A Fidesz vállalta és megcsinálta – Különjuttatások sora támogatta az elmúlt évtizedben a nyugdíjasokat

A kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy garantálja a nyugdíjak értékállóságát. Az elmúlt években azonban akadtak olyan gazdasági és más helyzetek, amikor a kabinet úgy döntött: pluszjuttatásokat nyújt a nyugdíjasoknak. A beváltott kormányzati ígéreteket összefoglaló cikksorozatunk mostani részében az időseknek szóló utalványokat és támogatásokat vesszük sorra.

2026. 03. 26. 5:49
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Több alkalommal kaptak a nyugdíjasok a havi juttatásuk mellé eseti segítséget is a kormánytól 2016 óta. Mostani írásunk nem a 13. és a 14. havi nyugdíjról, nem is a nyugdíjprémiumról, vagy a kiegészítő nyugdíjemelésről szól, hanem azokról a pluszforrásokról, amelyekkel az állam bizonyos gazdasági vagy élethelyzethez próbált hozzájárulni.

Budapest, 2025. szeptember 1. A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők. MTI/Bodnár Boglárka
Az Erzsébet-korszak

Még 2016 karácsonya előtt vált alapvető segítséggé a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek az Erzsébet-utalvány, amit tízezer forint értékben kaptak meg. A szelvényeket élelmiszerre vagy meleg ételre lehetett beváltani. Érdemes megemlíteni, hogy volt ennek az intézkedésnek előképe 2015-ben: akkor az Erzsébet-program keretében ingyenes fürdőbelépőket igényelhettek az idősek. Aztán a 2017-es karácsony és a 2018-as húsvét ismét hozott egy-egy tízezer forintos utalványküldeményt mind a 2,7 millió magyar nyugdíjasnak, könnyítendő az ünnepi bevásárlások anyagi terhein.

Extra rezsitámogatás

Mivel 2019-ben az Erzsébet-utalványokat kivezették a rendszerből, a kormány így új megoldások után nézett. Augusztusban jöttek a rezsiutalványok, összesen 9000 forint értékben: a három darab 3000 forintos szelvényt a postákon lehetett beváltani a gáz-, az áram-, a víz- vagy a távhőszámlák kifizetésekor. Megjegyzendő, hogy a kormány az extra támogatást az egyébként az Európa-szerte legalacsonyabb magyar rezsitarifák mellett nyújtotta.

Harmincezer forint élelmiszerre

A nyugdíjasoknak szóló külön lépésre szánta el magát a kormány az elmúlt időszak drasztikus áremelkedései kapcsán is, és úgy döntött, hogy 2025 őszén a nyugdíjasok harmincezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak. A papíralapú címletekkel legtöbbször vidéki kisboltokban, nagyobb üzletláncokban, piacokon és őstermelőknél is lehetett fizetni.

Otthonba beépíthető támogatás

Bár nem csak az időseknek szólt, ide sorolható, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy évvel ezelőtt módosította a Vidéki Otthonfelújítási Programot, amelynek köszönhetően az ötezer főnél kevesebb lakosú kistelepüléseken élő nyugdíjasok is kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a támogatást. Ez akár hárommillió forintos vissza nem térítendő támogatást és hatmillió forintos kamattámogatott hitelt is jelenthet energetikai korszerűsítésre, beleértve a fűtés-korszerűsítést is.

A rendszeres havi kiadások között az utazás is komoly tétel, de mára igen egyszerűvé vált a nyugdíjasok ebbéli támogatása: aki elmúlt 65 éves, az országban bárhol ingyen szállhat a közösségi közlekedés járműveire. A 65 évnél fiatalabb nyugdíjasok az ellátottak igazolványával korlátlan számú félárú menetjegyet, illetve 90 százalékos kedvezményű vármegye- és országbérletet válthatnak. S már nem kell a régi, pecsételős papírokkal bajlódni, elég a plasztikkártyát felmutatni.

A hétköznapi élet költségei persze nem csak a nyugdíjasokat érdeklik, figyeli az árakat szinte a teljes magyar társadalom. Ezért is számít kiemelkedő intézkedésnek az árrésstop, aminek részleteit sorozatunk következő cikkében taglaljuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
