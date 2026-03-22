LiverpoolBrightonPremier League

Tízgólos Liverpool-vereség? A klub egykori játékosa ettől félti Szoboszlaiékat

Nem tudta továbbvinni a Galatasaray elleni lendületét Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, amely szombaton 2-1-re kikapott a Brightontól az angol labdarúgó Premier League 31. fordulójában. A Liverpool teljesítménye aggodalomra adott okot a Paris Saint-Germain elleni BL-párharc kapcsán, amelyben egy nagy különbségű vereség is benne lehet a Vörösök korábbi játékosa, Stephen Warnock szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 11:35
Szoboszlai Dominikék tavaly a PSG-vel szemben búcsúztak a BL-től Fotó: AFP/Oli Scarff
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly májusban a Liverpool kikapott a Brighton vendégeként, akkor azonban a vendégektől mindenki ünnepelte a bajnoki címet. Ezúttal teljesen más a helyzet, Arne Slot együttesének a Bajnokok Ligája-indulásért is küzdenie kell, így a szombati 2-1-es vereség egyáltalán nem jött jól.

Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Liverpool csapatának fel kellene javulnia

A Vörösök a hét közben 4-0-ra legyőzték a Galatasarayt, s így bejutottak a legjobb nyolc közé a legrangosabb európai kupasorozatban. A következő körben viszont a címvédő PSG vár Szoboszlai Dominikékra, akiknek össze kell kapniuk magukat, ha nem akarnak tükörsima búcsút a franciákkal szembeni BL-negyeddöntőben – legalábbis Stephen Warnock, a Liverpool korábbi futballistája szerint.

Amennyiben Párizsban is így játszanak, akár 10-0 is lehet a vége. Ennyire rossz volt ma a Liverpool.

A Brighton egyáltalán nem volt kíméletlen, a PSG viszont az lesz. Rendkívül aggasztó ez a Liverpoolnak – idézi a BBC az egykori játékost, aki 2002 és 2007 között szerepelt a klub felnőttcsapatában.

Az immár szintén szakértőként tevékenykedő, egykor a Premier League-ben szereplő Rob Green szerint a Liverpool lépett egyet hátrafelé: – Egész egyszerűen nem tudhatod, hogy mit kapsz ettől a csapattól. Nincs meg a csapat gerince. A játékosok csak néznek, és azt kérdezgetik, hogy mi történik, de nem találják a választ – mondta a korábbi kapus.

A Liverpool a válogatottszünetet követően legközelebb április 4-én, a Manchester City otthonában lép pályára az FA-kupa negyeddöntőjében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
