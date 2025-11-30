„Nem utálják egymást!” – Szoboszlai és Arda Güler afférjára Szalai Attila tett pontot

A magyar válogatott írek elleni vb-selejtezős kudarca után a csapatában is nehéz helyzetben van Szalai Attila. A 27 éves védő nyáron egy évre a török Kasimpasához igazolt kölcsönben. Szalai gyorsan kezdő lett, ugyanakkor a novemberi válogatottszünet után az Alanyaspor elleni 2-1-es győzelem és a Basaksehir elleni 3-1-es vereség alkalmával is lecserélték a szünetben.
Szalai Attilát zsinórban másodszor cserélték le 45 perc után
Szombaton a Basaksehir-meccsen ráadásul a 24. percben sárga lapot kapott kezezés miatt a tizenhatoson kívül, a szabadrúgást pedig az üzbég Abbosbek Fayzullaev gyönyörűen becsavarta Szalaiék kapujába. Mindez pedig megindította a lavinát, a szünet előtti utolsó percben a vendégek még egyszer betaláltak.
Ekkor Szalai eléggé kiszolgáltatott helyzetben volt, a társai magára hagyták három narancssárga mezesre. Félidőben lehozta őt Sota Arveladze vezetőedző.
Szalai Attila eddig 13 meccsen lépett pályára a Kasimpasában, ezeken egy gólpasszt jegyzett.
Szalai Attilát Güler-Szoboszlai csörtéről kérdezték
A magyar védő Törökországban korábban már letette a névjegyét, 2021 és 2023 között a Fenerbahce kezdőjátékosa volt, a szurkolók nagyon megszerették őt. Sokan sírva fogadták a hírt, amikor a Hoffeinheim leigazolta, ami viszont gyakorlatilag kettétörte az eddig felfelé ívelő karrierjét.
A török Tivibu Spor egy közel negyedórás interjút készített a minap Szalaival, amelyben előkerült még a márciusi magyar–török Nemzetek Ligája-pótselejtező. Mint ismert, a törökök kettős győzelemmel jutottak tovább, a budapesti visszavágón pedig a Real Madrid játékosa, Arda Güler csendre intette Szoboszlai Dominikot. A Sport Bild nemrég pedig azt írta, hogy Güler nem örülne, ha Szoboszlai a Realba igazolna, miután mindketten hasonló szerepkörben érzik magukat komfortosan.
