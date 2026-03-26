Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Rendkívüli állapot: kilőttek az árak, veszélyben az üzemanyag-ellátás

A világszintű energiakrízis tovább mélyül, miközben egy állam már hivatalosan is vészhelyzetet hirdetett. A Fülöp-szigeteken soha nem látott szintre emelkedtek az üzemanyagárak, egyes benzinkutakon már a kijelzők sem voltak képesek követni az áremelkedést. Eközben a BlackRock vezérigazgatója is vészjósló kijelentést tett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 6:56
Benzinkút Forrás: AFP
A fülöp-szigeteki kormány a világon elsőként döntött úgy, hogy nemzeti energia-vészhelyzetet hirdet a súlyosbodó globális energiaválság miatt. Az ország különösen sérülékeny, hiszen kőolajszükségletének nagyjából 98 százalékát a Közel-Keletről szerzi be – számolt be róla az Origo a Reuters cikkére hivatkozva.

A fülöp-szigeteki vezetés szerint jelenleg körülbelül 45 napra elegendő üzemanyag-tartalék áll rendelkezésükre (Fotó: AFP)

A közel-keleti konfliktus kirobbanása óta az üzemanyag ára több mint kétszeresére nőtt, ami korábban még nem fordult elő a Fülöp-szigetek történetében. A drágulás olyan gyorsan ment végbe, hogy egyes benzinkutaknál már a digitális kijelzők sem tudták azt lekövetni. A helyi kormány mindeddig nem vezetett be árkorlátozást, így további áremelkedés sem zárható ki. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyarok egyelőre biztonságban vannak, mivel a magyar kormány márciusban a benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban rögzítette.

A fülöp-szigeteki vezetés szerint már csak mintegy 45 napra elegendő üzemanyagkészlet áll rendelkezésre az országban.

A BlackRock megkongatta a vészharangokat

A világ egyik legnagyobb befektetési vállalata, a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink a The Economic Times beszámolója szerint arra figyelmeztetett, hogy az olaj ára tartósan magas maradhat. Véleménye szerint ha Irán továbbra is fenyegetést jelent a térség országaira, akkor a nyersolaj ára hosszabb időn keresztül 100–150 dollár között maradhat. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen folyamat globális gazdasági recesszióhoz vezethet. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a magyar kormány a legrosszabb forgatókönyvre is felkészül , és Szijjártó Péter már figyelmeztetést adott ki a kialakult helyzet miatt.

Borítókép: Benzinkút (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
