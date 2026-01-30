Ukrajna bújtatott integrációja is veszélyt hordoz

Ukrajna bújtatott integrációja nem különbözik érdemben Ukrajna EU-csatlakozásától – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője. A szakértő szerint még a német kancellár is elismeri, hogy kizárt a 2027-es csatlakozás, azonban Ukrajna integrációja legalább ennyi veszélyt hordoz.

Ukrajna integrációja a közpiacba szerződésellenes

Fotó: AFP/Ludovic Marin

„A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni” – jelentette ki tegnap a német kancellár Ukrajna EU-ambícióiról. Majd azzal folytatta, hogy Ukrajnát fokozatosan kell közelebb vonni az unióhoz. „Az igazán fontos kijelentés a második mondatban hangzott el, hiszen ez arról szól, hogy Ukrajnának az EU által biztosított előnyökhöz úgy is hozzáférése lehet, hogy hivatalosan nem válik uniós taggá” – írta bejegyzésében az elemző.

Zemplényi Lili szerint mivel Ukrajna csatlakozásával szemben növekszik az ellenállás, mind az európai állampolgárok, mind pedig egyes kormányok részéről, az EU-mainstream kerülő utakat is felvázol céljának eléréséhez. Az egyik ilyen Ukrajna bújtatott integrációja.

A kancellár által megfogalmazott gondolat nem újkeletű, már az Európai Bizottság kiszivárgott anyaga Ukrajna hosszú távú finanszírozásáról is arról szólt, hogy a kelet-európai országgal való közös piaci megállapodás, vagyis Ukrajna integrációja a közös piacba, a bizottság „rövid távú prioritása”.

Ez lényegében azt is jelentheti, hogy Ukrajna széleskörű hozzáférést kap az EU nyújtotta előnyökhöz, de hivatalosan nem válik taggá – hangsúlyozta.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közös piac egyes szegmenseihez hozzáférést kap Ukrajna (például ukrán mezőgazdasági termékek importja az EU-ba), de meg fog mutatkozni az Ukrajna által megkapott uniós támogatások mértékében is. Emellett az ukrán vezetés rutinszerűen részt vesz az Európai Tanács üléseken és egyéb uniós vezetők egyeztetésein meghívottként, valamint a következő hétéves költségvetés megalkotása során a Bizottság Ukrajna igényeit is figyelembe veszi.

A fent leírtak azonban a szakértő szerint egyértelműen szerződésellenesek.

Az egész elképzelés a tagállami vétó kikerülésére szolgál, vagyis ez egy olyan trükközés az unió részéről, ami alapvetően sérti a tagállamok jogait

– fogalmazott.