Fegyelmi intézkedésekről döntött Weber

Az Európai Néppárt elnöke nem szeretne hasonló fiaskót, mint ami Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének bizalmatlansági szavazásánál előfordult. Manfred Weber és a párt vezetése ezért új belső szabályzatot alkotott, amely értelmében szankcionálható lesz az a képviselő, aki kiszavaz a kánonból – írja az Origo.

Manfred Weber nem kér a lázadó képviselőkből

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

A Magyar Pétert is magában foglaló Európai Néppárt vezetése szeretné megelőzni a párton belüli lázadást, ezért új belső szabályzatot alkottak, amelyet zárt ajtók mögött kedden el is fogadtak. A Jeroen Lenaers képviselő, frakcióvezető által előterjesztett szabályzat időzítése nem véletlen, miután csütörtökön szavaz majd az EP a Mercosur-megállapodásról a Patrióták javaslatára.

A friss szabályzat pedig egyértelműen a kiszavazástól való elrettentést szolgálja, hiszen ezek alapján a jövőben szankcionálható az a képviselő, aki kiszavaz a párszövetség padsoraiból.