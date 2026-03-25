A Liverpool váratlan döntést hozott Szalah bejelentése után

A márciusi válogatottszünetben váratlanul érte némiképp a futballvilágot Mohamed Szalah bejelentése kedd este. A 33 éves egyiptomi szélső a közösségi médiában közzétett videóban elmondta, hogy a nyáron távozik a Liverpooltól, Szalahnak a mostani a kilencedik idénye a Vörösöknél. Szalah liverpooli csapattársai reagáltak a bejegyzésére, Kerkez Milos királynak hívta az egyiptomit, Szoboszlai Dominik pedig legendának. Szoboszlai korábban többször is elmondta, hogy az egyiptomi mennyit segített neki a beilleszkedés alatt, mostanra pedig szoros baráti kapcsolatot alakítottak ki.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah már csak pár hónapig fog együtt játszani a Liverpoolnál Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A Liverpool a közleményében méltatta a klublegendát, aki idáig 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett – ezzel a klub történetének harmadik legeredményesebb futballistája Ian Rush és Roger Hunt után –, nyolc trófeát emelhetett ez idő alatt a magasba, a két Premier League-győzelem és a 2019-es Bajnokok Ligája-trófea volt ezek közül a csúcs. Az egyiptomi az előző idényben minden rekordot megdöntött, összesen 57 gólban vállalt szerepet. Ehhez képest a mostani évadban durván visszaestek a számai, március végéig a PL-ben 22 meccsen mindössze öt gólt és hat gólpasszt jegyzett. Decemberben a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után az újságíróknak ki is fakadt , hogy Arne Slot a kispadra rakta őt, és a szurkolók őt hibáztatják a visszaesés miatt.

Szalah ingyen távozhat a Liverpooltól

A Liverpool a bejegyzésében azonban egy dologra nem tért ki. Szalah 2025 tavaszán új, kétéves szerződést írt alá a Poollal, tehát 2027 nyaráig szól ez, Szalah viszont 2026 nyarán biztosan távozik. A közleményben csak ennyi van: „a játékos megállapodott a klubbal, hogy nyáron lezárja a kilencéves időszakát az Anfielden a Vörösökkel”.