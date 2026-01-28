Weber az elképzelést a brüsszeli üzleti vezetők előtt ismertette, hangsúlyozva, hogy az átalakításhoz nincs szükség az EU-szerződések módosítására; csupán egy személynek kellene betöltenie mindkét vezetői pozíciót. A politikus szerint a reform 2029 után, az új Európai Parlament felállását követően valósulhatna meg, írja a Politico.
Manfred Weber eltiporná a magyar szuverenitást
Radikális javaslattal állt elő a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber: az EU hatékonyabb nemzetközi fellépése érdekében a következő uniós választások után érdemes lenne összevonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki posztját, hogy az unió egyetlen hangon szólalhasson meg a globális színtéren. Weber azt is kijelentette, hogy az uniós országoknak a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben a minősített többségi szavazásra kellene áttérniük az egyhangú szavazás helyett.
Blokkolva vagyunk, szóhoz sem jutunk, nincs hangunk a világpolitikában, és ezt meg kell szüntetni
– fogalmazott Weber, az EPP vezetője.
Jelenleg az Európai Bizottság elnöke (Ursula von der Leyen) vezeti a közösség végrehajtó szervét, amely a kereskedelem, az agrárpolitika, az egységes piac és más belső politikai kérdések fölött rendelkezik. Ugyanakkor a külügyeket az EU külügyi főképviselője (Kaja Kallas) és az Európai Tanács elnöke (António Costa) irányítja, akik a tagállamoknak tartoznak felelősséggel. A háborúpárti Weber szerint ez a fragmentált hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai bizonytalanságokra, különösen az Egyesült Államok nemzetközi rendet felforgató politikája idején.
Weber a tagállami szuverenitást is csorbítaná
Weber a beszédében azt is felvetette, hogy a kül- és biztonságpolitikai döntéseket az eddigi egyhangú szavazás helyett minősített többséggel kellene meghozni. Az ötlet már évek óta napirenden van, ám több kormány, köztük Magyarország és Szlovákia is határozottan ellenzi a további európai integrációt.
Ha az EU-szerződések módosítása nem lenne lehetséges, Weber szerint azoknak az országoknak, amelyek támogatnák a mélyebb integrációt, „külön szuverenitási szerződést” kellene kötniük a külpolitika területén.
A politikus kérdésre, hogy vállalná-e az „egyetlen európai elnök” pozícióját, nem adott egyértelmű választ, de nem zárta ki a lehetőséget. Weber az EPP európai parlamenti frakcióját 2014 óta vezeti, és 2019-ben az Európai Bizottság elnöki posztjára is pályázott, ám végül Von der Leyent választották.
Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)
