Tízgólos Liverpool-vereség? A klub egykori játékosa ettől félti Szoboszlaiékat

Tavaly májusban a Liverpool kikapott a Brighton vendégeként, akkor azonban a vendégektől mindenki ünnepelte a bajnoki címet. Ezúttal teljesen más a helyzet, Arne Slot együttesének a Bajnokok Ligája-indulásért is küzdenie kell, így a szombati 2-1-es vereség egyáltalán nem jött jól.

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnokiján maradt nyeretlen. Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Liverpool csapatának fel kellene javulnia

A Vörösök a hét közben 4-0-ra legyőzték a Galatasarayt, s így bejutottak a legjobb nyolc közé a legrangosabb európai kupasorozatban. A következő körben viszont a címvédő PSG vár Szoboszlai Dominikékra, akiknek össze kell kapniuk magukat, ha nem akarnak tükörsima búcsút a franciákkal szembeni BL-negyeddöntőben – legalábbis Stephen Warnock, a Liverpool korábbi futballistája szerint.

Amennyiben Párizsban is így játszanak, akár 10-0 is lehet a vége. Ennyire rossz volt ma a Liverpool.

A Brighton egyáltalán nem volt kíméletlen, a PSG viszont az lesz. Rendkívül aggasztó ez a Liverpoolnak – idézi a BBC az egykori játékost, aki 2002 és 2007 között szerepelt a klub felnőttcsapatában.

Az immár szintén szakértőként tevékenykedő, egykor a Premier League-ben szereplő Rob Green szerint a Liverpool lépett egyet hátrafelé: – Egész egyszerűen nem tudhatod, hogy mit kapsz ettől a csapattól. Nincs meg a csapat gerince. A játékosok csak néznek, és azt kérdezgetik, hogy mi történik, de nem találják a választ – mondta a korábbi kapus.

A Liverpool a válogatottszünetet követően legközelebb április 4-én, a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében.