Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A Mol jövőjével játszana a Tisza Párt

Röviden, de annál ütősebben nyilatkozott nemrégiben a Politiconak Tarr Zoltán, a Tisza egyik alelnöke a Mol ügyében. A brüsszeli lapnak adott interjúban azt mondta, hogy a magyar energiavállalat tulajdonosi és irányítási struktúráját is át kívánja alakítani a párt, és e célból már külön munkacsoportot is felállított. Az időzítés azért érdekes, mert az iráni háború nyomán kialakult globális olajválság közepette az európai energiaárak historikus csúcsokat döntöttek, a Barátság-kőolajvezeték ügye pedig még mindig nem oldódott meg – pontosabban az olajblokádot az ukránok nem oldották fel.

Tarr Zoltán hírhedt mondata: Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Fotó: Polyák Attila

A jól csengő hatékonyságnövelés

A Tisza Párt elmélete szerint a jövőben a stratégiai vállalat igazgatótanácsába olyan szakembereket vonnának be, akik nem rendelkeznek kormányzati múlttal, így növekedne a cég piaci alapú hatékonysága. Csakhogy az ilyen menedzserek nem ismerik az állami energiapolitika és az ellátásbiztonság speciális logikáját, mindez pedig rendszerszintű nehézségeket okozna. A törekvés nem meglepő módon összefügg az orosz olaj importjának tilalmával. A Tisza Párt ugyanis 2035-ig szüntetné meg az orosz energiahordozók behozatalát, ami pedig közvetlen hatással lenne a magyar háztartások számláira, ideértve a rezsikiadásokon felül az energiaárakból átgyűrűző inflációt is.

Fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy 2022 és 2025 között a Mol nagyságrendileg 800 milliárd forint megtakarítást könyvelhetett el az olcsóbb orosz nyersanyagon; a közel 650 milliárd forintnyi profitjából pedig mintegy 500 milliárd forint vándorolt a rezsivédelmi alapba. Ez a forrás tehát jelentős szereppel bír abban, hogy a lakossági gáz- és villanyárak Magyarországon maradjanak a legalacsonyabbak Európában. Ha az orosz import kiesik, az üzemanyag ára literenként akár az ezer forintot is elérheti, a rezsivédelmi alap pedig nem kap elegendő utánpótlást.

Vagyis a Mol jelenlegi működési modellje a rezsicsökkentés stabilitását tekintve nélkülözhetetlen, a Tisza pedig egyelőre nem közölte, mi váltaná ki a kieső rezsialap-forrásokat. Márpedig a hivatalosnak mondott, fűt-fát ígérő pártprogramban a rezsicsökkentés fenntartása és kiterjesztése szerepel – igaz, a pártból kiugrott Csercsa Balázs nyilatkozata alapján ez egyértelműen csak egy kamuprogram.

Magyar siker, nyugati féltékenység, brüsszeli akadékoskodás

De térjünk ki egy gondolatkísérlet erejéig arra is, hogyan alakíthatnák át Magyar Péterék hazánk egyik legjelentősebb vállalatát. A tulajdonosi szerkezet érdemi átrendezéséhez kétharmados országgyűlési többség szükséges, talán ezért jelölte meg Tarr Zoltán első célként a stratégiai irányváltást és a beszállítói diverzifikációt a közvetlen államosítás vagy a vagyonátírás helyett. Ám az átalakítás hogyanjának teóriájánál sokkal fontosabb a háttér, amelyben brüsszeli nyomás és éles piaci verseny húzódik meg.