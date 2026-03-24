A Liverpool legendája ott rúgott bele Szoboszlaiba, ahol a legkevésbé vártuk

Graeme Souness 1978 és 1984 között volt a Liverpool sztárja, középpályásként öt angol bajnoki címet és három BEK-győzelmet aratott a csapattal, így a klubtörténet legsikeresebb játékosai közé tartozik. Később ráadásul edzőként is irányította az együttest, amellyel 1992-ben FA-kupát nyert. Amit mond, annak van jelentősége Liverpoolban, és most váratlanul Szoboszlai Dominik is kritikát kapott tőle.

Szoboszlai Dominik váratlan kritikát kapott a Liverpool legendája, Graeme Souness irányából

A TalkSPORT műsorában beszélt Souness a Liverpoolról, az interjúból pedig a helyi Empire of the Kop oldal írt cikket azzal a címmel, hogy

Szoboszlai Dominik és két csapattársa nagy gondokat okoz a Liverpoolnak ebben az idényben – Graeme Souness.

A cikk szerint Souness az interjúban megkérdőjelezte, hogy Szoboszlai eleget tesz-e azért, hogy nyomást helyezzen az ellenfélre a Liverpool középpályáján.

Souness kritikája nem egyedül Szoboszlainak szólt, hiszen a Liverpool korábbi legendája, általában véve is Arne Slot csapatának a középpályáját vette elő a letámadás erőtlensége miatt.

Souness ugyan dicsérte Szoboszlai rúgótechnikáját, de azt sugallta, hogy ő és középpályás társai, Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is cserben hagyják a csapatot a lagymatag letámadásukkal.

– Szoboszlai fantasztikusan lövi meg a labdát. De megteszi-e magáét a játék többi részében is? – tette fel a kérdést a skót. – Amikor arról beszélünk, hogy fel kell tolni a csapatot a félpályáig és magasan tartani a védelmi vonalat, ezt csak akkor lehet megtenni, ha az előtted játszók folyamatosan letámadnak, és nyomás alatt tartják a labdát birtokló játékost. A Liverpool ebben idén nem túl jó. Hányszor látjuk, hogy az ellenfél egyszerűen átjut a pálya közepén? Ezért azt mondanám, hogy a probléma nagy része abból adódik, hogy a középpálya nem támadja le kellő intenzitással az ellenfelet, és nem tartja nyomás alatt, amikor náluk van a labda.

Souness kritikája, ami egyértelműen a letámadásokat vezető Szoboszlainak is szól (már amikor Slot az eredeti posztján, középpályásként veti be) azért is meglepő, mert a magyar játékosnak pont ez az egyik legnagyobb erőssége, ami miatt akkor is kiemelték Angliában, amikor még nem volt olyan látványosan kiemelkedő a játéka, mint ebben az idényben.