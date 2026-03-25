Ezt mondta Vinícius, miközben Diego Simeone arcába nevetett

Vinícius Júnior két gólt is szerzett a Real Madrid 3-2-es győzelmével záruló madridi derbin, azonban ismételten nem csak a játékával hívta fel magára a figyelmet. A brazil klasszis kihívó, sokszor provokatív magatartása miatt nem kedvelik őt az ellenfelek és a rivális szurkolók, rendre főszereplővé válik gesztusaival és a beszólásaival.

Vinícius ezúttal sem szerettette meg magát az Atletico-szurkolókkal (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)

Vinícius megint balhéba keveredett

Amikor a 86. percben lecserélték Viníciust, akkor a brazil szándékosan lassan hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője hevesen reklamált emiatt, a Real Madrid sztárja pedig szemmel láthatólag a képébe nevetett. Sőt, most már az is kiderült, pontosan mit mondott neki.

A beszámolók szerint Vinícius kétszer is odakiabálta Simeonénak: „Eladnak!”

¡NUEVO ENCUENTRO ENTRE VINI Y SIMEONE! 😲 🔥



¿Qué le habrá dicho el 🇧🇷 al técnico antes de salir del campo? pic.twitter.com/iaK5uTmPrg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

Diego Simeone megfenyegette korábban a brazilt

Vinícius reakciója nem alaptalan volt. A brazil a januári spanyol Szuperkupában történtekre válaszolt, amikor Simeone a partvonal mellől verbálisan ment neki a Real Madrid játékosának. Az Atlético Madrid edzője akkor ezt ordította neki:

Florentino ki fog rúgni. Ne felejtsd el, ki fog rúgni. Ki fog rúgni. Emlékezz arra, amit mondok neked.

A Szuperkupa után Xabi Alonso is megszólalt az ügyben, és nem értette, miért beszél Simeone az ő játékosaival, hozzátéve, hogy a sportszerűségnek is vannak határai.

Vinícius most, a derbi hevében, a győzelem birtokában pontosan ezt fordította vissza Simenone felé ironikusan, sőt kihívóan.

Ezzel szemben arról olvasni, például Fabrizio Romano X-oldalán is, hogy Florentino Pérez klubelnök hónapok óta azon dolgozik, hogy új szerződést kínáljon Viníciusnak.

🚨🤍 Florentino Pérez has been personally pushing and insisting for months to advance on Vinicius Jr new deal.



Real Madrid president wants Vini Jr to stay and put pen to paper as soon as possible.



Talks continue + decision up to Vini.



🎥➕ https://t.co/guQtMUYyqg pic.twitter.com/Gr2NXqbDSD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

