Ezzel a húzással kerülne előnybe a PSG a Liverpool ellen – Kerkez szavai őket igazolják

A Liverpool tavaly a BL alapszakaszának megnyerése után nagyon pórul járt. A győzelme ellenére már a kieséses szakasz első párharcában egy nagyágyúval, a Paris Saint-Germainnel nézett szembe. A PSG fölényben játszott a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában addig menetelő ellenféllel szemben, s végül tizenegyesekkel túl is jutott rajta, majd meg sem állt, míg a nagyfülű trófeát első alkalommal meg nem kaparintotta.

A PSG a Chelsea után újabb angol csapatot búcsúztatna. Fotó: AFP

A PSG halasztana a Liverpool elleni párharc miatt

A sors úgy hozta, hogy a két nagyágyú ebben az idényben is találkozik, a nyolcaddöntő helyett most egy körrel később, a negyeddöntőben. Ezúttal a franciák számítanak esélyesnek, akik egyrészt vezetik a Ligue 1-t, a BL-ben pedig a tizenhat között leckét adtak egy másik angol csapatnak, a Chelsea-nek, amelyet 8-2-es összesítéssel búcsúztattak. A Liverpool eközben küszködik, a PL-ben az ötödik, és rengeteg pontot bukik el arcpirító teljesítménye miatt. A Vörösök egykori játékosa, Stephen Warnock attól tart, a PSG akár 10-0-ra is elintézheti korábbi csapatát.

A Paris Saint-Germain ilyen előzmények mellett is extra „segítséget” akart igénybe venni, méghozzá egy bajnoki mérkőzése elhalasztását, hogy legyen elég ideje a felkészülésre a Liverpool ellen. A BL-címvédő ezt már máskor is megtette az idényben, a Chelsea ellen is így lépett pályára, miközben a Kékeknek játszaniuk kellett, mert Angliában a sűrű program mellett szó sem lehet meccsek átütemezéséről holmi nemzetközi összecsapások miatt. Így Liverpoolban sem merül fel ilyesmi az április 8-án a Parc des Princes stadionban és az április 14-én az Anfielden megrendezésre kerülő mérkőzések kapcsán, amelyek „félidejében” Szoboszlai Dominikék a Fulhamet látják vendégül.

A Lens nem enged a Paris Saint-Germainnek

A PSG ugyanekkor, április 11-én a Lens vendége lenne, de azt kérte a riválistól, hogy máskor rendezzék meg a találkozót. A Ligue 1 második helyezettje, Luis Enrique csapatának fő kihívója hallani sem akart erről, hosszú közleményben meg is magyarázta, miért nem hajlandó erre.