Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Orbán Anita és Kapitány István úgy terel, mint a „kőprofik”

Az orosz energiafüggőséget 2035-ig megszüntetjük – ezt mondta Magyar Péter nagy magabiztossággal tavaly augusztusban a Tisza programjának ismertetésekor. Aztán napvilágra került a pártnak írt hatszáz oldalas megszorítócsomag és Magyarék újabb program faragásába kezdtek. Ezt idén februárban hirdették ki, szintén rögzítve, hogy az orosz energiafüggőséget megszüntetik. A határozottság azonban március idusára alábbhagyott, a nemzeti ünnepen tartott sajtótájékoztatóján ugyanis Magyar már óvatosabban fogalmazott, és pragmatikus együttműködést emlegetett Oroszországgal, illetve azt, hogy „nem lehet figyelmen kívül hagyni” a két ország geopolitikai helyzetét.

Kapitány István is levágná az országot az orosz energiáról, a háztartásokat pedig az olcsó rezsiről – Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

És ha ehhez hozzátesszük azt a pártból származó információt is, miszerint a februárban bejelentett elképzelések csupán egy kamuprogram részei, amelyek arra szolgálnak, hogy elfedjék a valódi szándékokat, akkor visszajutunk cikksorozatunk kiindulópontjához. Hogy tisztán lássunk, ismét meg kell vizsgálnunk a tiszás politikusoknak azokat a nyilatkozatait, amelyek az orosz energiahordozókról való leválás kérdését érintik. Orbán Anita és Kapitány István megszólalásaiból pedig ki is derülnek a párt valódi céljai. Mi pedig bemutatjuk azokat.

Pörög a régi lemez

Mielőtt hozzáfogunk, röviden felidézzük az orosz eredetű energiahordozók elleni brüsszeli harcot. Az Európai Unió orosz energiaforrásokról való leválasztása a 2022-es ukrajnai háborút követően vált Brüsszel által diktált, központi politikai programmá, de a beszerzési források több lábra állítása korábban is napirenden volt – elsősorban ideológiai szempontok, semmint a gazdasági racionalitás alapján. Az EU a 2006-os és a 2009-es orosz–ukrán gázviták idején kezdett komolyabban foglalkozni a kérdéssel, a Krím 2014-es orosz annexiója után pedig megszületett az Energiaunió koncepciója, amely már a függőség mérséklését tűzte ki célul.

De míg a háború előtti tervek jórészt ma is hasznos kapacitásbővítő, összeköttetés-gyarapító beruházásokban öltöttek testet, maga a leválás nem történt meg, ezért nem is ingathatta meg a folyamat az európai ellátásbiztonságot. De csak eddig.

A 2022-ben elindított REPowerEU program ugyanis már rohamtempóban, tisztán politikai döntések mentén alakítaná át az energiaszerkezetet, úgy, hogy gyakran figyelmen kívül hagyja a tagállamok eltérő lehetőségeit és az ebből adódó gazdasági kockázatokat.