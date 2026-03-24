Mohamed SzalahSzoboszlai DominikLiverpool FC

Szalah véget vetett a találgatásoknak: „A Liverpool nem csak egy futballklub”

Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén távozik a Liverpool FC-től. Az egyiptomi futballista érzelmes videót töltött fel az X-oldalára, ebben jelentette be a távozását. Szalah esetleges távozásáról régóta lehetett találgatásokat olvasni, most viszont eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik jó barátja már nem sokáig marad a Vörösöknél.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 19:59
Mohamed Salah érzelmes videóval kezdte meg a búcsúzkodást, már csak az idény végéig marad a Liverpool játékosa Fotó: AFP/Paul Ellis
Mohamed Szalah a kilencedik idényét tölti Liverpoolban, egyben az utolsót is. Ez már nem találgatás, abból is volt sok az elmúlt hónapokban, sőt években. Maga Szalah jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a Liverpool FC-t, az X-oldalára feltöltött videóban köszönetet és búcsút mondott mindenkinek, aki segített neki. Szalah személyében Szoboszlai Dominik jó barátja távozik Liverpoolból, ugyanakkor az egyiptomi búcsúja azt is jelentheti, hogy hamarosan Szoboszlai lesz a Vörösök első számú büntetőrúgója.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah már csak néhány hónapon át játszik csapattársként a Liverpool mezében. Fotó: AFP/Paul Ellis

Szalah a kilenc idénye alatt két Premier League-trófeát, valamint egy-egy FA-kupát és Ligakupát nyert a Liverpoollal, s 2019-ben a Bajnokok Ligája serlegét is a magasba emelhette. A BL-ben a klubtörténet leggólerősebb játékosa, míg az angol bajnokságban négyszer is gólkirály lett a Vörösök mezében.

– Az idény végén elhagyom a Liverpoolt. Sosem képzeltem volna, hogy milyen mélyen az életem részévé válik ez a klub, ez a város, ezek az emberek.

A Liverpool nem csak egy futballklub. Szenvedély, történelem, olyan szellemiség, amit nem tudok szavakkal elmagyarázni annak, aki nem tagja a klubnak

– fogalmazott az egyiptomi futballista.

Szalah arról nem beszélt a videóban, hogy hol folytatja a nyártól pályafutását, ám eddig minden híresztelés arról szólt a szaúdi liga pénzügyi fellendülése óta, hogy a leghíresebb arab játékosként Szalah-t is a bajnokságba csábítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
