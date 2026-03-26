Rendkívüli állapot: kilőttek az árak, veszélyben az üzemanyag-ellátás

A fülöp-szigeteki kormány a világon elsőként döntött úgy, hogy nemzeti energia-vészhelyzetet hirdet a súlyosbodó globális energiaválság miatt. Az ország különösen sérülékeny, hiszen kőolajszükségletének nagyjából 98 százalékát a Közel-Keletről szerzi be – számolt be róla az Origo a Reuters cikkére hivatkozva.

A fülöp-szigeteki vezetés szerint jelenleg körülbelül 45 napra elegendő üzemanyag-tartalék áll rendelkezésükre (Fotó: AFP)

A közel-keleti konfliktus kirobbanása óta az üzemanyag ára több mint kétszeresére nőtt, ami korábban még nem fordult elő a Fülöp-szigetek történetében. A drágulás olyan gyorsan ment végbe, hogy egyes benzinkutaknál már a digitális kijelzők sem tudták azt lekövetni. A helyi kormány mindeddig nem vezetett be árkorlátozást, így további áremelkedés sem zárható ki. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyarok egyelőre biztonságban vannak, mivel a magyar kormány márciusban a benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban rögzítette.