Mbappé mindent tagad – beismerő vallomást tett a Real Madrid megvádolásáról

Az egész idényben jó formában futballozó Kylian Mbappé még december elején, a Celta Vigo elleni bajnokin kapott rúgást a térdére. A Real Madridnál átesett az ilyenkor szokásos MRI-vizsgálaton, ám utólag felröppent az a pletyka, hogy a sérült bal láb helyett tévedésből a jobbat vizsgálták meg a szakemberek, akik így nem vették észre a problémát. Mbappé ötmérkőzéses kihagyást követően végül március közepén tért vissza, ám február végéig egy-két találkozó kihagyásával együtt folyamatosan a pályán volt, ami nem tett jót a sérült térd gyulladásának.

A Real Madrid játékosa, Kylian Mbappé jelenleg a francia válogatottal készül. Fotó: AFP/Franck Fife

Kylian Mbappé mindent tagad

A francia klasszis jelenleg a válogatottnál készül a brazil és kolumbiai nemzeti együttes elleni felkészülési mérkőzésekre, s ekkor reagált arra a felvetésre, mely szerint a Real Madrid orvosai félrediagnosztizálták.

– Nem igaz, hogy rossz térdet vizsgáltak volna meg a klubnál, a kialakult helyzetért közvetve én is felelős vagyok. Amikor nincs hivatalos kommunikáció, mindenki kihasználja a helyzetet a sajtóban, ez így működik. A Real Madriddal közösen eddig világos kommunikációt folytattunk, ez ezután is így lesz, most viszont csak arra koncentrálunk, hogy meccseket nyerjünk, az idény fontos pontjához értünk.

Amikor megsérültem január elején, mindenki kétségbeesett, azt hitték, én vagyok a klub egyetlen megoldása a gólszerzésre, kiderült, nem így van.

Sohasem voltam olyan ember vagy játékos, aki bármit is megbán. A jelenre és a közeljövőre koncentrálok, ahogyan mindig. Örülök, hogy felépültem, mindkét térdemben jól érzem magam – jegyezte meg fanyarul a 27 esztendős futballista.

A játékos nyilatkozata alapján hamis hírt először az RMC hozta le, majd később a Cadena COPE is megerősítette. Mbappé végül Párizsba utazott, hogy másodvéleményt kérjen, az ott folytatott vizsgálatok és kezeléseket követően immár játékra kész. A kérdés csupán annyi, hogy teljesen meggyógyult-e a térde, mert egy újabb sérülés híre ismét előhozhatná ezt a témát.

Mbappé 35 tétmérkőzésen szerepelt eddig a Real Madrid színeiben a most zajló idényben, ezeken a találkozókon 38 gólt és hat gólpasszt jegyzett.