A béketárgyalás után Steve Witkoff közösségi oldalán számolt be az egyeztetések eredményéről, ahol hangsúlyozta: a felek intenzíven tárgyaltak egy 20 pontos béketervről, gazdasági kérdésekről és más, kulcsfontosságú témákról.
Amerika elégedett, Merz Ukrajnát védi
Az amerikai delegáció kedvezően értékelte a tárgyalások első napját, amely több mint öt órán át tartott. Bár a megbeszélések részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff úgy fogalmazott: a békefolyamatban érdemi, jelentős előrelépés történt.
A találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint az amerikai és ukrán delegáció több tagja is, írja az Origo.
Az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója, Dmitro Litvin az RBC–Ukrajine hírügynökségnek megerősítette, hogy a megbeszélések hétfőn folytatódnak, ugyanakkor az ukrán fél egyelőre nem közölt részleteket a tárgyalások tartalmáról.
Merz újra kiállt Ukrajna mellett
A vasárnapi egyeztetésen Steve Witkoff mellett jelen volt Jared Kushner, Donald Trump elnök veje és tanácsadója is. A delegációkat Friedrich Merz német kancellár fogadta a berlini kancellári hivatalban. Merz azt írta:
Tartós békét akarunk Ukrajnában. Nehéz kérdések állnak előttünk, de eltökéltek vagyunk az előrelépésben.
Berlin két napra a nemzetközi diplomácia központjává vált az ukrajnai háború lezárását célzó erőfeszítésekben. A német kancellár hétfőn külön is tárgyal Zelenszkij elnökkel német–ukrán gazdasági kérdésekről, valamint a béketárgyalások aktuális állásáról. Az esti órákban több európai állam- és kormányfő, valamint az EU és a NATO vezetői is csatlakoznak az egyeztetésekhez.
Béketárgyalás: továbbra is nagy az ellentét Kijev és Moszkva között
A tárgyalások ellenére a felek álláspontjai továbbra is jelentősen eltérnek. Kijev bizonyos kérdésekben kompromisszumkészséget mutatott, és ezt Oroszországtól is elvárná, Moszkvából azonban egyelőre nem érkezett erre utaló jel.
Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna akár lemondhat NATO-csatlakozási törekvéseiről, amennyiben az Egyesült Államok és európai partnerei megfelelő biztonsági garanciákat nyújtanak. Ugyanakkor határozottan elutasította azt az orosz követelést, amely az ukrán csapatok kivonását írná elő a Donyeck és Luhanszk régiók még ukrán ellenőrzés alatt álló területeiről. Az ukrán elnök szerint a jelenlegi frontvonal mentén létrejövő tűzszünet még elfogadható lenne, az orosz igény azonban „igazságtalan”.
Moszkva eközben lehűtötte a várakozásokat. Vlagyimir Putyin elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az orosz állami televíziónak úgy fogalmazott: a berlini tárgyalásoktól „nem sok jó” várható, és szerinte az európai és ukrán javaslatok aligha lesznek konstruktívak. Hozzátette ugyanakkor, hogy az amerikai fél szerinte érti az orosz álláspontot.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár, Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)
