Ne tévessze meg a napsütés, mutatjuk, hol havazhat csütörtökön + videó

Északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, amely időnként meg is vastagodhat, így erősebben szűrheti, sőt el is takarhatja a napsütést. Eközben délkeleten tovább csökken a felhőzet, bár a délutáni órákban ott is újra gomolyfelhők jelenhetnek meg – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Csapadék estig még nem várható. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, majd késő estére 5 és 12 fok közé hűl vissza a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Jön a lehűlés: esővel, szélviharral és akár havazással

Csütörtökön beborul az ég, és főként a Dunántúlon többfelé elered az eső, záporok is kialakulhatnak. Keleten inkább csak elszórtan várható csapadék. A nyugati határvidéken, főleg az Alpokalján és a Bakonyban, akár havas eső vagy havazás is jöhet. A hőmérséklet 6 és 18 fok között alakul, a leghidegebb nyugaton lesz. Az északira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik – írja a Köpönyeg.

Szerda délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Pénteken nap elején még a középső és nyugati országrészben eshet több helyen, majd kelet felől szakadozni kezd a felhőzet. Délen viszont tartósabb eső is kialakulhat.

Nyugaton ismét megjelenhet a havas eső vagy hó.

A Nyugat-Dunántúlon erős, időnként viharos széllökések várhatók. A hőmérséklet nyugaton alig 4 fok, keleten viszont akár 14 fok is lehet

Szombaton marad a borongós, sokfelé csapadékos idő: esőre, záporokra kell készülni, az Alpokalján pedig vegyes halmazállapot sem kizárt. Az északi szél többfelé élénk, nyugaton erős, időnként viharos marad. Hajnalban 1–7, napközben 5–14 fok várható.

Vasárnap reggelig még előfordulhat eső, majd fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. A szél mérséklődik, a hőmérséklet 10–15 fok közé emelkedik.