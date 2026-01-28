Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Manfred Weber eltiporná a magyar szuverenitást

Radikális javaslattal állt elő a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber: az EU hatékonyabb nemzetközi fellépése érdekében a következő uniós választások után érdemes lenne összevonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztját, hogy az unió egyetlen hangon szólalhasson meg a globális színtéren. Weber azt is kijelentette, hogy az uniós országoknak a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben a minősített többségi szavazásra kellene áttérniük az egyhangú szavazás helyett.

Manfred Weber az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője
Weber az elképzelést a brüsszeli üzleti vezetők előtt ismertette, hangsúlyozva, hogy az átalakításhoz nincs szükség az EU-szerződések módosítására; csupán egy személynek kellene betöltenie mindkét vezetői pozíciót. A politikus szerint a reform 2029 után, az új Európai Parlament felállását követően valósulhatna meg, írja a Politico.

Manfred Weber, az EPP elnöke

Blokkolva vagyunk, szóhoz sem jutunk, nincs hangunk a világpolitikában, és ezt meg kell szüntetni

– fogalmazott Weber, az EPP vezetője.

Jelenleg az Európai Bizottság elnöke (Ursula von der Leyen) vezeti a közösség végrehajtó szervét, amely a kereskedelem, az agrárpolitika, az egységes piac és más belső politikai kérdések fölött rendelkezik. Ugyanakkor a külügyeket az EU külügyi főképviselője (Kaja Kallas) és az Európai Tanács elnöke (António Costa) irányítja, akik a tagállamoknak tartoznak felelősséggel. A háborúpárti Weber szerint ez a fragmentált hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai bizonytalanságokra, különösen az Egyesült Államok nemzetközi rendet felforgató politikája idején.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kaja Kallasszal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Kaja Kallasszal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével és Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Weber a tagállami szuverenitást is csorbítaná

Weber a beszédében azt is felvetette, hogy a kül- és biztonságpolitikai döntéseket az eddigi egyhangú szavazás helyett minősített többséggel kellene meghozni. Az ötlet már évek óta napirenden van, ám több kormány, köztük Magyarország és Szlovákia is határozottan ellenzi a további európai integrációt.

Ha az EU-szerződések módosítása nem lenne lehetséges, Weber szerint azoknak az országoknak, amelyek támogatnák a mélyebb integrációt, „külön szuverenitási szerződést” kellene kötniük a külpolitika területén.

A politikus kérdésre, hogy vállalná-e az „egyetlen európai elnök” pozícióját, nem adott egyértelmű választ, de nem zárta ki a lehetőséget. Weber az EPP európai parlamenti frakcióját 2014 óta vezeti, és 2019-ben az Európai Bizottság elnöki posztjára is pályázott, ám végül Von der Leyent választották.

Manfred Weber, az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője 

