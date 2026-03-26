Brazília elnémult, de még nem zokogott az első vb-pofon után

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A huszonharmadik részben egy mára teljesen feledésbe merült mérkőzésről mesélünk, arról az összecsapásról, amely az 1950-es világbajnokságon megmutatta a verhetetlennek hitt Brazília sebezhetőségét.

Lantos Gábor
2026. 03. 26. 6:05
A svájci csapat, amely 1950-ben először csendesítette le a brazilokat Forrás: You Tube
Sorozatunk harmadik részében írtunk az 1950-es világbajnoki döntőről, amelyet az uruguayi csapat nyert meg Brazília ellen a Maracana stadionban. Ha ma szóba kerül az 1950-es világbajnokság, szinte mindenki a döntő drámájáról beszél. Arra azonban kevesen emlékeznek, hogy az első repedés a brazil csapat elsüllyeszthetetlennek gondolt hajóján már korábban, 1950. június 28-án, a csoportmérkőzések második fordulójában jelent meg. Az volt az első alkalom, amikor az ország (ebben az esetben Sao Paulo és a Pacaembu stadion) elcsendesedett. 

Kezdés előtt Sao Paulóban, Brazília és Svájc nagy meccset játszott Forrás: YouTube.com

Brazília botlása a csoportmeccseken

Ez volt az első olyan világbajnokság, ahol a torna elején csoportkört rendeztek. A brazilok Mexikó mellett két európai csapatot, Jugoszláviát és Svájcot kapták ellenfélnek. A házigazda az első meccsen 4:0-ra legyőzte Mexikót, Jugoszlávia pedig 3:0-ra Svájcot. Minden adva volt tehát az újabb brazil örömünnephez, mert azt senki sem gondolta, hogy a svájci csapat ellen bármiféle gondja lehet a dél-amerikai társulatnak.

A meccs:

IV. labdarúgó-világbajnokság, 1-es csoport, 1. forduló: Brazília–Svájc 2:2 (2:1)
Sao Paulo, 42 ezer néző. Vezette: Azon (spanyol)

Brazília: Barbosa – Augusto, Juvenal – Bauer, Rui, Noronha – Alfredo, Maneca, Baltazar, Ademir, Friaca. 
Svájc: Stuber – Neury, Bocquet, Lusenti – Eggimann, Quinche – Tamini, Bickel, Friedländer, Bader, Fatton. 

Gól: Alfredo (2.), Baltazar (43.), illetve Fatton (16, 89.)

A mérkőzésen aztán nem úgy alakultak az események, ahogyan azt a brazilok gondolták. Pedig minden csodálatosan indult. A 4. percben Alfredo góljával 1:0 lett az állás. 

Akik azonban azt hitték, hogy a gálaműsor folytatódik, nagyot tévedtek. 

A 18. percben a svájci Jacques Fatton egyenlített. Ezt még nem törte össze a brazil csapatot, már csak azért sem, mert a 33. percben Baltazar góljával újra vezettek. Egészen a 89. percig 2:1 maradt az állás, majd jött Jacques Fatton, aki újabb gólt szerzett, ezzel alakítva ki a 2:2-es végeredményt.

A Népsport a világbajnokságon gúnyolódott

Magyarországon erről szinte semmit sem tudtak az emberek. A Népsport, amely tüntetőleg és gúnyosan csak „Nyári Kupának” nevezte az sportág világbajnokságát (zárójelben azt is hozzátették, hogy egyesek ezt az eseményt vb-nek becézik) a következőket jelentette meg: „A rendőrség közbelépett... A brazíliai Nyári Kupa (vb-nek is becézik) legújabb eredménye: Brazília–Svájc 2:2 (2:1). A mérkőzés után a felbőszült közönség meg akarta verni a saját csapatát. A rendőrség közbelépett és így a brazil csapat sérülés nélkül menekülhetett az öltözőbe.” A magyar sportnapilap amúgy is a végletekig gúnyosan írt az eseményről. Ennek oka sokrétű, tán a legfontosabb mégis az volt, hogy a magyar csapat nem indult el a tornán. Innentől kezdve a Rákosi-rendszer úgy vélte, hogy nem kell sokat foglalkozni a világbajnoksággal, különben is milyen torna az, amelyen az előző vb második helyezettje (ez volt Magyarország) ott sincs. A naponta megjelenő gúnyos hangvételű cikkekben az olvasók olyan „szenzációs” hírekről olvashattak, mint az osztrák Alois Beranek játékvezető profi szerződéséről. 

A bíró – a Népsport szerint – Rio de Janeiróban pénzt kapott azért, hogy partjelző legyen a vb-n.

A lap gúnyos megjegyzésekkel illette Beraneket, azt írva, hogy a múltban nem mindig állt a helyzet magaslatán. „Talán most, ha megfizetik…” – szúrt oda a lap. A Népsport a Maracana stadiontól sem volt elájulva. Leírták, hogy a hatalmas arénában elfelejtettek sajtópáholyt építeni. Lássuk be, ezek azért tényleg fontos hírek voltak a magyar olvasóközönségnek.

Az ember, aki két gól lőtt a braziloknak

Azért ennél sokkal érdekesebb volt mindaz, ami ezen Brazília–Svájc összecsapáson történt. A svájciak két góljának szerzője, Jacques Fatton ezzel a két találattal beírta magát a sportág történelemkönyvébe. „Az ember, aki két gólt lőtt Brazíliában a braziloknak. Ezt a mondatot, amíg világ a világ és amíg futball a futball, örökké ott lehet olvasni a neve mellett. Fatton képességeiről amúgy mi, magyarok is meggyőződhettünk, amikor 1952. szeptember 20-án a magyar válogatott Bernben a svájciak ellen játszott EK-mérkőzést. 

A svájci Jacques Fatton, az ember, aki két gólt lőtt a braziloknak Fotó: YouTube.com

A brazilok lecsendesítője nekünk is rúgott egyet, övé volt a második svájci gól, amivel a helvétek 2:0-ra vezettek. A mérkőzést aztán megfordította a magyar csapat és 4:2-re megnyerte. Fatton a kor legjobb labdarúgói közé tartozott, ha ma játszana, azt mondanák róla, hogy világklasszis. Tagja volt az 1954-es svájci válogatottnak is. Akkor a hazai pályán rendezett világbajnokságon Fatton az olasz válogatott elleni csoportmeccsen rúgott gólt, a negyediket. Azt a mérkőzést Svájc nyerte meg 4:1-re, de ezen a vb-n ez volt Fatton egyetlen nagy dobása.

Ez a döntetlen nem törte teljesen össze az országot.

A 2:2 után a brazilok csak azért nem omlottak teljesen össze, mert a hazai csapat folytathatta a világbajnokságot, s nem is akárhogyan tette ezt meg. A csoportkör harmadik fordulójában 2:0-ra verte meg a jugoszlávokat. Svájc hiába nyert 2:1-re Mexikó ellen, a helvétek így is kiestek, mert a jugoszláv csapat négy ponttal zárta a csoportkört, Svájc csak hárommal. A négy csoportgyőztes (Brazília, Uruguay, Svédország és Spanyolország) jutott be a döntő csoportkörbe. 

A brazil válogatott ott a svédeknek hét, a spanyol csapatnak hat gólt rúgott, 

de a mindent eldöntő utolsó meccsen 2:1-re kikapott Uruguaytól és ezzel elveszítette a világbajnokságot. 

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

