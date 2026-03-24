Az egykori liverpooli olyat mondott Szoboszlaiékról, hogy mindenki rajta nevet

Kevesen kérdőjeleznék meg, hogy a bő két évtized óta első bajnoki címe felé masírozó Arsenal a Premier League jelenlegi legjobb csapata. Michael Owen másként látja a helyzetet, még ha sokan jót is derülnek ezen, ő egykori együttesét, a gyakran a szintén nevetség tárgyává váló Liverpoolt tartja annak. Meg is magyarázta, hogy miért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 11:11
A Liverpoolnak a játékoskerete alapján a Premier League élén lenne a helye? Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Az Arsenal október közepén vette át a vezetést a Premier League-ben, és azóta egy olyan forduló sem volt, amikor más csapat zárt volna az élen. Jelenleg egy meccsel többet játszva kilenc ponttal előzik meg az Ágyúsok a Manchester Cityt, így jó úton vannak afelé, hogy a 2003-ban veretlenül megnyert bajnoki cím óta először újra az angol futball trónjára üljenek. A címvédő Liverpoolnak van oka a szégyenkezésre, hiszen 31 forduló elteltével 21 pontos hátrányt szedett össze az Arteta-legénységgel szemben, és mivel még hat mérkőzés hátravan, a különbség – a Vörösök formáját látva – valószínűleg még nőni fog.

Michael Owen látja a lehetőséget a Liverpool játékosaiban
Michael Owen látja a lehetőséget a Liverpool játékosaiban. Fotó: AFP/Peter Kohalmi

Arne Slot csapata győzelmi sorozattal indította az idényt, eleinte még úgy tűnt, a tavaly nyáron felforgatott kerettel is harcban lehet a PL megnyeréséért, de novemberben vereségspirálba került a gárda. Akkor a pontszerzés is bravúrnak számított, és bár már elmúlt az az időszak, továbbra is kiszámíthatatlan, hogy az adott játéknapon melyik arcát mutatja majd éppen a Liverpool. Így odáig jutott, hogy most már a Bajnokok Ligája-kvalifikáció is sikert jelentene. Jelenleg az ötödik pozíció illeti meg, öt pont választja el a negyedik helyezett Aston Villától, és bár jó esély van arra, hogy az angol élvonalból öt csapat indulhat a BL következő kiírásában, a szintén rapszodikusan teljesítő Chelsea ott ólálkodik Szoboszlai Dominikék mögött, szóval még nem lélegezhetnek fel.

Owent lenyűgözik a Liverpool játékosai

Mindezen tények ellenére a klub egykori spílere, Michael Owen szemében a Liverpool kiemelkedik a Premier League-ből. 

Ha a Liverpool jó napot fog ki, továbbra is úgy gondolom, hogy ők a legjobb csapat. Amikor csúcsformában játszanak, más nem győzhet az Anfielden, nincs egy csapat sem Angliában. Tudom, hogy az Arsenal huszonvalahány ponttal megelőzi majd őket az idény végén, de én még hiszek benne, hogy a Liverpoolnak vannak a legveszélyesebb és a legjobb játékosai.

Ekitiké, Isak, Mo Szalah, ők csak néhányan közülük, de sokan lenyűgözők. Virgil van Dijk az egyik legjobb középső védő az országban. A világ valószínűleg legjobb kapusa (Alisson – a szerk.) is az övék, szóval valóban hihetetlen játékosaik vannak. De az idényben nyújtott teljesítményt figyelembe véve valószínűleg hülyének néznek az emberek a szavaim miatt – állapította meg az egykori csatár.

 

Az ellenfelek botladozása mentheti meg a Vörösöket

A hazai bajnoksággal szemben a nemzetközi porondon derekasan helytáll Arne Slot együttese, olyannyira, hogy már a legjobb nyolc között van a BL-ben. Más kérdés, hogy könnyen előfordulhat, hogy itt ér véget az útja, mivel a címvédő PSG-vel vív párharcot a negyeddöntőben, és tavaly is a franciák ejtették ki az akkor még magabiztos angolokat.

– Hogy megnyerhetik-e a Bajnokok Ligáját? Azt hiszem, hogy a csapatuk van elég jó ehhez, de nem elég kiegyensúlyozottak. Az igazán erős csapatok ellen elég egy hiba ezen a szinten, és máris kiesel. Lehet idegeskedni amiatt, hogy a Liverpool nyer-e trófeát ebben az idényben – fogalmazott Owen, nem elfeledve, hogy egy harmadik sorozat negyeddöntőjében a Manchester Cityvel néz farkasszemet a gárda. – Az FA-kupában is kemény ellenfelet kaptak. Az egyetlen jó dolog, ami a Liverpoollal történik ebben a pillanatban, hogy a Chelsea sem teljesít a legjobban, és a Villa is botladozik, miközben valószínűleg öt csapatnak jut majd hely a Bajnokok Ligájában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu