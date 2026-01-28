Manfred Weber eltiporná a magyar szuverenitást

Blokkolva vagyunk, szóhoz sem jutunk, nincs hangunk a világpolitikában, és ezt meg kell szüntetni

– fogalmazott Weber, az EPP vezetője.

Jelenleg az Európai Bizottság elnöke (Ursula von der Leyen) vezeti a közösség végrehajtó szervét, amely a kereskedelem, az agrárpolitika, az egységes piac és más belső politikai kérdések fölött rendelkezik. Ugyanakkor a külügyeket az EU külügyi főképviselője (Kaja Kallas) és az Európai Tanács elnöke (António Costa) irányítja, akik a tagállamoknak tartoznak felelősséggel. A háborúpárti Weber szerint ez a fragmentált hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai bizonytalanságokra, különösen az Egyesült Államok nemzetközi rendet felforgató politikája idején.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kaja Kallasszal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Weber a tagállami szuverenitást is csorbítaná

Weber a beszédében azt is felvetette, hogy a kül- és biztonságpolitikai döntéseket az eddigi egyhangú szavazás helyett minősített többséggel kellene meghozni. Az ötlet már évek óta napirenden van, ám több kormány, köztük Magyarország és Szlovákia is határozottan ellenzi a további európai integrációt.

Ha az EU-szerződések módosítása nem lenne lehetséges, Weber szerint azoknak az országoknak, amelyek támogatnák a mélyebb integrációt, „külön szuverenitási szerződést” kellene kötniük a külpolitika területén.

A politikus kérdésre, hogy vállalná-e az „egyetlen európai elnök” pozícióját, nem adott egyértelmű választ, de nem zárta ki a lehetőséget. Weber az EPP európai parlamenti frakcióját 2014 óta vezeti, és 2019-ben az Európai Bizottság elnöki posztjára is pályázott, ám végül Von der Leyent választották.