Szoboszlai Dominik egyetlen szóval reagált Mohamed Szalah távozására

Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén, kilenc év után elhagyja a Liverpoolt. A hírre reagált Szoboszlai Dominik is, aki az Instagram-oldalán osztotta meg a reakcióját.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 21:04
A magyar középpályás már csak rövid ideig játszhat együtt egyiptomi társával Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
Kedd este bombaként robbant a hír, mely szerint a Liverpool történetének egyik legjobb játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa, Mohamed Szalah az idény végén távozik a klubtól. Az egyiptomi klasszis a hivatalos Instagram-oldalán közzétett búcsúvideóban számolt be a döntéséről, amely után nem sokkal a Liverpool hivatalos honlapján is megjelent a hír.

Szoboszlai Dominik reakciója

Nem kellett sokat várni, és elkezdtek záporozni a reakciók a bejelentésre, többek között Szoboszlai Dominik is reagált. A magyar válogatott csapatkapitánya – aki közismerten jó kapcsolatot ápol a támadóval – az Instagramon osztotta meg Szalah videóját, s hozzá három szív alakú hangulatjelet, illetve egyetlen szót fűzött:

Legenda

Szoboszlai Dominik reakciója (ide kattintva 24 órán keresztül elérhető). Forrás: Instagram

Kerkez Milos ugyancsak posztolt az Instagramon, a balhátvéd szintén a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.

Szoboszlainak és Kerkeznek megvan az esélye, hogy trófeával búcsúztassák csapattársukat, a Liverpool még az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is versenyben van.

Szalah 2017 nyarán az olasz AS Romától szerződött a Liverpoolhoz. Az azóta eltelt időben a klub történetének egyik legjobb játékosává és legendájává vált, sok szurkoló szerint csak Steven Gerrard és Kenny Dalglish mérhető hozzá. Kilenc év alatt kétszer nyert Premier League-et és angol Ligakupát a csapattal, emellett egyszer-egyszer a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot, az európai Szuperkupát, az FA-kupát és a Community Shieldet is elhódította a csapattal. Eddig összesen 435 tétmérkőzésen viselte a Liverpool mezét, ezeken 255 gólt és 122 gólpasszt jegyzett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
