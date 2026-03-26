Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 26.

A donyecki Nikiforivka elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium. Az ukrán vezérkar szerint az ukrán erők csapást mértek egy stratégiai üzemre Oroszország Leningrádi területén. Idegen drónok repültek be az észt és a lett légtérbe. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 03. 26. 5:59
Elfoglalta Nikiforivka települést a donyecki régióban az orosz hadsereg az orosz–ukrán háborúban – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban az elmúlt 24 órában
  • Egy civil meghalt egy öngyilkos dróntámadásban a Szuzemszki járásban található Zernovo faluban – jelentette Alekszandr Bogomaz, a Brjanszki terület kormányzója a Max platformon.
  • Orosz tisztviselők és közösségi média csatornák jelentése szerint március 26-án dróntámadás érte az oroszországi Leningrádi megye egyik jelentős olajfinomítóját és földgázkikötőjét. A bejelentett csapások egy éjszakával azután történtek, hogy Ukrajna március 25-én tömeges éjszakai támadást indított, amely során egy energiaterminált találtak el a balti-tengeri Uszty-Luga kikötőjében, valamint egy orosz katonai jégtörőt.
  • Az Egyesült Államok biztonsági garanciákat kínál Ukrajnának cserébe azért, hogy Kijev kivonja csapatait a Donbasz még ukrán ellenőrzés alatt álló területeiről – jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a Reutersnek adott, március 25-i interjújában.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és 1360 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel drónösszeszerelő műhelyeket és pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, üzemanyag- lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és 21 egyéb páncélozott harcjárművet, egy cseh Vampire sorozatverőt, négy irányított légibombát, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, három HIMARS-rakétát, továbbá 543 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy három nyugat-ukrajnai városban érte orosz csapás az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) épületét. Lebegyev szerint Ivano-Frankivszkban a mentők legkevesebb 16 sebesültet szállítottak el, és két ember halálát erősítették meg, Vinnicjában, ahol a támadott objektumban éppen az ukrán fegyveres erők legfelső parancsnokságának képviselői és külföldi szakértők tartózkodtak, legkevesebb heten súlyos sérüléseket szenvedtek, Ternopilban pedig mintegy 12 SZBU-alkalmazott és három külföldi tiszt vesztette életét.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Reggel nyolc és 13 óra között 85 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le az orosz légtérben, köztük tíz Moszkva felé tartott. A fővárosi repülőterek a biztonsági szervekkel egyeztetve indítanak és fogadnak járatokat.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy megakadályozott egy merényletet, amelyet ukrán titkosszolgálatok kíséreltek meg az orosz belügyminisztérium krasznodari egyetemének Novorosszijszkban található kiképzőbázisán. A támadás elkövetésére egy 21 éves helyi lakost telefonos csalással vettek rá; először pénzt csaltak ki tőle, majd olyan személyek vették fel vele a kapcsolatot, akik orosz biztonsági szervek képviselőinek adták ki magukat, azt állítva, hogy az ukrán hadsereg támogatására utalt át pénzt, és a felelősségre vonás elkerülése érdekében követnie kell az utasításaikat. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Az FSZB közölte, hogy őrizetbe vett négy tizenévest, akik a moszkvai régióban ukrán szolgálatok megbízásából „a közlekedési infrastruktúra, a távközlés és a hitel- és pénzügyi rendszer objektumait” gyújtották fel, valamint részt vettek SIM-boxok üzemeltetésében. A gyanúsítottak elmondták: a Telegramon lányokkal ismerkedtek, akiknek a számáról később csalók hívták fel őket, akik orosz bűnüldöző szervek munkatársaiként mutatkoztak be, és terrorizmusellenes harcra hivatkozva, valamint az ellenségnek nyújtott segítségért járó büntetőjogi felelősségre vonással fenyegetőzve rávették őket az együttműködésre.

Emellett az FSZB őrizetbe vett további négy orosz állampolgárt, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében ukrán titkosszolgálatok által csalásokhoz és beszervezéshez használt SIM-boxokat üzemeltettek.

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Leningrádi területen található Novatek-Uszty-Luga üzemre – közölte az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon.

Az előzetes információk szerint megsérült a tartálypark, valamint olaj-, illetve kőolajtermékek le- és feltöltésére szolgáló eszközök. Az üzem területén tüzet észleltek. A létesítmény az orosz energetikai infrastruktúra fontos része, kőolajtermékek exportjára és szállítására használják, az ezekből származó bevételeket pedig az Ukrajna elleni fegyveres agresszió finanszírozására fordítják – tette hozzá a vezérkar. Arról is beszámolt, hogy az ukrán egységek sikeresen eltaláltak egy orosz harci jégtörő hajót a térség egyik hajógyárában.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat arról számolt be, hogy az Alfa különleges műveleti központ drónjai csapást mértek az uszty-lugai olajterminálra.

Az SZBU a pilóta nélküli rendszerek erőivel, a különleges műveleti erőkkel, a Védelmi Minisztérium hírszerzésével és az állami határőrséggel közösen sikeres különleges műveletet hajtott végre az Uszty-Luga kikötő olajtermináljának infrastruktúrája ellen. Ez Oroszország egyik kulcsfontosságú balti-tengeri kikötője, amelyen keresztül az ellenség nyersolajat és kőolajtermékeket exportál, egyebek között az úgynevezett árnyékflotta hajóinak felhasználásával. Az SZBU nagy hatótávolságú drónjai több mint 900 kilométert tettek meg, és sikeresen végrehajtották a csapásokat

– írta a biztonsági szolgálat közleményében.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az orosz hadsereg dróncsapást mért Harkiv városára, eltaláltak egy többszintes lakóépületet. A támadásban az eddigi adatok szerint 9-en sebesültek meg, köztük egy gyerek.

A légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 147 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 121-et semlegesített. Emellett 24 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 18 helyszínen és roncsok lezuhanását három helyen.

Reggeli orosz dróntámadás miatt megszakadt az áramellátás a csernobili atomerőmű „szatelitvárosában”, a Kijev megyei Szlavuticsban, ahol mintegy 21 ezer ember maradt áram nélkül – közölte Mikola Kalanik, a megye katonai közigazgatásának vezetője. Csernyihiv városában és környékén 150 ezer fogyasztó maradt áram nélkül orosz támadás következtében – közölte a helyi energiaszolgáltató vállalat.

Egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország, és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén, mindhárom drón lezuhant, emberekre nem jelentettek veszélyt – közölték szerdán a tallinni és rigai hatóságok.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
