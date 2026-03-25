Rendkívüli

A Liverpool váratlan döntést hozott Szalah bejelentése után

Mohamed Szalah kedden jelentette be, hogy a Liverpool labdarúgócsapatától a nyáron távozik, így véget ért a kilenc éve tartó közös történet. Szalah szerződése eredetileg a 2027-es idény végégig szólt, a Liverpool azonban megható gesztust tett a játékos felé, ugyanis a mostani idény végén felbontja a szerződését, így az egyiptomi ingyen távozhat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 6:23
Mohamed Szalah kedden jelentette be, hogy a nyáron kilenc év után távozik a Liverpooltól
Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A márciusi válogatottszünetben váratlanul érte némiképp a futballvilágot Mohamed Szalah bejelentése kedd este. A 33 éves egyiptomi szélső a közösségi médiában közzétett videóban elmondta, hogy a nyáron távozik a Liverpooltól, Szalahnak a mostani a kilencedik idénye a Vörösöknél. Szalah liverpooli csapattársai reagáltak a bejegyzésére, Kerkez Milos királynak hívta az egyiptomit, Szoboszlai Dominik pedig legendának. Szoboszlai korábban többször is elmondta, hogy az egyiptomi mennyit segített neki a beilleszkedés alatt, mostanra pedig szoros baráti kapcsolatot alakítottak ki. 

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah már csak pár hónapig fog együtt játszani a Liverpoolnál
Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A Liverpool a közleményében méltatta a klublegendát, aki idáig 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett – ezzel a klub történetének harmadik legeredményesebb futballistája Ian Rush és Roger Hunt után –, nyolc trófeát emelhetett ez idő alatt a magasba, a két Premier League-győzelem és a 2019-es Bajnokok Ligája-trófea volt ezek közül a csúcs. Az egyiptomi az előző idényben minden rekordot megdöntött, összesen 57 gólban vállalt szerepet. Ehhez képest a mostani évadban durván visszaestek a számai, március végéig a PL-ben 22 meccsen mindössze öt gólt és hat gólpasszt jegyzett. Decemberben a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után az újságíróknak ki is fakadt , hogy Arne Slot a kispadra rakta őt, és a szurkolók őt hibáztatják a visszaesés miatt. 

Szalah ingyen távozhat a Liverpooltól 

A Liverpool a bejegyzésében azonban egy dologra nem tért ki. Szalah 2025 tavaszán új, kétéves szerződést írt alá a Poollal, tehát 2027 nyaráig szól ez, Szalah viszont 2026 nyarán biztosan távozik. A közleményben csak ennyi van: „a játékos megállapodott a klubbal, hogy nyáron lezárja a kilencéves időszakát az Anfielden a Vörösökkel”. 

Aztán Paul Joyce, a The Times újságírója és Fabrizio Romano is megírta, hogy a Liverpool a játékossal való szóbeli megállapodás értelmében az idény végén felbontja Szalah szerződését, így a játékos ingyen távozhat. 

A Liverpool cselekedete Szalah karrierjére is hatással van 

Mindez hatalmas gesztus a klubtól, hiszen így Szalah közvetlenül tárgyalhat majd a kérőkkel, akikből bizonyosan lesz jó pár. Mindez utat is nyithat annak, hogy Európában maradjon a játékos. Az egyiptomi ügynöke, Ramy Abbas így fogalmazott a kialakult helyzetről: – Még mi sem tudjuk, hogy Mo (Mohamed Szalah – a szerk.) hol fog szerepelni a következő idényben, senki nem tudja. Mindenki vigyázzon a kattintásvadász tartalmakkal.

Korábban szaúdi csapatokról lehetett olvasni, de minden bizonnyal az AS Románál is tárt karokkal fogadnák a Premier League csillagát. Szalah az olasz együttestől igazolt a Liverpoolhoz 2017-ben 42 millió euróért.  

A Liverpoolnál hatalmas bértömeg fog Szalah távozásával felszabadulni, az új szerződése szerint heti 400 ezer fontot keres, ami Erling Haaland mögött a második legtöbb a PL-ben. Mindez a klub számára is nagy segítség lesz a nyári átigazolási időszakban. 

Szalah bejelentése:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
