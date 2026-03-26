A Fidesz vállalta és megcsinálta – Különjuttatások sora támogatta az elmúlt évtizedben a nyugdíjasokat

Több alkalommal kaptak a nyugdíjasok a havi juttatásuk mellé eseti segítséget is a kormánytól 2016 óta. Mostani írásunk nem a 13. és a 14. havi nyugdíjról, nem is a nyugdíjprémiumról, vagy a kiegészítő nyugdíjemelésről szól, hanem azokról a pluszforrásokról, amelyekkel az állam bizonyos gazdasági vagy élethelyzethez próbált hozzájárulni.

A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban.

Az Erzsébet-korszak

Még 2016 karácsonya előtt vált alapvető segítséggé a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek az Erzsébet-utalvány, amit tízezer forint értékben kaptak meg. A szelvényeket élelmiszerre vagy meleg ételre lehetett beváltani. Érdemes megemlíteni, hogy volt ennek az intézkedésnek előképe 2015-ben: akkor az Erzsébet-program keretében ingyenes fürdőbelépőket igényelhettek az idősek. Aztán a 2017-es karácsony és a 2018-as húsvét ismét hozott egy-egy tízezer forintos utalványküldeményt mind a 2,7 millió magyar nyugdíjasnak, könnyítendő az ünnepi bevásárlások anyagi terhein.

Extra rezsitámogatás

Mivel 2019-ben az Erzsébet-utalványokat kivezették a rendszerből, a kormány így új megoldások után nézett. Augusztusban jöttek a rezsiutalványok, összesen 9000 forint értékben: a három darab 3000 forintos szelvényt a postákon lehetett beváltani a gáz-, az áram-, a víz- vagy a távhőszámlák kifizetésekor. Megjegyzendő, hogy a kormány az extra támogatást az egyébként az Európa-szerte legalacsonyabb magyar rezsitarifák mellett nyújtotta.

Harmincezer forint élelmiszerre

A nyugdíjasoknak szóló külön lépésre szánta el magát a kormány az elmúlt időszak drasztikus áremelkedései kapcsán is, és úgy döntött, hogy 2025 őszén a nyugdíjasok harmincezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak. A papíralapú címletekkel legtöbbször vidéki kisboltokban, nagyobb üzletláncokban, piacokon és őstermelőknél is lehetett fizetni.

Otthonba beépíthető támogatás

Bár nem csak az időseknek szólt, ide sorolható, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy évvel ezelőtt módosította a Vidéki Otthonfelújítási Programot, amelynek köszönhetően az ötezer főnél kevesebb lakosú kistelepüléseken élő nyugdíjasok is kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a támogatást. Ez akár hárommillió forintos vissza nem térítendő támogatást és hatmillió forintos kamattámogatott hitelt is jelenthet energetikai korszerűsítésre, beleértve a fűtés-korszerűsítést is.

A rendszeres havi kiadások között az utazás is komoly tétel, de mára igen egyszerűvé vált a nyugdíjasok ebbéli támogatása: aki elmúlt 65 éves, az országban bárhol ingyen szállhat a közösségi közlekedés járműveire. A 65 évnél fiatalabb nyugdíjasok az ellátottak igazolványával korlátlan számú félárú menetjegyet, illetve 90 százalékos kedvezményű vármegye- és országbérletet válthatnak. S már nem kell a régi, pecsételős papírokkal bajlódni, elég a plasztikkártyát felmutatni.

A hétköznapi élet költségei persze nem csak a nyugdíjasokat érdeklik, figyeli az árakat szinte a teljes magyar társadalom. Ezért is számít kiemelkedő intézkedésnek az árrésstop, aminek részleteit sorozatunk következő cikkében taglaljuk.