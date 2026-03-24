Mbappé kimondta, hazudtak róla – mi lesz a vb-szerepléssel?

Február végén robbant a bomba, amikor Álvaro Arbeloa a Benfica elleni BL-mérkőzés előtt felfedte, Kylian Mbappé hat héten keresztül úgy szerepelt a csapatában, hogy közben térdfájdalommal küzdött. A 27 éves támadó teljesítményén nem látszott, hogy bármilyen sérülés hátráltatta volna, ebben az időszakban is eszeveszett tempóban termelte a gólokat – eddig 35 mérkőzésen hat gólpassz mellett 38-szor volt eredményes a Real Madrid színeiben. A királyi gárda trénerének nyilatkozata ennek ellenére is nagy felhördülést váltott ki, hiszen elmondása szerint Mbappé tulajdonképpen heteken keresztül egy lábon játszott, és a vb előtt néhány hónappal ez nem olyan kijelentés, amit a franciák vagy a futballrajongók hallani akarnak.

Kylian Mbappé csereként beállva már gyűjti a játékperceket. Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez

Jól kezelte a helyzetet a Real Madrid

A francia csatár az év kezdetén két mérkőzésről maradt le, majd hogy megoldást találjanak a múlni nem akaró problémáira, újabb húsz napig, azaz öt meccsen keresztül nélkülözte őt a csapata, mielőtt március közepén visszatért volna. Eközben kevés információ látott napvilágot az állapotáról, Arbeloa folyamatosan azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem tudni, mikor játszhat újra a klasszis, aki hazatért Párizsba is másodvéleményért. Azonban most maga Mbappé öntött tiszta vizet a pohárba, örömhírrel szolgált az AS-nek.

– Teljesen felépültem. Párizsban jó diagnózist kaptam, és közösen kidolgoztunk egy tervet, hogy visszatérjek a legjobb formámhoz a Real Madridnál, természetesen a világbajnokságot is szem előtt tartva – nyilatkozta a futballista.

Arbeloa nyilatkozata után több kritika is érte a madridiakat, amiért sérülten játsszatták Mbappét, de ő megvédte a blancókat.

– A klub és én is a lehető legjobb módon jártunk el ebben a helyzetben. Folyamatosan kapcsolatban álltunk egymással, és nem volt vita – jelentette ki a játékos, akihez természetesen azon vélemények is eljutottak, hogy a szerepeltetésével a vb-részvételét kockáztatták. – Ahogy mondtam, nem volt vita köztünk. Hallottam, hogy az emberek a világbajnokságról beszéltek. Két vb-n is szerepeltem már, az egyiket megnyertem, a másikon a döntőben szerepeltem.

Hogyan készültem fel arra a két világbajnokságra? Úgy, hogy a klubcsapatom minden egyes meccsén játszottam. Számomra nem kérdés, hogy a Real Madrid minden mérkőzésén a pályán akarok lenni. Nem fogok változtatni azon, miként készülök. Mondhatnám azt is, hogy most nem játszok és inkább hazamegyek, de annak nem lenne értelme.

A lehető legjobb módon készültem fel az előző két vb-re: játékkal, gólokkal és trófeákkal, az utolsó pillanatokig küzdve a klubomért. Idén is ezt fogom tenni, hogy a legjobb formámban érkezzek meg. Remélem, hogy újra világbajnok leszek – tette hozzá bizakodva.