Szoboszlai Dominik egyetlen szóval reagált Mohamed Szalah távozására

Kedd este bombaként robbant a hír, mely szerint a Liverpool történetének egyik legjobb játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa, Mohamed Szalah az idény végén távozik a klubtól. Az egyiptomi klasszis a hivatalos Instagram-oldalán közzétett búcsúvideóban számolt be a döntéséről, amely után nem sokkal a Liverpool hivatalos honlapján is megjelent a hír.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is trófeával búcsúztatná Mohamed Szalah-t. Fotó: AFP/Darren Staples

Szoboszlai Dominik reakciója

Nem kellett sokat várni, és elkezdtek záporozni a reakciók a bejelentésre, többek között Szoboszlai Dominik is reagált. A magyar válogatott csapatkapitánya – aki közismerten jó kapcsolatot ápol a támadóval – az Instagramon osztotta meg Szalah videóját, s hozzá három szív alakú hangulatjelet, illetve egyetlen szót fűzött:

Legenda

Kerkez Milos ugyancsak posztolt az Instagramon, a balhátvéd szintén a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.

Szoboszlainak és Kerkeznek megvan az esélye, hogy trófeával búcsúztassák csapattársukat, a Liverpool még az FA-kupában és a Bajnokok Ligájában is versenyben van.

Szalah 2017 nyarán az olasz AS Romától szerződött a Liverpoolhoz. Az azóta eltelt időben a klub történetének egyik legjobb játékosává és legendájává vált, sok szurkoló szerint csak Steven Gerrard és Kenny Dalglish mérhető hozzá. Kilenc év alatt kétszer nyert Premier League-et és angol Ligakupát a csapattal, emellett egyszer-egyszer a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot, az európai Szuperkupát, az FA-kupát és a Community Shieldet is elhódította a csapattal. Eddig összesen 435 tétmérkőzésen viselte a Liverpool mezét, ezeken 255 gólt és 122 gólpasszt jegyzett.