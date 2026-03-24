Callum Stylesmagyar labdarúgó–válogatottWest Bromwich Albion FC

Angliában már az év játékosa címet követelik a magyar válogatott futballistának

Az angol sajtóban komoly elismerést kapott a magyar válogatott Callum Styles, aki bár előzetesen szerepelt Marco Rossi keretében, végül személyes okok miatt nem csatlakozott a nemzeti csapathoz. Nem Szoboszlai Dominik az egyetlen magyar, aki kiemelkedik Angliában a klubjából: Callum Styles is az év játékosa lehet az angol sajtó szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:54
Szoboszlai és Styles is az év játékosa lehet Angliában Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az angol the72.co.uk lap hosszabb elemzésben méltatta a sokoldalú magyar válogatott futballistát, kiemelve, hogy a West Bromwich Albion idénybeli gyengébb szereplése ellenére Callum Styles stabil, megbízható teljesítményt nyújt. Olyannyira, hogy a cikk szerint ő lehet az év játékosa a klubnál – hasonló elismerésre csak Szoboszlai Dominik számíthat idén Angliában.

Callum Styles igazi vezér lett a WBA-ban, Angliában az év játékosa lehet. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A West Bromwich jelenleg a kieső zóna fölött áll, hét fordulóval a bajnokság vége előtt négy ponttal előzi meg a már veszélyzónában lévő Leicester Cityt. A bennmaradásért vívott harcban a Marco Rossi által a magyar válogatott márciusi meccseire meghívott, ám személyes okok miatt távol maradó Styles teljesítménye döntő jelentőségű lehet.

Az angol cikk hangsúlyozza: a 25 éves játékos nemcsak sokoldalúságával tűnt ki – hiszen Szoboszlaihoz hasonlóan szélső védőként és középső középpályásként is bevetették –, hanem kiegyensúlyozottságával is. Az idény során mindössze egy bajnokit hagyott ki, és három különböző vezetőedző alatt is stabil kezdő maradt, ami jól mutatja megbízhatóságát.

Callum Styles olyan dicséreteket kap, mint Szoboszlai

Angliában kiemelik, hogy a statisztikák is alátámasztják Styles fejlődését, különösen védekezésben: 48 labdaszerzése és 143 visszaszerzett labdája egyaránt kiemelkedő mutató a csapaton belül. Érdekesség, hogy Styles olyan képességeket csillogtat, amik miatt Szoboszlai is kiemelkedik a Liverpoolból.

Az idény végeredményétől függetlenül a 25 éves játékos bebizonyította, milyen kiváló futballista. Vitathatatlan, hogy máris kiérdemelte a következő szezonra szóló alapcsapatbeli helyét a WBA-ban. Május végén Stylesnak kellene elnyernie az év játékosa díjat, hiszen állandó teljesítménye döntő fontosságú a kiesés elleni küzdelemben

– írják a magyar válogatott játékosról Angliában.

Callum Styles tehát klubszinten pályafutása egyik legjobb idényét futja, miközben a válogatottnál most lemarad a szombati Szlovénia és a jövő heti Görögország elleni felkészülési meccsekről.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

