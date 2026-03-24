Ezzel a húzással kerülne előnybe a PSG a Liverpool ellen – Kerkez szavai őket igazolják

Luis Enrique tavaly nagy tettet hajtott végre azzal, hogy a Paris Saint-Germainnel kiejtette a Bajnokok Ligájában az addig menetelő Liverpoolt, majd az egész kupasorozatot megnyerte. Idén is az angolokon keresztül vezet a PSG útja a budapesti BL-döntőig, és a franciák egy kis „segítséget” is igénybe vennének, hogy megint teljesítsék a céljaikat. Kerkez Milos szavai őket igazolják.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 14:56
Luis Enrique és a PSG tavaly kiejtette a Liverpoolt a BL-ből, most is erre készül Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
A Liverpool tavaly a BL alapszakaszának megnyerése után nagyon pórul járt. A győzelme ellenére már a kieséses szakasz első párharcában egy nagyágyúval, a Paris Saint-Germainnel nézett szembe. A PSG fölényben játszott a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában addig menetelő ellenféllel szemben, s végül tizenegyesekkel túl is jutott rajta, majd meg sem állt, míg a nagyfülű trófeát első alkalommal meg nem kaparintotta.

A PSG tavaly a Chelsea után újabb angol csapatot búcsúztatna
A PSG a Chelsea után újabb angol csapatot búcsúztatna. Fotó: AFP

A PSG halasztana a Liverpool elleni párharc miatt

A sors úgy hozta, hogy a két nagyágyú ebben az idényben is találkozik, a nyolcaddöntő helyett most egy körrel később, a negyeddöntőben. Ezúttal a franciák számítanak esélyesnek, akik egyrészt vezetik a Ligue 1-t, a BL-ben pedig a tizenhat között leckét adtak egy másik angol csapatnak, a Chelsea-nek, amelyet 8-2-es összesítéssel búcsúztattak. A Liverpool eközben küszködik, a PL-ben az ötödik, és rengeteg pontot bukik el arcpirító teljesítménye miatt. A Vörösök egykori játékosa, Stephen Warnock attól tart, a PSG akár 10-0-ra is elintézheti korábbi csapatát.

A Paris Saint-Germain ilyen előzmények mellett is extra „segítséget” akart igénybe venni, méghozzá egy bajnoki mérkőzése elhalasztását, hogy legyen elég ideje a felkészülésre a Liverpool ellen. A BL-címvédő ezt már máskor is megtette az idényben, a Chelsea ellen is így lépett pályára, miközben a Kékeknek játszaniuk kellett, mert Angliában a sűrű program mellett szó sem lehet meccsek átütemezéséről holmi nemzetközi összecsapások miatt. Így Liverpoolban sem merül fel ilyesmi az április 8-án a Parc des Princes stadionban és az április 14-én az Anfielden megrendezésre kerülő mérkőzések kapcsán, amelyek „félidejében” Szoboszlai Dominikék a Fulhamet látják vendégül.

 

A Lens nem enged a Paris Saint-Germainnek

A PSG ugyanekkor, április 11-én a Lens vendége lenne, de azt kérte a riválistól, hogy máskor rendezzék meg a találkozót. A Ligue 1 második helyezettje, Luis Enrique csapatának fő kihívója hallani sem akart erről, hosszú közleményben meg is magyarázta, miért nem hajlandó erre.

Mint írták, ők már a tárgyalások kezdetétől fogva jelezték a Paris Saint-Germainnek, hogy ha rajtuk múlik, nem engednek a kérésnek, és 

aggasztónak tartják, hogy a Ligue 1 mérkőzései annyira kevéssé számítanak a nemzetközi párharcokhoz képest, hogy egyesek kényük-kedvük szerint tologatnák őket. Szerintük ez elvi kérdés, már csak azért is, mert az elmúlt években a PSG panaszainak meghallgatása után döntöttek több változtatásról is a francia futballban. A bajnokságban a riválist mindössze egypontos lemaradásból követő Lens szerint továbbá azért sem lenne fair eleget tenni a fővárosiak kérésének, mert a halasztással egy kéthetes szünet keletkezne a programjukban, hogy aztán háromnaponta kelljen játszaniuk a meccs bepótlása érdekében.

Kerkez is kimondta, fáradt volt a Liverpool

Hogy a korábbi halasztás is közrejátszott-e, azt nem tudhatjuk, de mint említettük, a PSG oda-vissza simán megverte a Chelsea-t, így jutott el a BL negyeddöntőjéig. A párizsiaknak a Liverpool ellen biztosan nem ártana meg a halasztás, ha ők kipihenten várnák a visszavágót, miközben a Vörösök újabb szenvedős mérkőzést játszanának a Premier League-ben.

A legutóbbi lebőgésük, a Brighton elleni 2-1-es vereség után a Liverpool egyetlen gólszerzője, Kerkez Milos is rávilágított, talán nem voltak éppen a legjobb állapotban a Galatasaray ellen 4-0-ra megnyert BL-nyolcaddöntőt követően. Erre a meccsre még felpörögtek szerda este, de szombaton ebédidőben újra a pályán kellett lenniük.

– Ők jól játszottak, több helyzetük is volt, míg mi nem alakítottunk ki annyit, amennyit szerettünk volna. Nehéz nap volt ez, láthatták, hogy némelyikünk talán kicsit fáradt volt. De nem szeretem ezt mentségként használni. Tudjuk, hogy hol állunk a Premier League tabelláján, és azt is, hogy mindent bele kell adnunk. Persze ez némi előnyt jelenthetett a Brightonnak, de csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk – szomorkodott Kerkez.

Ezek alapján a Lens elleni bajnoki elhalasztása előnyt jelenthetne a PSG-nek is, a Lens hozzáállása viszont jól jöhet Kerkezéknek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

