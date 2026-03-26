Nem ússzuk meg szárazon: viharos széllel érkezik a kiadós eső

Erősen felhős, sokfelé borult idő várható, de míg keleten még kisüthet a nap, addig a Dunántúlon tartós eső és egyre erősödő, helyenként viharossá fokozódó szél nehezíti a napot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 6:22
Többnyire erősen felhős vagy borult ég várható, de az ország keleti, délkeleti részein délelőtt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. A Dunántúlon viszont tartós, intenzív eső érkezik, a nyugati megyékben pedig késő délutántól a csapadék halmazállapota is változhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A Dunától keletre inkább záporok alakulhatnak ki. A szél a Viharsarok térségében még déli marad, máshol azonban egyre többfelé északira fordul, és főként a Dunántúlon erősödik meg, 

a Nyugat-Dunántúlon akár viharossá is fokozódhat, 90 km/órát meghaladó lökésekkel.

A nappali csúcshőmérséklet nyugaton 4 és 12, keleten 12 és 20 fok között alakulhat, estére pedig 1 és 12 fok közé hűl a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Csütörtök délutáni időjárás (Fotó: HungaroMet)

Nem lesz nyugodt a hétvége: erős szél és változékony idő vár ránk

Pénteken a Nyugat-Dunántúlon már hajnalban több helyen havazás kezdődhet, miközben a Dunántúl többi részén inkább eső esik. Napközben északkelet felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, délen pedig lassan megszűnik a csapadék. Sokfelé élénk, helyenként erős északkeleti szél fúj majd, a hőmérséklet pedig 14 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Szombaton ismét borongósabb arcát mutatja az időjárás: délkelet felől elszórtan eső, zápor érkezhet, miközben a szél továbbra is erős marad. A nappali felmelegedés 16–17 fokig juthat.

Vasárnap az erős, időnként viharos északnyugati szél hatására tovább csökken a felhőzet, de délen és keleten még kialakulhat csapadék. 

A hőmérséklet 13–14 fok körül tetőzhet.

Hétfőn változóan felhős időre számíthatunk többórás napsütéssel, helyenként záporokkal. A szél ekkor sem csillapodik, miközben a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Róka László)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
