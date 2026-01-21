Európai NéppártMercosurManfred Weber

Fegyelmi intézkedésekről döntött Weber

Az Európai Néppárt elnöke a jövőbeni belső lázadások megelőzését tartja szem előtt. Manfred Weber és a párt vezetése ezért módosította a frakció szabályzatát, amelynek értelmében a jövőben szankcionálhatóvá válnak azok a képviselők, akik eltérnek a frakció hivatalos álláspontjától.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 21:21
Fotó: PHILIPP VON DITFURTH Forrás: DPA
Az Európai Néppárt elnöke nem szeretne hasonló fiaskót, mint ami Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bizalmatlansági szavazásánál előfordult. Manfred Weber és a párt vezetése ezért új belső szabályzatot alkotott, amely értelmében szankcionálható lesz az a képviselő, aki kiszavaz a kánonból – írja az Origo.

Manfred Weber nem kér a lázadó képviselőkből
Manfred Weber nem kér a lázadó képviselőkből 
Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

A Magyar Pétert is magában foglaló Európai Néppárt vezetése szeretné megelőzni a párton belüli lázadást, ezért új belső szabályzatot alkottak, amelyet zárt ajtók mögött kedden el is fogadtak. A Jeroen Lenaers képviselő, frakcióvezető által előterjesztett szabályzat időzítése nem véletlen, miután csütörtökön szavaz majd az EP a Mercosur-megállapodásról a Patrióták javaslatára. 

A friss szabályzat pedig egyértelműen a kiszavazástól való elrettentést szolgálja, hiszen ezek alapján a jövőben szankcionálható az a képviselő, aki kiszavaz a párszövetség padsoraiból. 

A szankciók értelmében az érintett lázadókat akár hat hónapra is eltilthatják a párt tervezeteinek alkotásától, nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken, és a párt közös állásfoglalásának megfogalmazásában sem vehetnek részt. 

Manfred Weber döntése mögött feltehetőleg a korábbihoz hasonló fiaskók megelőzése állhat. Mint ismeretes, szintén a Patrióták kezdeményezésére nemrég bizalmatlansági szavazás volt Ursula von der Leyen ellen, amely során több képviselő is szembement a párt álláspontjával és az Európai Bizottság elnöke ellen szavazott. 

Laurent Castillo, a tavaly a bizottság megbuktatására szavazó négy francia európai parlamenti képviselő egyike, kedden átigazolt a Patriótákhoz. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

 

