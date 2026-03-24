Magnetár: olyat láttak, amit eddig még soha egy gigantikus csillagrobbanásban

A csillagászati felfedezések történetében most először sikerült az asztronómusoknak megfigyelnie az univerzum egyik legkülönlegesebb energiaforrásának, egy magnetárnak a megszületését egy szokatlanul fényes szupernóva magjában, méghozzá egy olyan hatásnak köszönhetően, amit Albert Einstein jelzett előre az általános relativitáselméletében. A csillagászok rendkívül szokatlan remegéseket észleltek az extrém fényes szupernóva fénygörbéjében, ami arra utal, hogy magnetár keletkezett a szélsőséges csillagrobbanásban.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 03. 24. 20:30
Fotó: Wikimedia Commons
Magnetár keletkezése állhat egy extrém fényerejű szupernóva-robbanás hátterében – erre jutottak a Kaliforniai Egyetem asztrofizikusai a napokban közzétett tanulmányukban. Ez az első olyan alkalom, amikor sikerült megfigyelni az univerzum egyik legextrémebb objektumának a keletkezését egy hatalmas erejű csillagrobbanásban.

Forrás: Meteored UK

A rangos Nature tudományos folyóirat március 11-i számában publikált friss tanulmányt jegyző kutatók szerint ez az izgalmas felfedezés az első olyan alkalom, amikor az általános relativitáselméletre volt szükség egy felrobbanó csillag mechanikájának pontos leírásához, illetve értelmezéséhez. 

A magnetárok olyan neutroncsillagok, amelyeknek rendkívül erős a mágneses tere. 

A neutroncsillagok, így a magnetárok is a nagy tömegű csillagok gravitációs összeomlása során bekövetkezett szupernóva-robbanás maradványcsillagainak tekinthetők. 

Forrás: NASA/ESA

A mintegy egy–három naptömegnek megfelelő anyag egy alig húsz kilométeres átmérőjű térfogatba sűrűsödik össze, ami miatt a neutroncsillagok rendkívül erős gravitációval rendelkező égitestek, amelyek felszínén a gravitációs mező 2×10 a 11-edikenszer erősebb mint a Földön, a szökési sebesség pedig eléri a fénysebesség egyharmadát, azaz a százezer kilométer/órás sebességet.

Vannak olyan neutroncsillagok, amelyek elektromágneses hullámokat keltenek, főleg a gamma- és röntgentartományban. Ezeket a tengelyük körül rendkívül sebesen forgó neutroncsillagokat nevezzük pulzároknak. Az extrém erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok pedig a magnetárok.

A magnetárok ezt a hihetetlenül gyors tengely körüli forgást azonban a szélsőségességig viszik, olyan erős mágneses mezőket generálva, amelyek még az egyes atomokat is képesek szétszakítani. 

This artist’s impression shows the magnetar in the very rich and young star cluster Westerlund 1. This remarkable cluster contains hundreds of very massive stars, some shining with a brilliance of almost one million suns. European astronomers have for the first time demonstrated that this magnetar — an unusual type of neutron star with an extremely strong magnetic field — probably was formed as part of a binary star system. The discovery of the magnetar’s former companion elsewhere in the cluster helps solve the mystery of how a star that started off so massive could become a magnetar, rather than collapse into a black hole.
Forrás: Wikimedia Commons

Az asztrofizikusok már több mint egy évtizede azt jósolják, hogy a magnetárok kialakulása segíthet megmagyarázni az úgynevezett szuperfényes szupernóvák létét, amelyeknek legalább tízszer erősebb a fényességük a „normál” szupernóvákhoz képest. (Érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy még egy átlagos szupernóva-robbanás során is a felrobbanó csillag luminozitása rövid ideig elérheti, sőt meghaladhatja egy átlagos, vagyis tíz–százmilliárd csillagból álló galaxis összsugárzását.) 

Elméletileg ezek a ritka és rendkívül intenzív kifényesedések akkor fordulhatnak elő, ha magnetár alakul ki a szupernóva középpontjában, 

mivel a csillagmaradvány túltöltött mágnesessége tovább gyorsíthatja a töltött részecskék kilökődését. De e hipotézis helyességét mindeddig még senki sem tudta bebizonyítani megfigyelési adatokkal is.

 

Érthetetlen módon viselkedett a szupernóva fénye

A Kaliforniai Egyetem szaktudósai a Nature tudományos szakfolyóiratban március 11-én közzétett tanulmányukban először mutattak be konkrét bizonyítékot arra, hogy a 2024 decemberében fellobbant, SN 2024afav katalógusszámot kapott extrém fényes szupernóva magjában a gigantikus robbanás eredményeként egy magnetár alakult ki. 

Forrás: AFP

Az SN 2024afavo fénygörbéjének elemzésével – amely több mint kétszáz napig ragyogott az éjszakai égbolton, és amit világszerte több mint két tucat teleszkóp figyelt meg – a tudóscsoport megállapította, hogy a robbanás fénye a csúcsfényesség elérése után sem halványult el fokozatosan, mint ahogy más szupernóvák esetében tapasztalható. 

Ehelyett legalább négyszer erősödött és halványult a szupernóva fényessége, ami a kutatók szerint egy magnetár keletkezésének a bizonyítéka.

