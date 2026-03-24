Szalah véget vetett a találgatásoknak: „A Liverpool nem csak egy futballklub”

Mohamed Szalah a kilencedik idényét tölti Liverpoolban, egyben az utolsót is. Ez már nem találgatás, abból is volt sok az elmúlt hónapokban, sőt években. Maga Szalah jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a Liverpool FC-t, az X-oldalára feltöltött videóban köszönetet és búcsút mondott mindenkinek, aki segített neki. Szalah személyében Szoboszlai Dominik jó barátja távozik Liverpoolból, ugyanakkor az egyiptomi búcsúja azt is jelentheti, hogy hamarosan Szoboszlai lesz a Vörösök első számú büntetőrúgója.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah már csak néhány hónapon át játszik csapattársként a Liverpool mezében. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szalah a kilenc idénye alatt két Premier League-trófeát, valamint egy-egy FA-kupát és Ligakupát nyert a Liverpoollal, s 2019-ben a Bajnokok Ligája serlegét is a magasba emelhette. A BL-ben a klubtörténet leggólerősebb játékosa, míg az angol bajnokságban négyszer is gólkirály lett a Vörösök mezében.

– Az idény végén elhagyom a Liverpoolt. Sosem képzeltem volna, hogy milyen mélyen az életem részévé válik ez a klub, ez a város, ezek az emberek.

A Liverpool nem csak egy futballklub. Szenvedély, történelem, olyan szellemiség, amit nem tudok szavakkal elmagyarázni annak, aki nem tagja a klubnak

– fogalmazott az egyiptomi futballista.