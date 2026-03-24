Magnetár: olyat láttak, amit eddig még soha egy gigantikus csillagrobbanásban

Magnetár keletkezése állhat egy extrém fényerejű szupernóva-robbanás hátterében – erre jutottak a Kaliforniai Egyetem asztrofizikusai a napokban közzétett tanulmányukban. Ez az első olyan alkalom, amikor sikerült megfigyelni az univerzum egyik legextrémebb objektumának a keletkezését egy hatalmas erejű csillagrobbanásban.

A magnetár az univerzum egyik legkülönlegesebb objektuma

A rangos Nature tudományos folyóirat március 11-i számában publikált friss tanulmányt jegyző kutatók szerint ez az izgalmas felfedezés az első olyan alkalom, amikor az általános relativitáselméletre volt szükség egy felrobbanó csillag mechanikájának pontos leírásához, illetve értelmezéséhez.

A magnetárok olyan neutroncsillagok, amelyeknek rendkívül erős a mágneses tere.

A neutroncsillagok, így a magnetárok is a nagy tömegű csillagok gravitációs összeomlása során bekövetkezett szupernóva-robbanás maradványcsillagainak tekinthetők.

A mintegy egy–három naptömegnek megfelelő anyag egy alig húsz kilométeres átmérőjű térfogatba sűrűsödik össze, ami miatt a neutroncsillagok rendkívül erős gravitációval rendelkező égitestek, amelyek felszínén a gravitációs mező 2×10 a 11-edikenszer erősebb mint a Földön, a szökési sebesség pedig eléri a fénysebesség egyharmadát, azaz a százezer kilométer/órás sebességet.

Vannak olyan neutroncsillagok, amelyek elektromágneses hullámokat keltenek, főleg a gamma- és röntgentartományban. Ezeket a tengelyük körül rendkívül sebesen forgó neutroncsillagokat nevezzük pulzároknak. Az extrém erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok pedig a magnetárok.

A magnetárok ezt a hihetetlenül gyors tengely körüli forgást azonban a szélsőségességig viszik, olyan erős mágneses mezőket generálva, amelyek még az egyes atomokat is képesek szétszakítani.

Az asztrofizikusok már több mint egy évtizede azt jósolják, hogy a magnetárok kialakulása segíthet megmagyarázni az úgynevezett szuperfényes szupernóvák létét, amelyeknek legalább tízszer erősebb a fényességük a „normál” szupernóvákhoz képest. (Érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy még egy átlagos szupernóva-robbanás során is a felrobbanó csillag luminozitása rövid ideig elérheti, sőt meghaladhatja egy átlagos, vagyis tíz–százmilliárd csillagból álló galaxis összsugárzását.)

Elméletileg ezek a ritka és rendkívül intenzív kifényesedések akkor fordulhatnak elő, ha magnetár alakul ki a szupernóva középpontjában,

mivel a csillagmaradvány túltöltött mágnesessége tovább gyorsíthatja a töltött részecskék kilökődését. De e hipotézis helyességét mindeddig még senki sem tudta bebizonyítani megfigyelési adatokkal is.

Érthetetlen módon viselkedett a szupernóva fénye

A Kaliforniai Egyetem szaktudósai a Nature tudományos szakfolyóiratban március 11-én közzétett tanulmányukban először mutattak be konkrét bizonyítékot arra, hogy a 2024 decemberében fellobbant, SN 2024afav katalógusszámot kapott extrém fényes szupernóva magjában a gigantikus robbanás eredményeként egy magnetár alakult ki.