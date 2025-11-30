Szalai AttilaTörökországArda GülerSzoboszlai DominikKasimpasa

„Nem utálják egymást!” – Szoboszlai és Arda Güler afférjára Szalai Attila tett pontot

Szalai Attila, a török Kasimpasa védője adott interjút a helyi tévének a minap. Szalait természetesen faggatták a magyar válogatott vb-selejtezős kudarcáról, de szóba került Szoboszlai Dominik és Arda Güler üzengetése még márciusról. Mindeközben Szalai Attila nehéz helyzetben van a csapatánál, zsinórban másodszor cserélték le a félidőben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 11:06
Szoboszlai Dominik és Arda Güler szóváltása a Nemzetek Ligája-mérkőzésen Budapesten
Szoboszlai Dominik és Arda Güler szóváltása a Nemzetek Ligája-mérkőzésen Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A magyar válogatott írek elleni vb-selejtezős kudarca után a csapatában is nehéz helyzetben van Szalai Attila. A 27 éves védő nyáron egy évre a török Kasimpasához igazolt kölcsönben. Szalai gyorsan kezdő lett, ugyanakkor a novemberi válogatottszünet után az Alanyaspor elleni 2-1-es győzelem és a Basaksehir elleni 3-1-es vereség alkalmával is lecserélték a szünetben. 

Szalai Attila (4-es mezben) a válogatottban ősszel mind a hat vb-selejtezőn kezdett
Szalai Attila (4-es mezben) a válogatottban ősszel mind a hat vb-selejtezőn kezdett  Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkeszőség

Szalai Attilát zsinórban másodszor cserélték le 45 perc után

Szombaton a Basaksehir-meccsen ráadásul a 24. percben sárga lapot kapott kezezés miatt a tizenhatoson kívül, a szabadrúgást pedig az üzbég Abbosbek Fayzullaev gyönyörűen becsavarta Szalaiék kapujába. Mindez pedig megindította a lavinát, a szünet előtti utolsó percben a vendégek még egyszer betaláltak. 

Ekkor Szalai eléggé kiszolgáltatott helyzetben volt, a társai magára hagyták három narancssárga mezesre. Félidőben lehozta őt Sota Arveladze vezetőedző.

Szalai Attila eddig 13 meccsen lépett pályára a Kasimpasában, ezeken egy gólpasszt jegyzett.

Szalai Attilát Güler-Szoboszlai csörtéről kérdezték

A magyar védő Törökországban korábban már letette a névjegyét, 2021 és 2023 között a Fenerbahce kezdőjátékosa volt, a szurkolók nagyon megszerették őt. Sokan sírva fogadták a hírt, amikor a Hoffeinheim leigazolta, ami viszont gyakorlatilag kettétörte az eddig felfelé ívelő karrierjét.

A török Tivibu Spor egy közel negyedórás interjút készített a minap Szalaival, amelyben előkerült még a márciusi magyar–török Nemzetek Ligája-pótselejtező. Mint ismert, a törökök kettős győzelemmel jutottak tovább, a budapesti visszavágón pedig a Real Madrid játékosa, Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot. A Sport Bild nemrég pedig azt írta, hogy Güler nem örülne, ha Szoboszlai a Realba igazolna, miután mindketten hasonló szerepkörben érzik magukat komfortosan. 

Vissza Szalaihoz. A magyar védő így nyilatkozott az esetről:

Ami Szoboszlai és Güler között történt, azt a közösségi média természetesen felfújta, de szerintem nem volt ez akkora dolog. Tudom, hogy ezután nem volt egyikükben sem tüske, nem utálják egymást

– kezdte Szalai, majd hozzátette, hogy Gülert is jól ismeri, miután még a Fenernél együtt játszottak. Szalai szerint mindkét futballistának nagy szíve van és remek játékosok. 

Szalai Attila Törökországban építené fel magát újra
Szalai Attila Törökországban építené fel magát újra   Fotó: CEM TEKKESINOGLU

Szalai és Sallai Roland szoros barátsága

A magyar játékos kapcsán az írek elleni 3-2-es vereséget sem lehetett kikerülni, amelyet Szalai végig is játszott.

– Borzasztó nap volt az nemcsak nekem, hanem a magyar szurkolóknak. Minden magyar álma, hogy 1986 után újra a világbajnokságon lássa a válogatottat. Nagyon közel voltunk most, ezért fáj ez ennyire. Viszont ahogy az élet, a foci sem áll meg ettől. 

A 27 éves védő elmondta azt is, hogy ha úgy van, akkor Sallai Rolanddal összefut Isztambulban, akár egy ebédre vagy egy kis sportolásra. Szalai klubja, a Kasimpsa stadionja is a török metropoliszban található. 14 meccs után a 14. helyen állnak Szalaiék, egy pontra a kiesést jelentő 16. pozíciótól.

A teljes interjú:

