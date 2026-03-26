Milák Kristóf riválisa is keresztbe tett Kós Hubert tökéletes bemutatkozásának + videó

A tavalyi amerikai egyetemi úszódöntőn Kós Hubert 200 yard vegyesen, 100 yard háton és 200 yard háton is győzött, ennek is köszönhetően a viadal legjobb versenyzője lett, ráadásul a texasiak végső sikerét is ünnepelhette. A 200 méter háton olimpiai bajnok klasszis idén utoljára vesz részt NCAA-döntőn, hiszen jövőre befejezi egyetemi tanulmányait. Bob Bowman tanítványa az atlantai rövid pályás viadal nyitónapján a 4x50 yardos vegyes váltóban volt érdekelt, és a 22 éves magyar sportoló pillangóúszásban segítette a Texas Longhorns csapatát.

Balról jobbra: Sárkány Zalán (Indiana), Kós Olivér (Northwestern), Kós Hubert (Texas) és Török Dominik Márk (Wisconsin) is ott van az amerikai egyetemi úszódöntőn. Forrás: Facebook.com/uszoszovetseg

Kós Hubert elsőként váltott, a texasiaknak harmadik hely jutott

A harmadik emberek közül Kós elsőként ugrott vízbe, majd bő két tizedmásodperces előnnyel elsőként is adta át a váltót, ám csapattársa, Garrett Gould nem tudta megtartani az első helyet gyorsúszásban. Gouldot az arizonai Jonny Kulow és a floridai Joshua Liendo is lehajrázta – utóbbi úszó Milák Kristóf egyik fő riválisa volt az elmúlt években, a párizsi olimpián ő szerzett ezüstérmet 100 méteres pillangóúszásban a magyar klasszis mögött. Balogh Levente (Virginia Tech) 13., Kós Olivér (Northwestern) 20. helyet szerzett egyeteme váltójával.

A váltóval tehát harmadik helyet szerző Kós Hubert a következő három napon már leginkább az egyéni versenyszámokra koncentrálhat. Fő számaiban szeretné megjavítani egyéni legjobbjait, amelyek egyben nem hivatalos világcsúcsokat is jelentenének yardos medencében.

Kós Huberték váltódöntője:

Sárkány Zalán második hellyel kezdett

Kós Hubert mellett Sárkány Zalán az, akitől magyar részről előzetesen is lehetett várni jó eredményeket, és az Indiana egyetem rövid pályás világ- és Európa-bajnoka az 1650 yardos gyorsúszó viadalon harcban is volt a győzelemért. A 22 éves magyar versenyző a tunéziai Ahmed Dzsauadival csatázott a győzelemért, és bár az utolsó ötven yardot még Sárkány kezdte az élen, végül a floridaiak úszója lehajrázta őt. A második helyezett Sárkány Zalán mellett magyarként Kovacsics Márk (California Baptist) is indult a távon, ő 18. lett.