– Ez perdöntő bizonyíték arra, hogy magnetár jött létre egy szuperfényes szupernóva-mag összeomlása következtében – mondta Alekszej Filippenko, a Kaliforniai Egyetem (UC, Berkeley) csillagásza, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

Forrás: ESO/L. Calçada 

De ez az első olyan alkalom is, hogy megfigyelhettük egy magnetár megszületését, ami nagyon izgalmas dolog

– tette hozzá az asztronómus. A múltban a csillagászok más olyan jelenségeket is megfigyeltek már, amelyek magnetárt hozhattak létre, például két kisebb neutroncsillag egyesülését. A mostani új tanulmány azonban az első közvetlen bizonyíték egy magnetár megszületésére. A kutatók az elemzett adatok alapján megbecsülték az újszülött magnetár fizikai jellemzőit is. 

Forrás: Devianart

Úgy vélik, hogy valószínűleg 4,2 milliszekundumként (másodpercenként 238-szor) fordul meg a tengelye körül, és a mágneses mezeje nagyjából háromszázbilliószor (!) nagyobb, mint a Föld mágneses mezeje, ami a bolygónkat védi a potenciálisan veszélyes napviharoktól.

 

Einstein jóslata segített a rejtvény megfejtésében

Az SN 2024afavo fénygörbéjén belüli imbolygást valószínűleg az újonnan született magnetárt körülvevő akkréciós korong okozza. Ez a korong a felrobbanó csillagból származó gázból és porból áll, amelyet a hatalmas gravitációs erő a csillagmaradvány felé húzott vissza. Ez hasonló a fekete lyukak körüli akkréciós korongokhoz, de szinte biztosan aszimmetrikus, ami azt jelenti, hogy nem illeszkedik a magnetár forgástengelyéhez. 

Fotó: NASA, ESA/J. Hester and A. Loll

Albert Einstein általános relativitáselmélete szerint egy ilyen korong az úgynevezett Lense–Thirring-precesszió néven ismert jelenségnek lenne kitéve, ami a magnetár forgástengelyéhez képest az akkréciós korong billegést okozza, emiatt a korong hol kifényesedne, hol pedig elhalványodna, amint áthaladna a csillagmaradvány és a Föld közötti látóvonalon. „Egy imbolygó korong időszakosan blokkolhatja és visszaverheti a magnetár fényét, az egész rendszert egy villogó kozmikus világítótoronnyá változtatva” – írták a közleményükben a tanulmányt jegyző kutatók.

Fotó: Getty Images

 A tudósok négy olyan imbolygást észleltek a szupernóva fénygörbéjében, amelyek mindegyike rövidebb és kevésbé intenzív volt az előzőnél. Ez a fajta oszcilláció hasonló a madárhangok üteméhez, ami miatt a kutatók „csiripelésének” nevezték el ezt a fajta imbolygást, ami pont olyan, mint ami a Lense–Thirring-effektusból várható.

 

Bebizonyosodott, amit eddig csak sejtettek az asztrofizikusok

– Számos modellt teszteltünk, beleértve a tisztán newtoni hatásokat és a magnetár mágneses mezői által vezérelt precessziót is, de csak a Lense–Thirring-precesszió illett tökéletesen az időzítéshez – mondta Joseph Farah, a tanulmány vezető szerzője és a kaliforniai Las Cumbres Obszervatórium doktorjelöltje. – Ez az első alkalom, hogy az általános relativitáselméletre volt szükség egy szupernóva mechanikájának leírásához – hangsúlyozza a tanulmány vezető szerzője. Azok számára, akik először vetették fel ezt az elképzelést, az új eredmények a füstölgő bizonyítékok arra, hogy végig igazuk volt – írták a Kaliforniai Egyetem kutatói.

 Az SN 2024afavo szupernóva fénygörbéjének ingadozása, amit a robbanás során keletkezett magnetár okozott. Forrás:  UC Berkeley/ Live Science/Joseph Farah et al.

 – A magnetár ötlete sokáig tűnt teoretikus varázslatnak, olyan elképzelésnek, mintha egy egy erős hajtóművet rejtenénk el a szupernóva-törmelékrétegek mögött – mondta Dan Kasen, a UC Berkeley asztrofizikusa, aki az elsők között javasolta a Lense–Thirring-hipotézis alkalmazását, de nem vett részt a kutatásban. 

Az új eredmények még nem azt jelentik, hogy minden szuperfényes szupernóva magnetárokhoz kötődik, 

mivel más kutatók kimutatták, hogy ezeknek a kozmikus detonációknak az extrém fényerejét a felrobbanó csillagokat körülvevő gáz- és porrétegek is okozhatják. A kutatócsoport azonban most azt tervezi, hogy megvizsgálja, melyek lehetnek ezek közül a leggyakoribb okok a mindeddig rejtélyesen erős fényű szupernóvák tekintetében. 

Forrás: Las Cumbres Observatory/Joseph Farah and Curtis McCully

A kutatók arra számítanak, hogy a következő néhány évben több tucat hasonló „csiripelő” szupernóvát fognak felfedezni a nemrég üzembe helyezett chilei Vera C. Rubin Obszervatórium műszerparkjának segítségével, amelyek várhatóan alkalmasak lesznek ezen imbolygó jelek észlelésére.

A tanulmány teljes terjedelmében és angol nyelven itt olvasható el.

 

