyzetet

– írta akkor egy üzenetben Spiegel, aki végül kénytelen volt lemondani, akkor már a szövetségi családügyi miniszterségről. Ezután egy Twitter-bejegyzésben is sajnálatát fejezte ki.

