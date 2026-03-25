Ezt mondta Vinícius, miközben Diego Simeone arcába nevetett

Vinícius Júnior két gólt is szerzett a Real Madrid 3-2-es győzelmével záruló madridi derbin, azonban ismételten nem csak a játékával hívta fel magára a figyelmet. A brazil klasszis kihívó, sokszor provokatív magatartása miatt nem kedvelik őt az ellenfelek és a rivális szurkolók, rendre főszereplővé válik gesztusaival és a beszólásaival.
Vinícius megint balhéba keveredett
Amikor a 86. percben lecserélték Viníciust, akkor a brazil szándékosan lassan hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője hevesen reklamált emiatt, a Real Madrid sztárja pedig szemmel láthatólag a képébe nevetett. Sőt, most már az is kiderült, pontosan mit mondott neki.
A beszámolók szerint Vinícius kétszer is odakiabálta Simeonénak: „Eladnak!”
Diego Simeone megfenyegette korábban a brazilt
Vinícius reakciója nem alaptalan volt. A brazil a januári spanyol Szuperkupában történtekre válaszolt, amikor Simeone a partvonal mellől verbálisan ment neki a Real Madrid játékosának. Az Atlético Madrid edzője akkor ezt ordította neki:
Florentino ki fog rúgni. Ne felejtsd el, ki fog rúgni. Ki fog rúgni. Emlékezz arra, amit mondok neked.
A Szuperkupa után Xabi Alonso is megszólalt az ügyben, és nem értette, miért beszél Simeone az ő játékosaival, hozzátéve, hogy a sportszerűségnek is vannak határai.
Vinícius most, a derbi hevében, a győzelem birtokában pontosan ezt fordította vissza Simenone felé ironikusan, sőt kihívóan.
Ezzel szemben arról olvasni, például Fabrizio Romano X-oldalán is, hogy Florentino Pérez klubelnök hónapok óta azon dolgozik, hogy új szerződést kínáljon Viníciusnak.
