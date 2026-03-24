Rendkívüli

LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

Kylian Mbappévb 2026francia válogatottReal Madrid

Mbappé kimondta, hazudtak róla – mi lesz a vb-szerepléssel?

Az egyik legfontosabb téma a Real Madrid háza táján gólzsákja állapota volt az elmúlt időszakban, miután kiderült, hogy Kylian Mbappé heteken keresztül múlni nem akaró sérüléssel játszott. A világbajnok csatár most nyilatkozott a makacskodó térdéről, és válaszolt az őt és a klubot érintő kritikákra is. Mbappé a közelgő vb-ről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 9:46
Kylian Mbappé megcáfolt minden spekulációt Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Február végén robbant a bomba, amikor Álvaro Arbeloa a Benfica elleni BL-mérkőzés előtt felfedte, Kylian Mbappé hat héten keresztül úgy szerepelt a csapatában, hogy közben térdfájdalommal küzdött. A 27 éves támadó teljesítményén nem látszott, hogy bármilyen sérülés hátráltatta volna, ebben az időszakban is eszeveszett tempóban termelte a gólokat – eddig 35 mérkőzésen hat gólpassz mellett 38-szor volt eredményes a Real Madrid színeiben. A királyi gárda trénerének nyilatkozata ennek ellenére is nagy felhördülést váltott ki, hiszen elmondása szerint Mbappé tulajdonképpen heteken keresztül egy lábon játszott, és a vb előtt néhány hónappal ez nem olyan kijelentés, amit a franciák vagy a futballrajongók hallani akarnak.

Kylian Mbappé csereként beállva már gyűjti a játékperceket. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez 

Jól kezelte a helyzetet a Real Madrid

A francia csatár az év kezdetén két mérkőzésről maradt le, majd hogy megoldást találjanak a múlni nem akaró problémáira, újabb húsz napig, azaz öt meccsen keresztül nélkülözte őt a csapata, mielőtt március közepén visszatért volna. Eközben kevés információ látott napvilágot az állapotáról, Arbeloa folyamatosan azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem tudni, mikor játszhat újra a klasszis, aki hazatért Párizsba is másodvéleményért. Azonban most maga Mbappé öntött tiszta vizet a pohárba, örömhírrel szolgált az AS-nek.

– Teljesen felépültem. Párizsban jó diagnózist kaptam, és közösen kidolgoztunk egy tervet, hogy visszatérjek a legjobb formámhoz a Real Madridnál, természetesen a világbajnokságot is szem előtt tartva – nyilatkozta a futballista.

Arbeloa nyilatkozata után több kritika is érte a madridiakat, amiért sérülten játsszatták Mbappét, de ő megvédte a blancókat.

– A klub és én is a lehető legjobb módon jártunk el ebben a helyzetben. Folyamatosan kapcsolatban álltunk egymással, és nem volt vita – jelentette ki a játékos, akihez természetesen azon vélemények is eljutottak, hogy a szerepeltetésével a vb-részvételét kockáztatták. – Ahogy mondtam, nem volt vita köztünk. Hallottam, hogy az emberek a világbajnokságról beszéltek. Két vb-n is szerepeltem már, az egyiket megnyertem, a másikon a döntőben szerepeltem. 

Hogyan készültem fel arra a két világbajnokságra? Úgy, hogy a klubcsapatom minden egyes meccsén játszottam. Számomra nem kérdés, hogy a Real Madrid minden mérkőzésén a pályán akarok lenni. Nem fogok változtatni azon, miként készülök. Mondhatnám azt is, hogy most nem játszok és inkább hazamegyek, de annak nem lenne értelme.

A lehető legjobb módon készültem fel az előző két vb-re: játékkal, gólokkal és trófeákkal, az utolsó pillanatokig küzdve a klubomért. Idén is ezt fogom tenni, hogy a legjobb formámban érkezzek meg. Remélem, hogy újra világbajnok leszek – tette hozzá bizakodva.

Mbappé mindig igent mond a francia válogatottnak

Mbappé még fontosnak tartotta, hogy eloszlassa azt a pletykát, hogy valaha is nemet mondott volna a gallok meghívójára. – Ez egyszerűen nem igaz, soha nem utasítottam el a lehetőséget, hogy a francia válogatottban szerepeljek – szögezte le a sztárjátékos, aki Didier Deschamps kiválasztottjai között szerepel a Brazília (március 26.) és a Kolumbia (március 29.) elleni felkészülési mérkőzésekre.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.