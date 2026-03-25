Rendkívüli

Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Vinicius JuniorDiego SimeoneAtletico MadridReal Madrid

Ezt mondta Vinícius, miközben Diego Simeone arcába nevetett

Ahogy várható volt, parázs volt vasárnap este a madridi derbi, amit a Real Madrid húzott be 3-2-re az Atlético ellen. A kedélyek a mérkőzés után sem csillapodtak, nagy visszhangot váltott ki Vinícius és az Atletico Madrid trénere, Diego Simeone közötti összeszólalkozás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 10:16
Vinícius visszavágott Simeonénak. Fotó: JOSE BRETON / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vinícius Júnior két gólt is szerzett a Real Madrid 3-2-es győzelmével záruló madridi derbin, azonban ismételten nem csak a játékával hívta fel magára a figyelmet. A brazil klasszis kihívó, sokszor provokatív magatartása miatt nem kedvelik őt az ellenfelek és a rivális szurkolók, rendre főszereplővé válik gesztusaival és a beszólásaival.

Vinícius ezúttal sem szerettette meg magát az Atletico-szurkolókkal (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)

Vinícius megint balhéba keveredett

Amikor a 86. percben lecserélték Viníciust, akkor a brazil szándékosan lassan hagyta el a pályát. Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője hevesen reklamált emiatt, a Real Madrid sztárja pedig szemmel láthatólag a képébe nevetett. Sőt, most már az is kiderült, pontosan mit mondott neki.

A beszámolók szerint Vinícius kétszer is odakiabálta Simeonénak: „Eladnak!”

Diego Simeone megfenyegette korábban a brazilt

Vinícius reakciója nem alaptalan volt. A brazil a januári spanyol Szuperkupában történtekre válaszolt, amikor Simeone a partvonal mellől verbálisan ment neki a Real Madrid játékosának. Az Atlético Madrid edzője akkor ezt ordította neki:

Florentino ki fog rúgni. Ne felejtsd el, ki fog rúgni. Ki fog rúgni. Emlékezz arra, amit mondok neked.

A Szuperkupa után Xabi Alonso is megszólalt az ügyben, és nem értette, miért beszél Simeone az ő játékosaival, hozzátéve, hogy a sportszerűségnek is vannak határai.

Vinícius most, a derbi hevében, a győzelem birtokában pontosan ezt fordította vissza Simenone felé ironikusan, sőt kihívóan.

Ezzel szemben arról olvasni, például Fabrizio Romano X-oldalán is, hogy Florentino Pérez klubelnök hónapok óta azon dolgozik, hogy új szerződést kínáljon Viníciusnak.

A mérkőzés összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekpedagóguspálya

Szakos Enikő avatarja

A jövő a tantermekben dől el.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.