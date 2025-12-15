Amerika elégedett, Merz Ukrajnát védi

A találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint az amerikai és ukrán delegáció több tagja is, írja az Origo.

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the… pic.twitter.com/G7breh5Gab — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 14, 2025

Az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója, Dmitro Litvin az RBC–Ukrajine hírügynökségnek megerősítette, hogy a megbeszélések hétfőn folytatódnak, ugyanakkor az ukrán fél egyelőre nem közölt részleteket a tárgyalások tartalmáról.

Merz újra kiállt Ukrajna mellett

A vasárnapi egyeztetésen Steve Witkoff mellett jelen volt Jared Kushner, Donald Trump elnök veje és tanácsadója is. A delegációkat Friedrich Merz német kancellár fogadta a berlini kancellári hivatalban. Merz azt írta:

Tartós békét akarunk Ukrajnában. Nehéz kérdések állnak előttünk, de eltökéltek vagyunk az előrelépésben.