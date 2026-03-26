Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 26.

Elfoglalta Nikiforivka települést a donyecki régióban az orosz hadsereg az orosz–ukrán háborúban – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Egy civil meghalt egy öngyilkos dróntámadásban a Szuzemszki járásban található Zernovo faluban – jelentette Alekszandr Bogomaz, a Brjanszki terület kormányzója a Max platformon.

Orosz tisztviselők és közösségi média csatornák jelentése szerint március 26-án dróntámadás érte az oroszországi Leningrádi megye egyik jelentős olajfinomítóját és földgázkikötőjét. A bejelentett csapások egy éjszakával azután történtek, hogy Ukrajna március 25-én tömeges éjszakai támadást indított, amely során egy energiaterminált találtak el a balti-tengeri Uszty-Luga kikötőjében, valamint egy orosz katonai jégtörőt.

Az Egyesült Államok biztonsági garanciákat kínál Ukrajnának cserébe azért, hogy Kijev kivonja csapatait a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt álló területeiről – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a Reutersnek adott, március 25-i interjújában.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1360 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel drónösszeszerelő műhelyeket és pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, üzemanyag- lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatverőt, négy irányított légibombát, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, három HIMARS-rakétát, továbbá 543 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy három nyugat-ukrajnai városban érte orosz csapás az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) épületét. Lebegyev szerint Ivano-Frankivszkban a mentők legkevesebb 16 sebesültet szállítottak el, és két ember halálát erősítették meg, Vinnicjában, ahol a támadott objektumban éppen az ukrán fegyveres erők legfelső parancsnokságának képviselői és külföldi szakértők tartózkodtak, legkevesebb heten súlyos sérüléseket szenvedtek, Ternopilban pedig mintegy 12 SZBU-alkalmazott és három külföldi tiszt vesztette életét.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Reggel nyolc és 13 óra között 85 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le az orosz légtérben, köztük tíz Moszkva felé tartott. A fővárosi repülőterek a biztonsági szervekkel egyeztetve indítanak és fogadnak járatokat.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy megakadályozott egy merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok kíséreltek meg az orosz belügyminisztérium krasznodari egyetemének Novorosszijszkban található kiképzőbázisán. A támadás elkövetésére egy 21 éves helyi lakost telefonos csalással vettek rá; először pénzt csaltak ki tőle, majd olyan személyek vették fel vele a kapcsolatot, akik orosz biztonsági szervek képviselőinek adták ki magukat, azt állítva, hogy az ukrán hadsereg támogatására utalt át pénzt, és a felelősségre vonás elkerülése érdekében követnie kell az utasításaikat. A gyanúsítottat őrizetbe vették.