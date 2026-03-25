Jön az ítéletidő, figyelmeztet a katasztrófavédelem + videó

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az ország nagy részén csapadékosra fordul az időjárás, főként a Dunántúlon lehet számítani tartós, kiadós esőre.

Időjárás húsvét előtt (Forrás: Köpönyeg)

Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is

havazás várható, a hó vastagsága helyenként a tíz-tizenöt centimétert is elérheti.

Néhol erős, helyenként viharos szélre kell számítani.

A Köpönyeg szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről a HungaroMet oldalán, míg az útviszonyokról az Útinform oldalon. Érdemes letölteni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

Aki sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – közölte a katasztrófavédelem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)