Aljas támadás indult Szoboszlai Dominik ellen egy szombati mozdulata miatt + videó

Ma már akkora név Szoboszlai Dominik a nemzetközi futballban, hogy a károgói, utálói egy-egy rossz mozdulatát igyekeznek felnagyítani, ezzel pedig pár másodpercnyi hírnevet szerezni. Valami ilyesmit csináltak a – vélhetően – török szurkolók a szombati Brighton–Liverpool Premier League-mérkőzés után, ahol Szoboszlai Dominik egy rosszul sikerült lövését vették elő, mondván, hogy Arda Güler ezt sokkal jobban csinálja, és még másolni sem tudja őt.

2026. 03. 22. 5:45
Szoboszlai Dominik ezúttal nem tűnt ki a Liverpoolból, mégis elővették őt a közösségi médiában
Szoboszlai Dominik ezúttal nem tűnt ki a Liverpoolból, mégis elővették őt a közösségi médiában Fotó: NurPhoto/News Images
Noha a mostani idényben már kétszer is legyőzte a Liverpool a Brightont, szombaton a harmadik nem jött össze, sőt. A Sirályok összességében teljesen megérdemelten legyőzték a Vörösöket 2-1-re , akiknek ez már a tizedik vereségük volt a Premier League-ben. Arne Slot a lefújást követően ismételten rámutatott , hogy a Liverpool egy-egy nemzetközi kupamérkőzés után gyengén teljesít a bajnokságban, persze ezt ő sem szeretné kifogásnak felhozni. Ami a magyarokat illeti, Kerkez Milos nagy napja lehetett volna ez, mert ő szerezte a Liverpool gólját, de ez nem ért pontot, ráadásul Slot a második félidőben lecserélte. Szoboszlai Dominik szokásának megfelelően rengeteget tett a közösbe, de ezúttal szabadrúgásai nem találtak kaput, és összességében róla is elmondható, hogy nem volt kimagasló mérkőzése.

Most Szoboszlai Dominik gratulált a gólszerző Kerkez Milosnak a Liverpool meccsén, ez általában fordítva van
Most Szoboszlai Dominik gratulált a gólszerző Kerkez Milosnak a Liverpool meccsén, ez általában fordítva van. Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Egy rossz lövés, és máris támadják Szoboszlai Dominikot

Még az első félidőben történt, hogy a magyar középpályás a saját térfelén vette fel a labdát, és észrevette, hogy a Brighton kapusa, Bart Verbruggen kint állt. Az idényben már 11 gólos Szoboszlai önbizalomtól duzzadva mérte fel a helyzetet, a kezdőkörből elrúgta a labdát, ami azonban nem talált kaput, Verbruggen könnyedén lekapta a labdát.

A károgóknak persze több sem kellett. A közösségi médiában a (főleg török) felhasználók egyből párhuzamba állították Arda Gülerrel – a Real Madrid játékosa majdnem hat hónapos gólcsendjét nemrég törte meg egy bombagóllal, amelyet a saját térfeléről szerzett.   

 

Szoboszlai próbálkozása:

Arda Güler gólja:

Szoboszlai vs. Arda Güler

Lerágott csont már, hogy a két fiatal játékos kapcsolata 2025 márciusában a Puskás Arénában, a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzésen tetőzött. A 3-0-s vendéggyőzelemmel véget érő találkozón többek között Güler is betalált, majd csendre intette Szoboszlai Dominikot, a magyar játékos aztán a közösségi médiában viccelődött a török kevés játékpercén. Mint utólag Szalai Attilától megtudtuk, a történetet jobbára a média fújta fel, a két játékos nem ápol egymással rossz viszonyt.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a török szurkolók Szoboszlai egy-egy rossz megmozdulását nem dörgölik az orra alá, jelezve, hogy a nála fiatalabb Arda Güler mit csinált jobban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu