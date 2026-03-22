Aljas támadás indult Szoboszlai Dominik ellen egy szombati mozdulata miatt + videó

Noha a mostani idényben már kétszer is legyőzte a Liverpool a Brightont, szombaton a harmadik nem jött össze, sőt. A Sirályok összességében teljesen megérdemelten legyőzték a Vörösöket 2-1-re , akiknek ez már a tizedik vereségük volt a Premier League-ben. Arne Slot a lefújást követően ismételten rámutatott , hogy a Liverpool egy-egy nemzetközi kupamérkőzés után gyengén teljesít a bajnokságban, persze ezt ő sem szeretné kifogásnak felhozni. Ami a magyarokat illeti, Kerkez Milos nagy napja lehetett volna ez, mert ő szerezte a Liverpool gólját, de ez nem ért pontot, ráadásul Slot a második félidőben lecserélte. Szoboszlai Dominik szokásának megfelelően rengeteget tett a közösbe, de ezúttal szabadrúgásai nem találtak kaput, és összességében róla is elmondható, hogy nem volt kimagasló mérkőzése.

Most Szoboszlai Dominik gratulált a gólszerző Kerkez Milosnak a Liverpool meccsén, ez általában fordítva van. Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Egy rossz lövés, és máris támadják Szoboszlai Dominikot

Még az első félidőben történt, hogy a magyar középpályás a saját térfelén vette fel a labdát, és észrevette, hogy a Brighton kapusa, Bart Verbruggen kint állt. Az idényben már 11 gólos Szoboszlai önbizalomtól duzzadva mérte fel a helyzetet, a kezdőkörből elrúgta a labdát, ami azonban nem talált kaput, Verbruggen könnyedén lekapta a labdát.